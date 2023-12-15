Новый Иерусалим и Русская Палестина

Индивидуальная экскурсия в Истре
Недалеко от Москвы есть живописный уголок, который называют Русской Палестиной.

За время экскурсии вы узнаете, как появились эти святые места, удалось ли патриарху Никону построить Новый Иерусалим в Подмосковье.

Мы посетим Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне.
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Ближайшие даты:
15
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16
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19
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даты

Что вас ожидает:

  • Новоиерусалимский монастырь
  • Аносин монастырь
  • Село Дарна

Описание

Что вас ждет

В XVII веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим — в России, в Подмосковье. Удалось ли это ему и какой путь прошли святые места? На экскурсии я с интересом расскажу об истории этой земли и о связанных с ней людях. А посетим мы:
  • изумительный Воскресенский собор в Новоиерусалимском монастыре — уникальный памятник русской архитектуры, который задумывался как подобие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Его отличительной особенностью является огромный цилиндр, увенчанный шатром с большим количеством световых проёмов;
  • умиротворенный Аносин Борисоглебский монастырь, который часто называют Девичьей пустынью;
  • эклектичную Крестовоздвиженскую церковь в Дарне, созданную по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри находится редкая икона «Нечаянная радость». Важно знать• Экскурсия частично пешая, одевайтесь по погоде с удобной обувью.
  • Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно.
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости).
  • Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер между точками
Что не входит
  • Посещение платных мест
Место начала и завершения?
Истра, Советская ул., 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия частично пешая, одевайтесь по погоде с удобной обувью.
  • Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
  • Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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