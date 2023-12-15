Что вас ждет

изумительный Воскресенский собор в Новоиерусалимском монастыре — уникальный памятник русской архитектуры, который задумывался как подобие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Его отличительной особенностью является огромный цилиндр, увенчанный шатром с большим количеством световых проёмов;

умиротворенный Аносин Борисоглебский монастырь, который часто называют Девичьей пустынью;

эклектичную Крестовоздвиженскую церковь в Дарне, созданную по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри находится редкая икона «Нечаянная радость». Важно знать• Экскурсия частично пешая, одевайтесь по погоде с удобной обувью.

Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно.

Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости).

Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам.

В XVII веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим — в России, в Подмосковье. Удалось ли это ему и какой путь прошли святые места? На экскурсии я с интересом расскажу об истории этой земли и о связанных с ней людях. А посетим мы: