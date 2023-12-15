Недалеко от Москвы есть живописный уголок, который называют Русской Палестиной.
За время экскурсии вы узнаете, как появились эти святые места, удалось ли патриарху Никону построить Новый Иерусалим в Подмосковье.
Мы посетим Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне.
За время экскурсии вы узнаете, как появились эти святые места, удалось ли патриарху Никону построить Новый Иерусалим в Подмосковье.
Мы посетим Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне.
Ближайшие даты:
15
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дек
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18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Новоиерусалимский монастырь
- Аносин монастырь
- Село Дарна
Описание
Что вас ждетВ XVII веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим — в России, в Подмосковье. Удалось ли это ему и какой путь прошли святые места? На экскурсии я с интересом расскажу об истории этой земли и о связанных с ней людях. А посетим мы:
- изумительный Воскресенский собор в Новоиерусалимском монастыре — уникальный памятник русской архитектуры, который задумывался как подобие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Его отличительной особенностью является огромный цилиндр, увенчанный шатром с большим количеством световых проёмов;
- умиротворенный Аносин Борисоглебский монастырь, который часто называют Девичьей пустынью;
- эклектичную Крестовоздвиженскую церковь в Дарне, созданную по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри находится редкая икона «Нечаянная радость». Важно знать• Экскурсия частично пешая, одевайтесь по погоде с удобной обувью.
- Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно.
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости).
- Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер между точками
- Что не входит
- Посещение платных мест
- Место начала и завершения?
- Истра, Советская ул., 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия частично пешая, одевайтесь по погоде с удобной обувью.
- Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
- Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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