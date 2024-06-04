Религиозные экскурсии по святым местам Истры

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Истре, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Иерусалим под Москвой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Новый Иерусалим под Москвой
Открыть предания знаменитого монастыря и других святых мест «Русской Палестины»
Начало: город Истра, Советская улица
«Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам»
14 июня в 14:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Понять, в чем особенность этой обители, впечатлиться ее архитектурой и многовековой историей
Начало: У входа в монастырь
«Вместе мы пройдём по стенам монастыря, посетим подземную церковь Константина и Елены, снаружи осмотрим надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и побываем у скита патриарха Никона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 670 за всё до 20 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
«И проследите земной путь Христа от входа в Святой град до воскресения — через образы темницы, Голгофы и храма Гроба Господня»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
1250010 000 за всё до 6 чел.
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки и услышать о местах Левитана и Чехова в Истре (мини-группа)
Начало: В д. Сафонтьево
«А во второй половине маршрута вам откроется вид на древний Новоиерусалимский монастырь, у которого мы завершим прогулку»
19 июня в 11:00
26 июня в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсию проводила Алена. Очень пунктуальная, внимательная, ответственная. У Алены большой опыт экскурсионной деятельности и хорошие знания по истории России времен Алексея Михайловича. Экскурсия понравилась, очень рекомендую.
  • К
    Катя
    28 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
    читать дальше

    оставила водителя, который подождал нас, выдал все необходимое, провел мини инструктаж и отправил в путь, сказав через сколько мы нагоним всю группу на пикнике. То, что сплав пройдет идеально мы поняли сразу же, как только отплыли от берега, потому что виды невероятные: много зелени, солнце, водная гладь и тишина. В процессе мы даже порадовались, что опоздали и отстали от группы, потому что удалось побыть наедине с природой. Как по мне выбрал идеальный маршрут и тайминг, потому что за 3 часа ты и успеваешь полюбоваться видами и не устаешь. Спасибо Лере, которая всегда была на связи до сплава и на маршруте всегда помогала, советовала куда повернуть, чтобы не встать на мель и в целом была очень отзывчивой и помогающей. Благодаря всему этому день прошел просто идеально!

  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
    читать дальше

    было все оборудование, гермосумка для сменной одежды и водонепроницаемый чехол для телефона. Великолепный маршрут во время которого Валерия рассказала нам много интересного об истории Истринского водохранилища и пребывании на Истре Чехова и Левитана. Пикник с травяным чаем был великолепен. Мы отлично провели время!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Всем добрый день! Посетили Новый Иерусалим на майских праздниках. Очень понравилась экскурсия, рассказ Алины. Емко, информативно, с любовью. Замечательно провели время, с пользой. Очень рекомендую. Спасибо организаторам.
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Хорошая экскурсия для тех, кто посещает в первый раз и мало интересуется историей. Нам не хватило погружения.
  • М
    Марат
    16 марта 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    9 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
    читать дальше

    територии монастыря и посещением главного памятника комплекса - Воскресенского собора. Формат индивидуальной экскурсии для двоих очень удобный. Анатолий помимо интересного рассказа в деталях об истории создания и связанных с монастырем изменений до наших дней смог ответить на все наши вопросы. Великолепная эксурсия, неравнодушный гид - мастер своего дела. Очень рекомендую.

  • Е
    Елизавета
    19 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Хотела бы сказать Дмитрию огромное спасибо за отличную экскурсию в Новый Иерусалим и окрестности. Ездили в Рождественский очень холодный день,
    читать дальше

    зато погода была очень солнечной и виды были замечательные. Я была с пожилыми родителями, которые передвигаются очень медленно. Несмотря на такие ограничения, Дмитрий распланировал очень грамотно маршрут, мы успели все посмотреть и никто не замерз.

  • З
    Зоя
    24 декабря 2023
    Новый Иерусалим под Москвой
    Спасибо за интересную экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Истре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Новый Иерусалим под Москвой
  2. Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
  3. Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
  4. Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Сколько стоит экскурсия по Истре в июне 2024
Сейчас в Истре в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Истре на 2024 год по теме «Святые места», 77 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам