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Новогодние каникулы в Ивановской области

Приглашаем Вас в новогодние праздники погрузиться в зимнее очарование Ивановской области.

Вас ждут старинные усадьбы Иваново, древние традиции народных промыслов и лаковой росписи в Палехе и Холуе, интерактивные программы, мастер-классы и живописные волжские пейзажи Кинешмы.

Это путешествие подарит вдохновение, яркие впечатления и позволит прикоснуться к богатому культурному наследию России.
Новогодние каникулы в Ивановской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние каникулы в Ивановской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние каникулы в Ивановской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Шуе. Холуй - Палех - Шуя

10:30 Встреча в г. Шуе на ж/д-вокзале.

Переезд в Холуй – прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.

Экскурсия в Музей Холуйского искусства: здесь можно увидеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.

Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где Вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.

Посещение сувенирных магазинов.

Переезд в село Палех.

Село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.

Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».

Обед.

Переезд в Шую.

Город был выбран столицей Русского рождества не случайно, до революции, из-за количества церквей, его называли вторым Суздалем.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».

Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».

Здесь Вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли царских особ, которые когда-то вершили судьбу Шуи.

Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, сколько братьев у Деда Мороза, какими напитками баловал себя люд по праздникам.

Вас ждут:

  • интерактивная программа «Как на Руси Новый год нашли»;
  • мастер-класс «Елочная игрушка в ситцевых традициях»;
  • угощение и история русских напитков;
  • фотосессия в костюмах.

Возвращение в Иваново.

Ужин за доп. плату.

Встреча в Шуе. Холуй - Палех - ШуяВстреча в Шуе. Холуй - Палех - ШуяВстреча в Шуе. Холуй - Палех - ШуяВстреча в Шуе. Холуй - Палех - Шуя
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ивановские усадьбы

Завтрак.

Экскурсия по городу Иваново «Тайны ситцевых королей».

Узнаем историю становления купечества и меценатства Иваново-Вознесенска и кто внес наибольший вклад в культурную и художественную жизнь города.

Посещение городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей Д. Г. Бурылину – одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.

Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом.

Обед в кафе.

Переезд в село Ново-Талицы.

Посещение музея семьи Цветаевых.

Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец – Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина.

Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии. В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века.

Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.

Возвращение в Иваново.

Ужин за доп. плату.

Ивановские усадьбыИвановские усадьбыИвановские усадьбыИвановские усадьбы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Щелыково - Кинешма

Завтрак.

Переезд в п. Щелыково.

Посещение усадьбы великого русского драматурга Александра Николаевича Островского.

Это место он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь. Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют.

Здесь родилась легенда: родник образовался на месте, где растаяла Снегурочка, и её трепетное сердце не умерло, а продолжает биться на дне «Голубого ключика».

Щелыково это не только мемориальный музей но и природный музей-заповедник. На всей территории заповедной зоны царит атмосфера покоя, гармонии, вдохновения и творчества.

Переезд в г. Кинешму.

Обед.

Мы прогуляемся по тихим улочкам старинного городка, который, несмотря на все перипетии XX века, сохранил обаяние волжского уездного города.

По широкому бульвару вдоль Волги когда-то гулял писатель Александр Островский; духом самобытного города в свое время вдохновлялся художник Борис Кустодиев, а плененная Степаном Разиным персидская княжна, согласно местному преданию, дала имя этому небольшому городу.

Возвращение в Иваново.

18:00 Окончание программы на ж/д-вокзале г. Иваново.

Щелыково - КинешмаЩелыково - КинешмаЩелыково - КинешмаЩелыково - Кинешма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Вознесенская» в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт

31900

38200

Варианты проживания

Гостиница «Вознесенская»

2 ночи

«Вознесенская» – одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Дегустация
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Интерактивные музыкальные программы, мастер-классы
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Шуи и обратно из Иваново
  • Питание, не указанное в программе: ужины - 800 руб. /чел. (за 2 ужина - 1600 руб)
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Иваново

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