1 день

Встреча в Шуе. Холуй - Палех - Шуя

10:30 Встреча в г. Шуе на ж/д-вокзале.

Переезд в Холуй – прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.

Экскурсия в Музей Холуйского искусства: здесь можно увидеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.

Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где Вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.

Посещение сувенирных магазинов.

Переезд в село Палех.

Село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.

Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».

Обед.

Переезд в Шую.

Город был выбран столицей Русского рождества не случайно, до революции, из-за количества церквей, его называли вторым Суздалем.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».

Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».

Здесь Вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли царских особ, которые когда-то вершили судьбу Шуи.

Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, сколько братьев у Деда Мороза, какими напитками баловал себя люд по праздникам.

Вас ждут:

интерактивная программа «Как на Руси Новый год нашли»;

мастер-класс «Елочная игрушка в ситцевых традициях»;

угощение и история русских напитков;

фотосессия в костюмах.

Возвращение в Иваново.

Ужин за доп. плату.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160