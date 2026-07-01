Вас ждут старинные усадьбы Иваново, древние традиции народных промыслов и лаковой росписи в Палехе и Холуе, интерактивные программы, мастер-классы и живописные волжские пейзажи Кинешмы.
Это путешествие подарит вдохновение, яркие впечатления и позволит прикоснуться к богатому культурному наследию России.
Программа тура по дням
Встреча в Шуе. Холуй - Палех - Шуя
10:30 Встреча в г. Шуе на ж/д-вокзале.
Переезд в Холуй – прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.
Экскурсия в Музей Холуйского искусства: здесь можно увидеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где Вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.
Посещение сувенирных магазинов.
Переезд в село Палех.
Село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.
Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».
Обед.
Переезд в Шую.
Город был выбран столицей Русского рождества не случайно, до революции, из-за количества церквей, его называли вторым Суздалем.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».
Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».
Здесь Вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли царских особ, которые когда-то вершили судьбу Шуи.
Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, сколько братьев у Деда Мороза, какими напитками баловал себя люд по праздникам.
Вас ждут:
- интерактивная программа «Как на Руси Новый год нашли»;
- мастер-класс «Елочная игрушка в ситцевых традициях»;
- угощение и история русских напитков;
- фотосессия в костюмах.
Возвращение в Иваново.
Ужин за доп. плату.
Ивановские усадьбы
Завтрак.
Экскурсия по городу Иваново «Тайны ситцевых королей».
Узнаем историю становления купечества и меценатства Иваново-Вознесенска и кто внес наибольший вклад в культурную и художественную жизнь города.
Посещение городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей Д. Г. Бурылину – одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.
Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом.
Обед в кафе.
Переезд в село Ново-Талицы.
Посещение музея семьи Цветаевых.
Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец – Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина.
Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии. В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века.
Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.
Возвращение в Иваново.
Ужин за доп. плату.
Щелыково - Кинешма
Завтрак.
Переезд в п. Щелыково.
Посещение усадьбы великого русского драматурга Александра Николаевича Островского.
Это место он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь. Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют.
Здесь родилась легенда: родник образовался на месте, где растаяла Снегурочка, и её трепетное сердце не умерло, а продолжает биться на дне «Голубого ключика».
Щелыково это не только мемориальный музей но и природный музей-заповедник. На всей территории заповедной зоны царит атмосфера покоя, гармонии, вдохновения и творчества.
Переезд в г. Кинешму.
Обед.
Мы прогуляемся по тихим улочкам старинного городка, который, несмотря на все перипетии XX века, сохранил обаяние волжского уездного города.
По широкому бульвару вдоль Волги когда-то гулял писатель Александр Островский; духом самобытного города в свое время вдохновлялся художник Борис Кустодиев, а плененная Степаном Разиным персидская княжна, согласно местному преданию, дала имя этому небольшому городу.
Возвращение в Иваново.
18:00 Окончание программы на ж/д-вокзале г. Иваново.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Вознесенская» в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
31900
38200
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
«Вознесенская» – одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Дегустация
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Интерактивные музыкальные программы, мастер-классы
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Шуи и обратно из Иваново
- Питание, не указанное в программе: ужины - 800 руб. /чел. (за 2 ужина - 1600 руб)
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.