Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы, Владимира и Суздаля.
Именно здесь, под перезвон церковных колоколов, наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
Программа тура по дням
Начало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-Залесский
08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Георгию Победоносцу справа от Ленинградского вокзала (табличка «Золотое кольцо России»).
Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Переезд в Переславль-Залесский.
Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, заложив основы военно-морского флота.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.
Размещение в гостинице «Переславль».
Ростов Великий и Ярославль
Завтрак.
Отъезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков славится своими промыслами, из которых самым известным считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля Ростовского кремля.
Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.
Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю.
Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города.
Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-купольный храм.
Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Размещение в гостинице «Корона».
Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в Кострому – родину Ивана Сусанина.
Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Обед.
Посещение Ипатьевского монастыря – главной достопримечательности Костромы, «колыбели» династии Романовых.
Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского монастыря. Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским».
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице «Турист».
Суздаль и дегустация медовухи
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.
Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.
Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.
Дегустация медовухи: чтобы погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками. После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.
Обед.
Свободное время.
Переезд во Владимир – один из древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Размещение в гостинице «Заря».
Боголюбово и Владимир
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в Боголюбово.
Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г.
Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.
Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.
Отправление группы в Москву.
22:00 Ориентировочное прибытие к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- «Переславль» (г. Переславль);
- «Корона» (г. Ярославль);
- «Турист» (г. Иваново);
- «Заря» (г. Владимир).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|39 900
|47 900
Скидка детям до 14 лет на основном месте – 700 руб.
Скидка детям до 14 лет на доп. месте – 2500 руб.
Варианты проживания
Отель «Переславль»
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.
К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.
В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.
В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.
Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Гостиница «Корона»
Гостиница «Корона» расположена в Ярославле.
К услугам гостей номера с диваном, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Гости могут пообедать в ресторане отеля, заказать доставку еды и напитков в номер или упакованные ланчи. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Гости могут посетить караоке-зал.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Спасо-Преображенский монастырь находится в 15 минутах езды. До местных кафе можно дойти за 5 минут. До железнодорожного вокзала — 3,7 км, а до аэропорта — 21,8 км.
Отель «Турист»
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.
В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.
На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.
Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Отель «Заря»
Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.
Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 03.01.25 по 07.01.25
- Питание по программе: 4 завтрака, 5 обедов
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидка для детей до 14 лет – 700 рублей.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.