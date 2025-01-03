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Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский тур

Классическое Золотое кольцо России
В этом туре Вы встретите Рождество в уютном городе Золотого кольца, полюбуетесь на старинные храмы и прогуляетесь по нарядным улицам. Вас ждут интересные открытия и приятные знакомства.

Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы, Владимира и Суздаля.

Именно здесь, под перезвон церковных колоколов, наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-Залесский

08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Георгию Победоносцу справа от Ленинградского вокзала (табличка «Золотое кольцо России»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

Переезд в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, заложив основы военно-морского флота.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.

Размещение в гостинице «Переславль».

Начало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-ЗалесскийНачало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-ЗалесскийНачало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-ЗалесскийНачало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ростов Великий и Ярославль

Завтрак.

Отъезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков славится своими промыслами, из которых самым известным считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля Ростовского кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю.

Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города.

Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-купольный храм.

Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Размещение в гостинице «Корона».

Ростов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и Ярославль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Кострому – родину Ивана Сусанина.

Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Обед.

Посещение Ипатьевского монастыря – главной достопримечательности Костромы, «колыбели» династии Романовых.

Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского монастыря. Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским».

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.

Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.

Размещение в гостинице «Турист».

Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Суздаль и дегустация медовухи

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.

Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.

Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.

Дегустация медовухи: чтобы погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками. После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

Переезд во Владимир – один из древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Размещение в гостинице «Заря».

Суздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Боголюбово и Владимир

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Боголюбово.

Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г.

Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.

Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.

Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).

Возвращение во Владимир.

Обед.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.

Отправление группы в Москву.

22:00 Ориентировочное прибытие к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной ситуации.

Боголюбово и ВладимирБоголюбово и ВладимирБоголюбово и ВладимирБоголюбово и Владимир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • «Переславль» (г. Переславль);
  • «Корона» (г. Ярославль);
  • «Турист» (г. Иваново);
  • «Заря» (г. Владимир).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт39 90047 900

Скидка детям до 14 лет на основном месте – 700 руб.

Скидка детям до 14 лет на доп. месте – 2500 руб.

Варианты проживания

Отель «Переславль»

1 ночь

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.

К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.

В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.

В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.

Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Корона»

1 ночь

Гостиница «Корона» расположена в Ярославле.

К услугам гостей номера с диваном, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

Гости могут пообедать в ресторане отеля, заказать доставку еды и напитков в номер или упакованные ланчи. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Гости могут посетить караоке-зал.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Спасо-Преображенский монастырь находится в 15 минутах езды. До местных кафе можно дойти за 5 минут. До железнодорожного вокзала — 3,7 км, а до аэропорта — 21,8 км.

Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Турист»

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.

На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Заря»

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.

Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.

Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 03.01.25 по 07.01.25
  • Питание по программе: 4 завтрака, 5 обедов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для детей до 14 лет – 700 рублей.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Иваново

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