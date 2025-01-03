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Начало путешествия. Сергиев Посад и Переславль-Залесский

08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Георгию Победоносцу справа от Ленинградского вокзала (табличка «Золотое кольцо России»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

Переезд в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, заложив основы военно-морского флота.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.

Размещение в гостинице «Переславль».

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160