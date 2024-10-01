07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».

Переезд в г. Сергиев Посад.

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Троицкий собор (экстерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (интерьер)является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.

Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Отъезд в Переславль-Залесский.

В переводе с древнерусского Переславль – «перенявший славу», ведь город заложил основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий в 1152 году.

Экскурсия по г. Переславлю, фото-стоп на Красной площади.

На площади расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.

В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году.

Обедв кафе города.