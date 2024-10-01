Маршрут тура: Москва – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Кострома – Ярославль – Иваново – Суздаль – Муром – Дивеево – Москва.
Вы увидите величайшие произведения древнерусского искусства, посетите исторические памятники и музеи. Откройте для себя истинную Россию!
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».
Переезд в г. Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (экстерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер)является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отъезд в Переславль-Залесский.
В переводе с древнерусского Переславль – «перенявший славу», ведь город заложил основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий в 1152 году.
Экскурсия по г. Переславлю, фото-стоп на Красной площади.
На площади расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.
В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году.
Обедв кафе города.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Посещение Ростовского кремля.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
По желанию за дополнительную плату посещение:
Экспозиция "Стены и переходы Ростовского кремля" (малые переходы) – в летнее время, в зимнее –"Музей ростовской финифти".
Размещение в отеле «Сусанин Парк Отель 3*» г. Кострома. Номера категории «стандарт». Резервные отели: «Ярославское Подворье 3*», «Любим 3*», «Спорт 3*», «ЯрОтель Центр 3*» г. Ярославль, «Азимут 3*» г. Ростов Великий, «Волга 3*», «Шелестов 3*», «Снегурочка 3*» г. Кострома.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль и Кострома
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Ярославль.
Экскурсионная программа по г. Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря – главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля.
По желанию за дополнительную плату:
Осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер – летом, экстерьер – зимой) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Возвращение вг. Кострому.
Обедв кафе города.
Обзорная Экскурсия по Костроме –красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов.
Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Суздаль.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест.
Является самым молодым городом Золотого кольца.
Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
По желанию за дополнительную плату:
- Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
- Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков.
Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле Амакс «Золотое кольцо 3*» г. Владимир.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Внимание: Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.
На заезд 07.08.2024 г. – изменение в экскурсионном пакете:
Посещение Музея деревянного зодчества в Суздале заменяется на Музей Деревянного зодчества в Костроме, где представлены уникальные памятники деревянного зодчества XVIII-XX вв., привезённые из разных районов Костромской области.
В некоторых из них размещены этнографические экспозиции. Экскурсия поможет Вам открыть для себя крестьянский быт и народную культуру костромского края во всём их многообразии.
Музей деревянного зодчества в Суздале будет закрыт 09-10.08.2024 г.
Муром
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Свободное время.
Отъезд в Муром.
Это самый древний город Владимирского края, он упоминался в «Повести временных лет» ещё в 862 году!
Муром – город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца.
Обедв кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по г. Мурому.
Дата его основания совпадает с датой рождения Государства Российского и относится к 862 году. Несмотря на свою долгую жизнь и богатую историю он и сегодня хранит свой традиционный русский облик — 4 православных монастыря, множество храмов и архитектурных памятников украшают его панораму.
«Кто не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты» — так восхищался городом писатель Максим Горький.
В ходе экскурсионной программы Вы увидите:
- Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.
- Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
- Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.
В Окском парке Вы уведите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Вы посетите историко-художественный музей, который называют «малым Эрмитажем». В галерее музея экспонируются картины К. П. Брюсова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина.
Путевая обзорная экскурсия по Выксе (при заселении в отеле этого города).
Город Выкса – один из старейших в стране центров металлургической промышленности.
В самом центре Выксы расположен старинный парк во французско-английском стиле, по образцу известных европейских парков в Версале, Летнего сада в Петербурге, парков Петергофа. Композиционная ось парка — главная липовая аллея — на юге заканчивается домом-дворцом Баташевых. Баташевы – крупнейшие сталепромышленники, основатели и владельцы полутора десятков заводов.
Размещение в отеле «Баташев 4*» г. Выкса («X-Room 3*» г. Муром – резервный отель). Номера категории «стандарт».
Внимание: В период заезда 24-28.07.2024 в гостинице «Баташев 4*» г. Выкса произойдет плановое отключение горячего водоснабжения.
Ужин в ресторане отеля.
Дивеево. Завершение программы
06:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в Дивеево.
Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому монастырю – названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Осмотр действующих храмов:
- Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление».
- Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы.
- Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены.
- Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Посещение Дивеевских Святых источников: Божей Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.
Обедв кафе города.
Свободное время.
Отъезд в г. Москву
Прибытие в г. Москву (окончание программы около 23:30 у ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение):
|Сезон/Питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание: завтраки, обеды и ужины
|Май-сентябрь
|29 390
|31 890
|33 390
|Октябрь-апрель
|28 990
|31 490
|32 990
Доплата за одноместное размещение – 6 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 1 000 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 2 450 руб.
Доплата для тех, кто предпочитает комфорт – номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3* – 11 250 руб. (на человека) – под запрос (уточняйте у менеджера).
Варианты проживания
Отель «Амакс Золотое кольцо 3*», г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике.
Отель «Сусанин Парк Отель» 3*, г. Кострома
Отель «Сусанин Парк Отель» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Баташев» 4*, г. Выкса
Четырехзвездочный отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург».
К услугам гостей спа-центр и бассейн. Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле. В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.
Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле. В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.
В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00. В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал. Гости смогут заказать сеанс массажа.
Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных. Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (в зависимости от выбранного тарифа)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание (в зависимости от выбранного тарифа)
- Пакет экскурсионный (Ростов Великий - стены и переходы или музей финифти, Ярославль - Церковь Ильи Пророка (только летом), Суздаль - Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь) - 2500 руб. (на человека)
- Доплата для тех, кто предпочитает комфорт - номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3* - 11250 руб. (на человека)
- Выбор места в автобусе - 2450 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.