Программа тура по дням
Экскурсия по Шуе, деревенский пир, мастер-класс
Встреча на ж/д вокзале в г. Шуя в 10:20.
Ознакомительная экскурсия по вокзалу. Станция Шуя – объект культурного наследия.
Капитальный ремонт вернул ему исторический облик.
Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру Шуи и посетите жемчужину шуйских достопримечательностей – грандиозный Воскресенский собор!
Высота его колокольни составляет 106 метров – по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м). Также она является самой высокой в России из отдельно стоящих!
В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.
В новогодние праздники город преображается, наряжается в праздничное убранство.
Здесь царит атмосфера старинных новогодних гуляний: с яркой иллюминацией, катаниями с горки и традиционной ярмаркой. В деревянных павильонах и чаю нальют, и пряниками угостят. Есть сувениры, знаменитые шуйские ситцы, мыло и мед.
Переезд в деревню Понькино.
Деревенский пир из экологически чистых продуктов.
Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Ни с чем не сравнимые вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница – квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью.
Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. Мы угостим вас цветочным чаем и домашними бараночками.
Вспоминая народные традиции вы оденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника. Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни, разучим деревенскую кадриль, вспомним народный фольклор – частушки, сейчас не заслуженно забытые. Приезжайте, будет весело.
Выезд в Палех, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.
Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.
Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников.
Посещение художественной мастерской. Мастер-класс по росписи. Каждый гость сделает себе новогодний подарок.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор».
Ужин за доп. плату – 650 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).
Интерактивная программа в Щелыково, Кинешма и музей валенок
Завтрак.
Переезд в усадьбу Щелыково.
Здесь вы встретитесь с персонажами пьесы А. Н. Островского – Бобылихой и берендейками, а, надев костюмы, почувствуете себя настоящими берендеями.
Новогодняя интерактивная программа в Резиденции Снегурочки: игры и хороводы со сказочной героиней и ее подружкой Забавушкой, история праздника и рукоделие с Мастерицей.
Из рассказа Забавушки узнаете о том, как жилось Снегурочке в тереме Мороза. А теперь она стала главной героиней новогоднего праздника и вместе с Забавушкой дарит хорошее настроение своим гостям. За играми и хороводами у ёлки вы весело проведете время.
Мастерица расскажет, как в разное время встречали Новый год и чем наряжали ёлку. Вместе с ней вы научитесь делать яркое новогоднее украшение. Немного старания – и на вашей елке будет игрушка из Резиденции Снегурочки.
Переезд в Кинешму.
Обед в кафе.
Кинешма прекрасна в любое время года, включая зиму.
Зимняя Кинешма, с ее заснеженными улицами и историческими зданиями, приобретает особое очарование.
Беседки, церкви и другие достопримечательности, отражающиеся в снегу, создают неповторимый вид. Город, расположенный на берегу Волги, также прекрасен в зимнее время.
Зимой Кинешма преображается, а все достопримечательности выглядят по-новому.
Город, который оставил важный след в творчестве А. Н. Островского.
На экскурсии вы посетите места, связанные с его жизнью и произведениями, узнаете, как этот город стал частью его биографии и чем вдохновлял. Вы ближе познакомитесь с творчеством драматурга.
Мы посетим частный музей валенок. Это удобная зимняя обувь которая сейчас набирает снова популярность.
Экспозиция музея разместилась в залах старинного особняка. В интерьере сохранились элементы декора тех времен, что придает выставке особый антураж.
А сама экскурсия – это не просто рассказ, а интерактивное путешествие в царство шерсти! Экскурсовод наглядно демонстрирует процесс создания валенка, знакомит с полезными свойствами валеной обуви и современными моделями валянных сапог. Вы узнаете много нового о традиционной русской обуви, заново откроете ее для себя!
В ходе экскурсии:
- узнаете, как валяют валенки;
- потрогаете «живую» шерсть;
- покрутите старинные шерстобитные станки;
- сможете побывать на рабочем месте валяльщика;
- узнаете, как создавались валенки-рекордсмены;
- побываете в единственной в мире шерстяной комнате;
- померяете и сделаете отличные фото в разнообразных моделях валенок;
- научитесь выбирать качественные валенки и узнаете, как они лечат;
- услышите как и кем был создан музей;
- узнаете, почему валенки были самым ценным трофеем в годы войны и почему на Руси женихов выбирали по валенкам;
- пообщаетесь с кинешемскими мастерами-валяльщиками;
- поймете, почему валенки стали одним из символов России!
Настоящей гордостью музея является самый большой в мире валенок высотой более 2 метров, а также самые маленькие в мире валенки, размером менее миллиметра, официально зарегистрированные в книге рекордов России. Ещё никому не удалось изготовить валенки, которые могли бы побить рекорды кинешемцев.
Но это еще не все! Еще один новый зал нашего музея посвящен истории. Здесь мы собираем предметы русского быта, которые особенно интересны детям. Они с удовольствием рассматривают старинные предметы и с удивлением узнают о их назначении.
Возвращение в Иваново.
Ужин за доп. плату – 650 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).
Обзорная экскурсия по Иваново, программа у Бабы-Яги
Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по г. Иваново.
Иваново – «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» – все это народные имена Иваново.
На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков.
Среди них – усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко. А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.
Иваново еще и настоящий музей советского конструктивизма, здесь сохранились Дома-метафоры, и вы увидите оригинальный Дом-корабль и Дом-птицу! В Иваново находится единственный в России крупный ж/д вокзал в конструктивистском стиле, построенный в 1930-1934 гг. архитектором В. Каверинским.
В Новый год город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!
Обед в кафе.
Отправляемся в сказочный мир Бабы-Яги.
Не каждому доведется попасть в логово Лешего, а уж тем более в избушку к Бабе-Яге.
В «Лесном уголке» это в порядке вещей – Баба-Яга здесь живет.
Каждый знает о колдовстве и проделках Бабы-Яги и многие ее даже боятся, но только наша Бабушка не такая.
Поет и пляшет, снимает порчу, лечит от всех недугов и хвори, а главное, поднимает настроение всем без исключения.
И как гостеприимная хозяйка, она обязательно приглашает к столу – выпить вкусного чая с костра и пирогами из печи, вкусными конфетками.
По соседству с ней живут Кощей Бессмертный – личность весьма харизматичная, но очень громкая, и Кикимора болотная – девушка красы неописуемой, плесенью и тиной заросшая.
Скучать вам ни кто не даст! Конкурсы, загадки, эстафеты, соревнования, хороводы и многое другое ждет вас в гостях у Ягуси.
И, конечно, же наши сказочные герои очень любят фотографироваться с новыми друзьями!
Не забываем фотоаппарат, сделаем самые волшебные яркие фотографии на память.
Возвращение в Иваново.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Иваново.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|2-местное
|1-местное
|Сосновый бор
|27 500
|30 000
Варианты проживания
Отель «Сосновый бор»
Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.
Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.
Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Так же имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала – 7,2 км, до аэропорта – 5 км.
Приглашаем Вас посетить комплекс саун «Сосновый бор»! Посещение парной подарит приятное расслабление, а купание в бассейне наполнит энергией!
Комплекс из саун расположен на 1 этаже корпуса № 2. Каждая сауна рассчитана на группу от 6 до 10 человек. Режим работы – круглосуточно. По желанию можно заказать блюда и напитки из меню ресторана, вкусный чай с натуральными добавками и вареньем.
В каждой сауне: холл-гардеробная, комната отдыха с большим столом, диванами или стульями, телевизор, парная, санузел, душевые кабины, фен, средства гигиены, простынь, шапочка, полотенце
В бассейнах саун установлено специальное немецкое оборудование для очистки воды, оснащенное серебросодержащим фильтром, который делает воду не только кристально чистой, но и мягкой.
Забронировать сауну нужно заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостинице
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 праздничный деревенский обед
- Дегустация
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Музыкальная программа в деревне, интерактивная программа у Бабы-Яги
- Мастер-класс
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и из Иваново
- Питание, не указанное в программе, в т. ч 2 ужина в гостинице - 1300 рублей (бронируется заранее)
- Сауна в гостинице (бронируется заранее)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.