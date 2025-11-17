1 день

Экскурсия по Шуе, деревенский пир, мастер-класс

Встреча на ж/д вокзале в г. Шуя в 10:20.

Ознакомительная экскурсия по вокзалу. Станция Шуя – объект культурного наследия.

Капитальный ремонт вернул ему исторический облик.

Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.

Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру Шуи и посетите жемчужину шуйских достопримечательностей – грандиозный Воскресенский собор!

Высота его колокольни составляет 106 метров – по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м). Также она является самой высокой в России из отдельно стоящих!

В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.

В новогодние праздники город преображается, наряжается в праздничное убранство.

Здесь царит атмосфера старинных новогодних гуляний: с яркой иллюминацией, катаниями с горки и традиционной ярмаркой. В деревянных павильонах и чаю нальют, и пряниками угостят. Есть сувениры, знаменитые шуйские ситцы, мыло и мед.

Переезд в деревню Понькино.

Деревенский пир из экологически чистых продуктов.

Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.

Ни с чем не сравнимые вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница – квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью.

Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. Мы угостим вас цветочным чаем и домашними бараночками.

Вспоминая народные традиции вы оденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника. Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни, разучим деревенскую кадриль, вспомним народный фольклор – частушки, сейчас не заслуженно забытые. Приезжайте, будет весело.

Выезд в Палех, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.

Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.

Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников.

Посещение художественной мастерской. Мастер-класс по росписи. Каждый гость сделает себе новогодний подарок.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор».

Ужин за доп. плату – 650 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).

