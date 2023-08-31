Приглашаем в настоящую русскую глубинку на Рождество.
Экологически чистый воздух, широта русских просторов и великолепие природы ждут нас в "Пестовской слободе".
Приятный и спокойный отдых в атмосфере русского дома, ежедневное общение с лошадками, домашняя кухня и русское гостеприимство. Прекрасный выбор для семейного путешествия в новогодние каникулы!
Экологически чистый воздух, широта русских просторов и великолепие природы ждут нас в "Пестовской слободе".
Приятный и спокойный отдых в атмосфере русского дома, ежедневное общение с лошадками, домашняя кухня и русское гостеприимство. Прекрасный выбор для семейного путешествия в новогодние каникулы!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
Традиционная жаркая банька
Ежедневно для нас русская жаркая баня
Вкусная еда из русской печи
Отведаем традиционные русские блюда
Приятные конные прогулки
Ежедневные прогулки на лошадях по заснеженным просторам
Знаменитый Палехский промысел
По желанию отправимся на мастер-класс по лаковой миниатюре и почувствовуем себя в роли палехского художника
Атмосфера русского рождества
Отметим рождество в настоящей глубинке в деревенском доме
Истории искусных мастеров
По желанию посетим музеи художников и иконописи, Крестовоздвиженский храм
Варианты проживания
Гостевой дом
7 ночей
Тур предусматривает проживание в доме с удобствами во дворе (сборная группа с размещением в 2-х комнатах по 3 и 5 человек).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- 3-х разовое питание, преимущественно из русской печи
- Ежедневные конные прогулки (2 часа) в окрестностях деревни
- Баня ежедневно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иваново и обратно
- Проезд до пос. Палех и обратно
- Дополнительные экскурсии, входные билеты: музей художника Голиковамузей Иконописимузей художника Коринамузей скульптора ДыдыкинаКрестовоздвиженский Храм
- Музей художника Голикова
- Музей Иконописи
- Музей художника Корина
- Музей скульптора Дыдыкина
- Крестовоздвиженский Храм
- Мастер-Класс по лаковой миниатюре
Место начала и завершения?
Ивановская область, посёлок Палех
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с собакой?
Участие в туре могут принять четвероногие друзья. Главное со справками и не агрессивные, если большие, желательно с намордником.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
31 авг 2023
Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.
А
Анастасия
16 ноя 2020
Мы не только получили колоссальное удовольствие от замечательного уголка природы, от общения с замечательными людьми, от купания в озере, от прогулок на лошадях… Но также и практическую иллюстрацию того, как
Т
Татьяна
15 ноя 2020
Поход был восхитительный. Meста чудесные, хорошие инструктора. Я б с удовольствием там осталась на всю жизнь! Лошадки супер, послушные, ухоженные. Встретили нас замечательно.
Свежий воздух, хорошая компания, красота природы… это то
Свежий воздух, хорошая компания, красота природы… это то
Тур входит в следующие категории Иваново
Похожие туры из Иваново
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
2 дня
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
6 сен в 10:00
от 1600015 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
6 янв в 10:00
от 23 000₽ за человека