Посещение экраноплана Лунь

В 70-х годах на заводе «Волга» было запланировано построить восемь сверхсекретных ударных экранопланов-ракетоносцев. Полностью был закончен только один. И в 1985 году он совершил свой первый полет. Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. А американская разведка прозвала его «Каспийским монстром».

Сейчас экраноплан находится на побережье и готовится стать главным украшением парка «Патриот» в Дербенте.

Экскурсия по Самурскому лесу

На Каспийском побережье, в дельте реки Самура, раскинулся лес с уникальной флорой и фауной. Это единственный в России субтропический лиановый комплекс, в котором растет 14 видов реликтовых пород и 16 видов растений, занесенных в Красную книгу России. Мы побродим по лесу, узнаем его историю и навестим древнейшее дерево — гигантский платан, которому около 800 лет. А после пообедаем в тени тропических деревьев.

Прогулка по Набережной Дербента

Напоследок мы прогуляемся по прекрасной набережной Дербента. Узнаем ее историю, полюбуемся на море, поделимся впечатлениями о пройденном дне и сделаем красивые фотографии.