Индивидуальный тур в Самурский лес

Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта...

Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта экскурсия для вас! Я покажу вам единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» и проведу по единственному в России субтропическому лиановому лесу с уникальной флорой и фауной, а после мы отдохнем на набережной прекрасного Дербента.

Будет красиво, необычно и очень интересно!
Индивидуальный тур в Самурский лес
Индивидуальный тур в Самурский лес
Индивидуальный тур в Самурский лес
Индивидуальный тур в Самурский лес
Индивидуальный тур в Самурский лес
Индивидуальный тур в Самурский лес

Что вы увидите 🤩

  • Самурский лес
  • город Дербент
  • экраноплан «Лунь»
Посещение экраноплана Лунь
В 70-х годах на заводе «Волга» было запланировано построить восемь сверхсекретных ударных экранопланов-ракетоносцев. Полностью был закончен только один. И в 1985 году он совершил свой первый полет. Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. А американская разведка прозвала его «Каспийским монстром».
Сейчас экраноплан находится на побережье и готовится стать главным украшением парка «Патриот» в Дербенте.
Экскурсия по Самурскому лесу
На Каспийском побережье, в дельте реки Самура, раскинулся лес с уникальной флорой и фауной. Это единственный в России субтропический лиановый комплекс, в котором растет 14 видов реликтовых пород и 16 видов растений, занесенных в Красную книгу России. Мы побродим по лесу, узнаем его историю и навестим древнейшее дерево — гигантский платан, которому около 800 лет. А после пообедаем в тени тропических деревьев.
Прогулка по Набережной Дербента
Напоследок мы прогуляемся по прекрасной набережной Дербента. Узнаем ее историю, полюбуемся на море, поделимся впечатлениями о пройденном дне и сделаем красивые фотографии.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человекДля 5 человекДля 6 человек
Стандартный билет
13 000 ₽
15 000 ₽
18 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсия по лесу
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
  • обед
Где начинаем и завершаем
Начало: по согласованию с туристом
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договорённости

Патимат
Патимат
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