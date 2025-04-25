Экскурсия на Сулакский каньон предлагает незабываемое путешествие в один из глубочайших каньонов Европы.
Тур включает часовое катание по каньону, посещение пещеры Нохъо с подвесным мостом и зип-лайном, а также обед в ресторане.
Программа включает посещение этнопарка «Форелевое хозяйство», где можно увидеть разведение форели в горах.
Это идеальный выбор для любителей природы и активного отдыха, которые хотят насладиться красотой Дагестана
Тур включает часовое катание по каньону, посещение пещеры Нохъо с подвесным мостом и зип-лайном, а также обед в ресторане.
Программа включает посещение этнопарка «Форелевое хозяйство», где можно увидеть разведение форели в горах.
Это идеальный выбор для любителей природы и активного отдыха, которые хотят насладиться красотой Дагестана
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды Сулакского каньона
- 🚤 Часовое катание по каньону
- 🧗♂️ Экстремальные развлечения в пещере Нохъо
- 🍽️ Обед в уютном ресторане
- 🐟 Посещение этнопарка «Форелевое хозяйство»
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Этнопарк «Форелевое хозяйство»
Описание экскурсии
Сула́кский каньо́н
Экскурсия на Сулакский каньон, с часовым катанием по самому каньону и посещением пещеры Нохъо. Отправившись в путешествие с нами вы увидите первозданную красоту каньона не только со смотровых площадок, но и с катеров, которые откроют вам незабываемые виды на плачущие водопады и природу каньона. Так же вы посетите рукотворную пещеру Нохъо, с подвесным мостом и аттракционом зип лайн. В программу включено посещение этнопарка «Форелевое хозяйство» — комплекс по разведению форели в горах и обед в уютном ресторане. Каньон на территории России в долине реки Сулак (Республика Дагестан), глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США.
Пещера Нохъо
Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также «тарзанка» и тропа скалолазов. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». С города Избербаш мы забираем и привозим людей с точки сбора.
Каждый понедельник, среду и пятницу в 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Село Старое Зубутли
- Пещера «Нохъо»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере по каньону
- Входные билеты в пещеру Нохъо
- Обед
- Этнопарк / «Форелевое хозяйство/»
- Джипинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, среду и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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