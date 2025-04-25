Сула́кский каньо́н

Экскурсия на Сулакский каньон, с часовым катанием по самому каньону и посещением пещеры Нохъо. Отправившись в путешествие с нами вы увидите первозданную красоту каньона не только со смотровых площадок, но и с катеров, которые откроют вам незабываемые виды на плачущие водопады и природу каньона. Так же вы посетите рукотворную пещеру Нохъо, с подвесным мостом и аттракционом зип лайн. В программу включено посещение этнопарка «Форелевое хозяйство» — комплекс по разведению форели в горах и обед в уютном ресторане. Каньон на территории России в долине реки Сулак (Республика Дагестан), глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США.

Пещера Нохъо

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также «тарзанка» и тропа скалолазов. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». С города Избербаш мы забираем и привозим людей с точки сбора.