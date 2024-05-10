🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты Начало: То желанию туриста Расписание: Ежедневно в 9:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас Начало: По договоренности с туристом от вашей локации Расписание: Каждый день в удобное время от 14 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции Начало: По договоренности с туристом Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 33 отзыва Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити» Начало: Ул. Буйнакского 151 Расписание: Ежедневно 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25 Расписание: ежедневно 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 1 отзыв Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25 Расписание: еженедельно 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 2 отзыва Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25 Расписание: ежедневно 3 300 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад Начало: Избербаш, ул. Ленина 2 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней Начало: Избербаш, ул Ленина 2 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов Дербент и Самурский лес: путешествие по сокровищам Дагестана Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией в Дербент и Самурский лес. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: По желанию туриста Расписание: Ежедневно в 8:00 09:00 10:00 11:00 12:00 от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас Начало: По договоренности с туристом Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра от 17 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие по Дагестану: лиановый лес, Живые озера и «Лунь» Знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана в одной поездке Начало: По договоренности с туристом Расписание: Выезды каждый день в удобное для Вас время от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра от 28 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 21 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы Начало: По договоренности с Туристом Расписание: ежедневно от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25 Расписание: Еженедельно 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов Дербент и Каспийский монстр: путешествие к экраноплану Лунь Погрузитесь в историю самого древнего города России и встретьтесь с легендарным Каспийским монстром на берегу моря Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, д. 25 Расписание: По пятницам в 8:15 3 500 ₽ за человека