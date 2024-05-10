Экскурсии выходного дня в Избербаше

Найдено 22 экскурсии в категории «На выходные» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети
Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Исторический Дербент и «Лунь» из Избербаша
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: Ежедневно
10 июня в 07:15
11 июня в 07:15
3 000 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300 за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
10 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Индивидуальная
10 часов
Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели
Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней
Начало: Избербаш, ул Ленина 2
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Дербент и Самурский лес
Индивидуальная
11 часов
Дербент и Самурский лес: путешествие по сокровищам Дагестана
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией в Дербент и Самурский лес. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 8:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
«Лунь», Самурский Лиановый лес и Живые озера
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Дагестану: лиановый лес, Живые озера и «Лунь»
Знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана в одной поездке
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезды каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
13 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 28 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000 за всё до 6 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400 за человека
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Дербент и Каспийский монстр: путешествие к экраноплану Лунь
Погрузитесь в историю самого древнего города России и встретьтесь с легендарным Каспийским монстром на берегу моря
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
Расписание: По пятницам в 8:15
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 500 за человека
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    10 мая 2024
    Индивидуальный тур в древний город Дербент
    Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.
    читать дальше

    А за выбор ресторана для обеда вообще респект 😊 В общем, это был замечательный день. Мы зарядились положительными эмоциями на 1000 % Спасибо 💖

  • П
    Павел
    6 апреля 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Все было хорошо. Забрали от места проживания и привезли туда же. По дороге рассказали о Дагестане, местных обычаях, языке. Было
    читать дальше

    очень интересно. Увидели Сулакский каньон с нескольких ракурсов, пообедали на форелевый ферме, там шикарный ресторан с демократичными ценами, потом отправились на бархан. Не пожалели что взяли именно индивидуальный тур, в каждом месте было время пофотографировать и рассмотреть все, и никто не подгонял. Ездили вдвоем. Остались очень довольны

  • М
    Марина
    9 января 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Нам очень повезло с гидом. Везир рассказывал не только про историю, традиции, но так же бесконечно шутил. Время в пути,
    читать дальше

    благодаря ему, пролетело значительно быстрее. По самой экскурсии, хотелось бы отметить, что хоть Чечня и произвела на нас впечатление, но не хватило остановок. Хотелось бы не по одной остановке в городе делать и посетить не только мечети. Наверняка есть какие-то интересные локации, которые можно было бы добавить с остановкой минут на 10-15. А время посещения мечетей можно было бы сократить с 30 минут, до 20. В общем-то никто из нашей группы и не был в мечетях по полчаса.

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
    Все очень понравилось, гид Рустам молодец, интересная была экскурсия, звезду сняла за неудобный автобус. Расстояние не близкое, ехали долго, расстояние между сиденьями маленькое, было очень неудобно. Задний ряд сидений вообще без окон….
  • Н
    Наталия
    12 сентября 2023
    Исторический Дербент и «Лунь» из Избербаша
    Спасибо огромное Kochevnik Travel! Несмотря на погодные условия, экскурсия в сопровождение гида Тажудина прошла великолепно! Получили массу приятных впечатлений. Организация и программа экскурсии на высоте!)
  • И
    Ирина
    8 сентября 2023
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
    Понравилось всё. Гид, водитель Рустам замечательный. Было интересно, весело, вкусный обед. От поездки только самые тёплые воспоминания. Спасибо огромное за оперативное и удобное бронирование в том числе. Удачи и процветания Вашему бизнесу!
  • И
    Ирина
    7 сентября 2023
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Экскурсия прошла отлично, ничего лишнего, никаких нудных рассказов, всё интересно и чётко. Нас забрали у места проживания и привезли в
    читать дальше

    конце экскурсии туда же. Посмотрели потрясающие виды! Наш Гид, Магомед, сделал шикарные фото с выгодных ракурсов, которые останутся нам на память. Посетили некоторые смотровые площадки, на которых не бывает людей! Также рассказал про дикие красивые места, куда экскурсии не водят, но при некоторых обстоятельствах можно посетить.

  • Т
    Татьяна
    25 августа 2023
    Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
    22.08.23 ездили на экскурсию Горный Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша. Огромное спасибо нашему гид-водителю Исмаилу! Поездка была замечательной, столько красоты вокруг, настоящая сказка в царстве гор!
  • С
    Сергей
    14 августа 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Экскурсия прошла отлично, Магомед отличный позитивный тактичный и культурный гид всё рассказал и показал, останавливался по пути в местах с лучшими видами. Гамсутль и Салтинский водопад один раз в жизни должен посетить каждый, горный Дагестан прекрасен. Рекомендую данный тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Индивидуальный тур в древний город Дербент
  2. Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
  3. Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
  4. Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
  5. Исторический Дербент и «Лунь» из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "На выходные" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Избербаше на 2024 год на выходные, 54 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам