Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Групповая экскурсия в Избербаше

Автобусная экскурсия из Избербаша: По следам старинных поселений Гоор и Кахиб

5
1 оценка
Мы проведем Вас по уникальным местам, где сконцентрирован весь горный дух и нрав Дагестана! Увидим старинные поселения Гоор и Кахиб, познакомимся с традициями горцев, отведаем национальную кухню и полюбуемся необъятными просторами, поднявшись на дагестанский Язык тролля или, как его называют местные, Язык шайтана.
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Ближайшие даты:
23
янв
25
янв
27
янв
30
янв
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фев
3
фев
6
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+3 300 ₽
Пенсионный 60+3 200 ₽
Детский (4-11 лет)3 150 ₽
Детский (0-3 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Старый Кахиб
  • Старый Гоор
  • Орлиный выступ
  • Языком Шайтана
  • Древний храм в с. Датуна

Описание

По горам, по долам

Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз! Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, где сохранились старинные оборонительные башни, некогда защищавшие жителей от вражеских набегов, а уникальная архитектура каменных домов словно вытеснена из скал. Познакомимся с традициями горцев, сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. И, конечно же, в качестве обеда попробуем национальную кухню — без этого не обходится ни одно путешествие в Дагестане!

еженедельно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Избербаш ул. Советская 25
Когда и сколько длится?
Когда: еженедельно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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17 сен 2023

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