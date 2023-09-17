Мы проведем Вас по уникальным местам, где сконцентрирован весь горный дух и нрав Дагестана! Увидим старинные поселения Гоор и Кахиб, познакомимся с традициями горцев, отведаем национальную кухню и полюбуемся необъятными просторами, поднявшись на дагестанский Язык тролля или, как его называют местные, Язык шайтана.

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