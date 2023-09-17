Автобусная экскурсия из Избербаша: По следам старинных поселений Гоор и Кахиб
Мы проведем Вас по уникальным местам, где сконцентрирован весь горный дух и нрав Дагестана! Увидим старинные поселения Гоор и Кахиб, познакомимся с традициями горцев, отведаем национальную кухню и полюбуемся необъятными просторами, поднявшись на дагестанский Язык тролля или, как его называют местные, Язык шайтана.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|3 300 ₽
|Пенсионный 60+
|3 200 ₽
|Детский (4-11 лет)
|3 150 ₽
|Детский (0-3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый Кахиб
- Старый Гоор
- Орлиный выступ
- Языком Шайтана
- Древний храм в с. Датуна
Описание
По горам, по доламГорный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз! Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, где сохранились старинные оборонительные башни, некогда защищавшие жителей от вражеских набегов, а уникальная архитектура каменных домов словно вытеснена из скал. Познакомимся с традициями горцев, сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. И, конечно же, в качестве обеда попробуем национальную кухню — без этого не обходится ни одно путешествие в Дагестане!
еженедельно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Г. Избербаш ул. Советская 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: еженедельноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кудряшов
17 сен 2023
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