Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"

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Совершите завораживающее путешествие в прошлое, посетив древний и самобытный Дербент! Не зря этот город, насчитывающий более 2000 лет, называют настоящим музеем под открытым небом.

Вы увидите множество достопримечательностей, среди которых крепость Нарын-кала и Джума-мечеть, живописная современная набережная и «Каспийский монстр» экраноплан «Лунь».
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
28
окт
29
окт
4
ноя
5
ноя
11
ноя
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Что вас ожидает:

  • Древняя крепость Нарын-кала
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

А вы знаете, как выглядит «Каспийский монстр»? Отправляйтесь с нами в тур по побережью Каспия, самому древнему городу России и по местам съёмок фильма Сергея Бодрова. Вы увидите ракетный экраноплан «Лунь», прогуляетесь по набережной на берегу Каспийского моря. Набережная декорирована командой Покраса Лампаса, что придает ей особый колорит!

По пятницам в 8:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги экскурсовода
  • Обед (национальная кухня)
  • Вход в крепость
  • Вход в Джума-мечеть
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 8:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
На выходные
На весь день

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