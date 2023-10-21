Совершите завораживающее путешествие в прошлое, посетив древний и самобытный Дербент! Не зря этот город, насчитывающий более 2000 лет, называют настоящим музеем под открытым небом.
Вы увидите множество достопримечательностей, среди которых крепость Нарын-кала и Джума-мечеть, живописная современная набережная и «Каспийский монстр» экраноплан «Лунь».
Вы увидите множество достопримечательностей, среди которых крепость Нарын-кала и Джума-мечеть, живописная современная набережная и «Каспийский монстр» экраноплан «Лунь».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Древняя крепость Нарын-кала
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:А вы знаете, как выглядит «Каспийский монстр»? Отправляйтесь с нами в тур по побережью Каспия, самому древнему городу России и по местам съёмок фильма Сергея Бодрова. Вы увидите ракетный экраноплан «Лунь», прогуляетесь по набережной на берегу Каспийского моря. Набережная декорирована командой Покраса Лампаса, что придает ей особый колорит!
По пятницам в 8:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги экскурсовода
- Обед (национальная кухня)
- Вход в крепость
- Вход в Джума-мечеть
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 8:15Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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