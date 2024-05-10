Джип-тур к Сулакскому каньону

читать дальше массой впечатлений и красивых моментов! В следующем году обязательно снова обратимся именно к этому организатору поездки! К этим пяти звёздам добавляем ещё сто!!!

Это был незабываемый день! Гид - душевный и доброжелательный человек! Этот день нам показался очень длинным, так как был насыщен