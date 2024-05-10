Пешие экскурсии-прогулки в Избербаше с экскурсоводом

Найдено 17 экскурсий в категории «Пешеходные» в Избербаше, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети
Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
Экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: заброшенный аул и водопад
Совершите незабываемое путешествие в заброшенный аул Гамсутль и Салтинскую теснину. Уникальные виды и подземный водопад ждут вас
Начало: Г. Избербаш, остановка №1, Южный выезд из города
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300 за человека
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    10 мая 2024
    Индивидуальный тур в древний город Дербент
    Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.
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    А за выбор ресторана для обеда вообще респект 😊 В общем, это был замечательный день. Мы зарядились положительными эмоциями на 1000 % Спасибо 💖

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2023
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
    Ооо… экскурсия, я Вам скажу, очень даже замечательная🌸 Дорога долгая, но вид шикарен🤍 Путь в аул-призрак Гамсутль для меня оказался
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    очень трудным… Будьте готовы себя испытать) Сделав пару шагов поймала панику, пройдя минут 10 (а может и меньше)) хотела развернуться… Но… огромное человеческое спасибо гиду Ольге🙏 Она большая молодец, очень помогла мне морально🤍🤍🤍 Отдельное спасибо ресторану, в котором угощали бомбическим обедом, разве можно так вкусно кормить))) Дагестан в наших 🤍

  • Л
    Лариса
    26 сентября 2023
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
    Гамсутль впечатлил! Обязательно вернемся сюда еще раз, чтобы увидеть его без толпы тиктокеров)) К сожалению, не остались на всю экскурсию,
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    Салтинскую теснину не успели посмотреть, время поджимало, но всё, что увидели очень понравилось. Гид Али и водитель Марат работали профессионально и очень душевно! Спасибо!

  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
    Все очень понравилось, гид Рустам молодец, интересная была экскурсия, звезду сняла за неудобный автобус. Расстояние не близкое, ехали долго, расстояние между сиденьями маленькое, было очень неудобно. Задний ряд сидений вообще без окон….
  • И
    Ирина
    8 сентября 2023
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
    Понравилось всё. Гид, водитель Рустам замечательный. Было интересно, весело, вкусный обед. От поездки только самые тёплые воспоминания. Спасибо огромное за оперативное и удобное бронирование в том числе. Удачи и процветания Вашему бизнесу!
  • Г
    Галина
    1 сентября 2023
    Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
    Посмотрели несколько водопадов,Хунзахское плато, Каменную чашу. По пути к локациям изумительно красивые виды из окна автобуса. Очень понравилась подача материала
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    гидом Али. На долгих переездах он интересно рассказал об истории Дагестана, о Кавказской войне, о людях и обычаях Дагестана. Рекомендую всем.

  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2023
    Джип-тур к Сулакскому каньону
    Это был незабываемый день! Гид - душевный и доброжелательный человек! Этот день нам показался очень длинным, так как был насыщен
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    массой впечатлений и красивых моментов! В следующем году обязательно снова обратимся именно к этому организатору поездки! К этим пяти звёздам добавляем ещё сто!!!

  • И
    Игорь
    18 июля 2023
    Индивидуальный тур в древний город Дербент
    Большое спасибо за экскурсию. Всё было хорошо и очень интересно. Отдельное спасибо водителю - гиду Баширу.
  • С
    Сергей
    20 июня 2022
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Понравилось всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Пешеходные»

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  1. Индивидуальный тур в древний город Дербент
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  3. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
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  5. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
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