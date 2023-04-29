Об Изборске

Изборск потрясает! Здесь настоящая, а не декоративная крепость, в окружении рериховских пейзажей: высоченные холмы, голубые озера, студеные ключи-водопады, узкие улочки и белые храмы, будто вырастающие из каменистой земли – та самая Русь, знакомая по иллюстрациям к сказками и древним былинам.

Это место может подарить сильнейшее впечатление от Псковщины, если знать, что и в какой последовательности смотреть. Я помогу вам в этом. В 2014 году я переехал сюда из Петербурга и теперь показываю Изборск на правах местного жителя, не утратив восторга очарованного путешественника.

Во время нашей экскурсии по древним улицам, вы: