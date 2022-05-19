Экскурсия посвящена городу-заводу и селу Ижево в XVIII – XIX вв. и становлению как столицы в XX веке. «Самое большое село мира» имело 9 храмов, мечети, синагогу, цирк, гимназии, кинотеатры, Крестьянский банк, торговые лавки, фабрики и главное — Оружейный завод!
Сегодня это современный город с шикарной площадью, скверами, арт-объектами.
На экскурсии Вы увидите: Заводскую и новую Центральную площади, гигантский пруд, особняки с привидениями, сталинские дома, двор Калашникова и грандиозный собор.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Возможна поездка на трамвае (проезд 23-25 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
Завершение: Улица Пушкинская, 223, Ижевск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Возможна часть маршрута на трамвае
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Ижевске
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