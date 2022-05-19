Об экскурсии

Экскурсия посвящена городу-заводу и селу Ижево в XVIII – XIX вв. и становлению как столицы в XX веке. «Самое большое село мира» имело 9 храмов, мечети, синагогу, цирк, гимназии, кинотеатры, Крестьянский банк, торговые лавки, фабрики и главное — Оружейный завод!

Сегодня это современный город с шикарной площадью, скверами, арт-объектами.

На экскурсии Вы увидите: Заводскую и новую Центральную площади, гигантский пруд, особняки с привидениями, сталинские дома, двор Калашникова и грандиозный собор.