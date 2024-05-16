1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам и узнавая тайны купеческих особняков, легенды Генеральского дома и многое другое
Начало: Красноармейская, 129
Расписание: В любой день
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
««Самое большое село мира» имело 9 храмов, мечети, синагогу, цирк, гимназии, кинотеатры, Крестьянский банк, торговые лавки, фабрики и главное — Оружейный завод»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
«Квест посвящен самой начальной эпохе Ижевска, когда тот был еще поселком при Ижевском заводе»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
«Я расскажу, как формировался предпринимательский слой общества 19 века в нашем городе и в чём был секрет успеха оружейных фабрикантов»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
2 630₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина16 мая 2024Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
- ААнжелика18 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Максим очень грамотный, эрудированный, любящий свой край человек. Мы узнали историю знаменитых заводов, выдающихся оружейников, прошлись по
- ТТатьяна2 ноября 2023Спасибо Сергею за интересную и содержательную прогулку по Ижевску. Сергей очень интересный рассказчик и просто приятный молодой человек, ответственно и с вниманием относящийся и к своим гостям-туристам, и к материалу, который он преподносит. Однозначно рекомендую.
- ЯЯкунинских14 мая 2023Увидели и узнали много интересного про историю города, прогулялись по интересным арт-объектам, Максим очень старался, отвечал на все вопросы.
- ЕЕКАТЕРИНА7 января 2023Сергей очень интересно рассказал про особнк
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Фабрики и заводы»
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