Экскурсии на фабрики и заводы в Ижевске

Найдено 4 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Ижевске, цены от 2 630 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам и узнавая тайны купеческих особняков, легенды Генеральского дома и многое другое
Начало: Красноармейская, 129
Расписание: В любой день
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 5 чел.
Ижевск: от завода к столице
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
««Самое большое село мира» имело 9 храмов, мечети, синагогу, цирк, гимназии, кинотеатры, Крестьянский банк, торговые лавки, фабрики и главное — Оружейный завод»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 30 чел.
«Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
«Квест посвящен самой начальной эпохе Ижевска, когда тот был еще поселком при Ижевском заводе»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
«Я расскажу, как формировался предпринимательский слой общества 19 века в нашем городе и в чём был секрет успеха оружейных фабрикантов»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
2 630 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Ижевск: от завода к столице
    Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
  • А
    Анжелика
    18 марта 2024
    Ижевск: от завода к столице
    Экскурсия очень понравилась. Максим очень грамотный, эрудированный, любящий свой край человек. Мы узнали историю знаменитых заводов, выдающихся оружейников, прошлись по
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    улицам Уфы, увидели интересные здания. Чувствуется что Максим увлеченный и хорошо знающий историю края человек. Мы гуляли почти три часа, они пролетели незаметно. Спасибо большое Максиму. Хочется приехать еще раз

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2023
    Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
    Спасибо Сергею за интересную и содержательную прогулку по Ижевску. Сергей очень интересный рассказчик и просто приятный молодой человек, ответственно и с вниманием относящийся и к своим гостям-туристам, и к материалу, который он преподносит. Однозначно рекомендую.
  • Я
    Якунинских
    14 мая 2023
    Ижевск: от завода к столице
    Увидели и узнали много интересного про историю города, прогулялись по интересным арт-объектам, Максим очень старался, отвечал на все вопросы.
  • Е
    ЕКАТЕРИНА
    7 января 2023
    Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
    Сергей очень интересно рассказал про особнк

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Фабрики и заводы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
  2. Ижевск: от завода к столице
  3. «Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
  4. Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 4 экскурсии от 2 630 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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