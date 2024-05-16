А Алина Ижевск: от завода к столице Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞

А Анжелика Ижевск: от завода к столице читать дальше улицам Уфы, увидели интересные здания. Чувствуется что Максим увлеченный и хорошо знающий историю края человек. Мы гуляли почти три часа, они пролетели незаметно. Спасибо большое Максиму. Хочется приехать еще раз Экскурсия очень понравилась. Максим очень грамотный, эрудированный, любящий свой край человек. Мы узнали историю знаменитых заводов, выдающихся оружейников, прошлись по

Т Татьяна Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты Спасибо Сергею за интересную и содержательную прогулку по Ижевску. Сергей очень интересный рассказчик и просто приятный молодой человек, ответственно и с вниманием относящийся и к своим гостям-туристам, и к материалу, который он преподносит. Однозначно рекомендую.

Я Якунинских Ижевск: от завода к столице Увидели и узнали много интересного про историю города, прогулялись по интересным арт-объектам, Максим очень старался, отвечал на все вопросы.