Ижевск всегда был промышленным центром, где с рассвета до заката шёл дым из фабричных труб и стучали молоты.
Казённым заводом управляли генералы, а затем появились частные оружейные фабрики и купцы, стремившиеся
Казённым заводом управляли генералы, а затем появились частные оружейные фабрики и купцы, стремившиеся
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю купечества и фабрикантов
- 🏠 Прогулка по старым кварталам центра
- 🌅 Восхитительные виды на завод и пруд
- 🏰 Детальный осмотр Генеральского дома
- 📜 Увлекательные рассказы о жизни 19 века
- 💡 Вдохновение от добрых дел меценатов
Что можно увидеть
- Купеческие особняки
- Панорама завода
- Пруд
- Генеральский дом
- Ансамбль купеческой застройки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по старым кварталам центра, где купеческие особняки ещё помнят своих хозяев и историю минувших дней.
- Полюбуемся панорамой завода и пруда.
- Рассмотрим в деталях Генеральский дом и ансамбль купеческой застройки.
- Я расскажу, как формировался предпринимательский слой общества 19 века в нашем городе и в чём был секрет успеха оружейных фабрикантов.
- Мы не только узнаем о прошлом Ижевска, но и вдохновимся теми добрыми делами, что привнесли меценаты в жизнь нашего города и общества.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 1117 туристов
Меня зовут Сергей. Я дизайнер, архитектор, путешественник, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!Задать вопрос
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