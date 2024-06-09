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урвать свой куш.



На экскурсии рассказывается о жизни служащих завода, о том, на чём поднялись торговцы и ещё много интересного.



Прогулка по старым кварталам центра, где купеческие особняки ещё помнят своих хозяев и историю минувших дней, полюбование панорамой завода и пруда, детальный осмотр Генеральского дома и ансамбля купеческой застройки.



Формирование предпринимательского слоя общества 19 века в Ижевске и секрет успеха оружейных фабрикантов. Вдохновение добрыми делами меценатов, которые привнесли в жизнь города и общества