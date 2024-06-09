природный шедевр поразит своей каскадной структурой и чистой водой. Насладитесь видами и пением птиц, а затем отправляйтесь к роднику "Наташа", где можно попробовать чистейшую горную воду с целебными свойствами. Следующая остановка - парк "Инь-Янь", где вы окунетесь в мир гармонии и баланса, прогуливаясь по живописным тропам. Далее вас ждет захватывающая поездка на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки до "Дивномедья", где можно встретиться с удивительными животными, включая медведей. Для любителей приключений есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада "Борода Черномора", окутанного легендами. Не забудьте взять с собой наличные деньги, купальные принадлежности, сменную одежду и питьевую воду

Описание экскурсии

Откройте для себя волшебство Пшады Наше путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на реке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами. Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей. После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться захватывающей поездкой, любуясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей. И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду.