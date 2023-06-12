1 день

Прибытие в Калининград. Вечерняя экскурсия с прогулкой на катере и ужином в ресторане

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 4-5 часов.

15:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

16:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть на город с воды.

Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.

Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пиваили безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.