Вы ворветесь в эту невероятную атмосферу в первый же день тура, отправившись на вечернюю прогулку на катере по Калининграду.
Дальше вас будут ждать праздничный Зеленоградск, где вы отправитесь в семейную сыроварню Шаакендорф, песчаные дюны Куршской косы с первой в мире станцией кольцевания птиц и сказочный Танцующий лес. Приглашаем вас поближе познакомиться с уникальной красотой Русской Прибалтики!
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Вечерняя экскурсия с прогулкой на катере и ужином в ресторане
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 4-5 часов.
15:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
16:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть на город с воды.
Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.
Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пиваили безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату «О кирхах, рыцарях и замках»
Свободный день.
*По желанию за доп. плату экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках» + угощение в замке Шаакен, 5-6 часов, 2500 руб. /чел.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки.
Мы обязательно осмотрим кирху 14 века Арнау (поселка Родники), заедем в замок Вальдау (в поселке Низовье), где останавливалось Великое посольство Петра I.
В музее замка Вам расскажут историю заселения этого края человеком и историю самого замка Вальдау.
Затем посетим руины замка Шаакен (поселок Некрасово).
Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии, был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья.
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
В замке нас встретит хозяйка и угостит вкуснейшим пирогом и горячим чаем.
Кроме того вы сможете сфотографироваться в рыцарских доспехах.
В заключении экскурсии мы сфотографируемся на фоне сказочного замка Нессельбек и узнаем легенду Крапивного ручья.
Зеленоградск. Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф»
Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф», 6-7 ччасов
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Маршрут: Зеленоградск.
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина.
Покупка сладких сувениров.
Куршская коса
Экскурсия в национальный парк Куршская коса + посещение первой в мире станции кольцевания птиц, 7-8 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы – море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско.
В 1901 г. на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция кольцевания и изучения птиц.
Учёные орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе.
У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа – самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в поселок Янтарный и Светлогорск
Свободный день.
*по желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 часов, 2000 руб. /чел.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Обед за доп. плату.
Завершение программы
Свободный день. Освобождение номеров до 12.00.
По желанию за доплату трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|17500
|28000
|16500
Отель «Вилла Гламур» 3*
Завтрак шведский стол входит в стоимость тура
|19000
31000
|17000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтрак входит в стоимость тура
|23000
|33500
|22000
Гостиница «Турист» 3*
Завтрак шведский стол входит в стоимость тура
|25000
|36000
|24000
Отель «Мартон палас» 4*
Завтрак шведский стол входит в стоимость тура
|27200
|35000
|26000
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист» и «Калининград». От гостевого дома «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда» и «Вилла Гламур» до гостиницы «Турист» 10 минут ходьбы. Туристы, проживающие в «Мартон паласе», ходят на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр-т 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 5 ночей
- Питание – 5 завтраков при проживании в отеле Вилла Надежда, Турист, Вилла Гламур, Мартон палас
- Ужин в 1-й день тура
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт — отель 1500 руб., ж/д вокзал — отель 1000 руб.)
- Обеды, ужины (кроме ужина в 1-й день тура)
- Завтраки в гостевом доме Вилла Татьяна (от 350 руб. /чел)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Посещение карьера янтарного комбината (400 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номер Двухместный Одноместный Трехместный
Гостевой дом
«Вилла Надежда»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка)
Гостиница «Вилла Гламур»
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостевой дом Вилла Татьяна
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (полулюкс)
Гостиница Турист
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать,
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Отель Мартон палас
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стандарт Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка для ребенка до 14 лет (номер бизнес)
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист» и «Калининград». От гостевого дома «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда» и «Вилла Гламур» до гостиницы «Турист» – 10 минут ходьбы. Туристы, проживающие в «Мартон паласе», ходят на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр-т 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.