Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда

Смешанная: автобусная и пешеходная. Группа до 8 человек

Смешанная: автобусная и пешеходная. Группа до 8 человек. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск
  • Крепость Пиллау
  • Музей Балтийского флота
  • Свято-Георгиевский морской собор
  • Янтарный
  • Светлогорск
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Собравшись в центре Калининграда, сперва мы поедем на юго-запад, и через 50 км. приедем в Балтийск, первый на сегодня город нашей программы. Здесь мы пройдём два пешеходных маршрута – первый включает знаменитую крепость Пиллау, Вы узнаете, как она связана с именем Петра Первого, и поймёте, почему в Балтийске установлен ему памятник, подойдём к действующему маяку, прогуляемся мимо места стоянки гражданских и военных кораблей, посмотим Музей Балтийского флота и Свято-Георгиевский морской собор. По желанию группы можно договориться о водной прогулке по гавани Балтийска, стоимость 500 руб. с человека. После мы доедем до памятника Елизавете Петровне, здесь можно прогуляться по Русской набережной и узнать, как история Восточной Пруссии однажды пересеклась с историей Российской Империи, также мы познакомимся с городским пляжем Балтийска, посмотрим через пролив на Балтийскую косу и дойдём до единственного во всей области немецкого кладбища, попавшего в программу “Три креста”.

Проедем 30 км. – и мы в Янтарном. История Пальмникена, так этот городок назывался до 1945 года, связана с добычей янтаря, личностью Морица Беккера и печальными событиями, произошедшими здесь в конце Второй мировой войны. Посмотрев все достопримечательности на эту тему, Вы погуляете по старинному парку (в нём, кстати, растёт уникальное тюльпановое дерево), пройдёте по деревянному променаду вдоль красивейшего пляжа, отмеченного Голубым флагом, попробуете найти янтарь, а напоследок мы заедем на небольшое янтарное производство, чтобы посетить бесплатную экскурсию и увидеть своими глазами, как янтарь из невзрачного камушка превращается в произведение искусства и услышать историю этого камня и его добычи.

По дороге в Светлогорск мы заедем в инстаграмную Филинскую бухту, виды там просто сумасшедшие, поэтому мимо никак!

Ну и, наконец, Светлогорск – самый знаменитый приморский город в Калининградской области. Раушен уже с 19 века был элитным курортом, и это заметно в его атмосфере – неторопливой, расслабленной, пронизанной запахами сосен и моря, и в архитектуре – такого количества “пряничных” домиков у нас в регионе нет больше нигде. Во время прогулки по Светлогорску мы узнаем, почему здесь стоит памятник сказочнику Гофману, посмотрим на знаковые для города здания, и у вас останется время прогуляться по променаду и попить кофе с видом на море.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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