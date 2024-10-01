Эта поездка для тех, кто хочет сбежать от повседневности и перезагрузиться.
На одном из самых малолюдных пляжей вы узнаете, как правильно отдыхать и работать с телом, чтобы помочь себе расслабиться. И конечно, отдохнёте в панорамном спа, насладитесь безмятежностью природы и тишиной. Добро пожаловать в объятия Балтийского моря!
На одном из самых малолюдных пляжей вы узнаете, как правильно отдыхать и работать с телом, чтобы помочь себе расслабиться. И конечно, отдохнёте в панорамном спа, насладитесь безмятежностью природы и тишиной. Добро пожаловать в объятия Балтийского моря!
Описание экскурсии
Перезагрузка на побережье
На самом уединённом пляже Калининградской области мы расскажем о том, как влияет на нас морской воздух. Вы узнаете, как отдыхать так, чтобы тело восстанавливалось. И познакомитесь с двумя балийскими техниками расслабления, которые помогут в стрессовых ситуациях.
Панорамный спа-комплекс
А затем отправимся в Nordic SPA — вы погреетесь в видовых скандинавских саунах и восстановите силы в купели под открытым небом. Расслабитесь в комнате отдыха с панорамным остеклением. А фоном станут невероятно живописные пейзажи моря и песчаных дюн.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не классическая экскурсия, предполагающая погружение в историю, а программа расслабления
- Поездка проходит на комфортабельном Mercedes Vito
- Время в пути до Янтарного — около 40 минут
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — Организатор в Калининграде
Привет, путешественники! Наша команда — комьюнити путешественников, которое создает для вас тревел-ивэнты. Мы обожаем Россию, искренне влюблены в неё. И считаем, что путешествия по России могут быть живописнее, комфортнее иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
1380012 420₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
1 окт в 09:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДва в одном: Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса ждут вас! Откройте для себя старинный маяк, крепость Пиллау и военные корабли. Насладитесь дикой природой и безлюдными пляжами
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.