Эта поездка для тех, кто хочет сбежать от повседневности и перезагрузиться. На одном из самых малолюдных пляжей вы узнаете, как правильно отдыхать и работать с телом, чтобы помочь себе расслабиться. И конечно, отдохнёте в панорамном спа, насладитесь безмятежностью природы и тишиной. Добро пожаловать в объятия Балтийского моря!

Описание экскурсии

Перезагрузка на побережье

На самом уединённом пляже Калининградской области мы расскажем о том, как влияет на нас морской воздух. Вы узнаете, как отдыхать так, чтобы тело восстанавливалось. И познакомитесь с двумя балийскими техниками расслабления, которые помогут в стрессовых ситуациях.

Панорамный спа-комплекс

А затем отправимся в Nordic SPA — вы погреетесь в видовых скандинавских саунах и восстановите силы в купели под открытым небом. Расслабитесь в комнате отдыха с панорамным остеклением. А фоном станут невероятно живописные пейзажи моря и песчаных дюн.

Организационные детали