Мои заказы

Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Калининграде, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
Отдохнуть в видовой сауне, погреться в купели на пляже в Янтарном и полюбоваться лучами над морем
Начало: В Янтарном
«На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 07:00
10 ноя в 07:00
11 ноя в 07:00
5800 ₽ за человека
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
Насладиться вечерним морским пейзажем в Янтарном прямо из сауны или горячей купели
Начало: В Янтарном
«На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 ноя в 17:00
11 ноя в 17:00
10 200 ₽ за человека
Романтическое спа-свидание в Калининграде
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическое спа-свидание в Калининграде
Мастер-класс по массажу с практикой друг на друге в уютном спа-салоне
Начало: На ул. Горького
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
7900 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
  2. Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
  3. Романтическое спа-свидание в Калининграде
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Амалиенау
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Бранденбургские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 10 200.
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «SPA», цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь