Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
Отдохнуть в видовой сауне, погреться в купели на пляже в Янтарном и полюбоваться лучами над морем
Начало: В Янтарном
«На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 07:00
10 ноя в 07:00
11 ноя в 07:00
5800 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
Насладиться вечерним морским пейзажем в Янтарном прямо из сауны или горячей купели
Начало: В Янтарном
«На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 ноя в 17:00
11 ноя в 17:00
10 200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическое спа-свидание в Калининграде
Мастер-класс по массажу с практикой друг на друге в уютном спа-салоне
Начало: На ул. Горького
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
7900 ₽ за всё до 2 чел.
