Найдено 3 экскурсии в категории « SPA » в Калининграде, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Мини-группа до 12 чел. Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье Отдохнуть в видовой сауне, погреться в купели на пляже в Янтарном и полюбоваться лучами над морем Начало: В Янтарном «На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 07:00 5800 ₽ за человека 3 часа Мини-группа до 12 чел. Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье Насладиться вечерним морским пейзажем в Янтарном прямо из сауны или горячей купели Начало: В Янтарном «На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00 10 200 ₽ за человека 2 часа Индивидуальная до 2 чел. Романтическое спа-свидание в Калининграде Мастер-класс по массажу с практикой друг на друге в уютном спа-салоне Начало: На ул. Горького 7900 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «SPA»

