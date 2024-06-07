Уникальный опыт – экскурсии в Калининграде

Найдено 53 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Калининграде, цены от 700 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340 за человека
О Кёнигсберге на языке ароматов
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400 за человека
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800 за всё до 11 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800 за всё до 5 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
29 отзывов
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Устроить дорожное приключение по морскому берегу и отыскать сокровища у кромки воды
Начало: На улице Шевченко
Расписание: ежедневно в 08:30
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
3 000 за человека
Старинные калининградские маяки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
37 отзывов
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: на площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
Групповая
1 час
31 отзыв
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
Перенестись на 200 лет назад, увидеть утраченные здания Кёнигсберга и прикоснуться к истории
Начало: На острове Канта
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
8 отзывов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
64 отзыва
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 100 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
Начало: У входа в Драмтеатр
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
Прогуляться по уютному Амалиенау и услышать о женщинах, повлиявших на ход истории
Начало: В Центральном парке культуры и отдыха
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Творческий фототур по Куршской косе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
7 отзывов
Творческий фототур по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Почувствовать дух старого Кёнигсберга в окружении вещей ушедшей эпохи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.
Понарт - другой Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Понарт - историческое путешествие по Калининграду
Исследуйте уникальный район Понарт, открывая тайны прошлого и наслаждаясь атмосферой старого Кенигсберга на экскурсии «Понарт - другой Калининград»
Начало: На улице Киевская 71
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
Открыть прусское наследие на русской земле и разобраться в переплетении трех религий
Начало: в центре города
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300 за человека
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990 за всё до 4 чел.
Янтарная душа Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Янтарная душа Калининграда
Познакомиться с судьбой солнечного камня и разгадать его тайны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Узнать, что скрывает город, и побывать в местах, о которых не напишут путеводители
Начало: Площадь Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 11 270 за всё до 6 чел.
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах
Начало: У дома Советов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 850 за всё до 10 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
Начало: Калининград Ул. Шевченко 2
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 16 900 за всё до 6 чел.
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulya
    7 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Денис - очень увлеченный своим делом рассказчик. Очень понравилось, что мы были в форте одни, понравилась ночная атмосфера старого форта.
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    Да, хочется вернуться и еще побродить днем. И да - пожалели, что не взяли морковку для ушастых. Предлагаем продавать ее на месте)))

  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
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    при этом ты чувствуешь потрясающую свободу и видишь город с обратной стороны) Неожиданно и восхитительно! Наши гиды были очень внимательны, объясняли доступно, интересно оформили экскурсию аудиовключениями - было и весело, и познавательно! Спасибо огромное и удачи!

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
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    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
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    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Сказки старого Калининграда
    Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
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    или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.

    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Уникальный опыт»

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  4. По знаменитым мостам Кёнигсберга
  5. Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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