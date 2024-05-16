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впечатлением от красивого и уютного города, от легкой экскурсии, от нашего прекрасного экскурсовода Натальи. И взрослым, и ребенку было интересно. Более того, формат экскурсии квест с получением карточек и в конце призов за них максимально подходит для детей. Сын, порой, отвечал на такие вопросы, на которые я и сама бы не смогла ответить, и, конечно, как любой ребенок был рад поощрениям. С детьми однозначно советую!