1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
1 сен в 08:30
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Балтийское расслабление
Из Калиниграда - на свидание с морем в спа-формате
Начало: На ж/д вокзале
16 авг в 16:30
18 авг в 11:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина16 мая 2024Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
- ННаталья2 мая 2024Наталья, большое спасибо за увлекательную экскурсию! Организация, содержание, маршрут - всë на высшем уровне!
- ЕЕлена16 апреля 2024Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8 лет и формат экскурсии-квеста
- ААндрей5 августа 2023Очень все интересно Юлия рассказала, маршрут тоже проложен достаточно насыщенно (затграгивает все интересные аспекты города Зеленоградск) Юлия благодарим за полученные знания, за все увиденное.
- ААлексей30 июля 2023Все прошло великолепно и на одном дыхании! Экскурсовод Юлия была очень чувственна и патриотична! Самое главное, что патриотизм не агрессивный, а пропитанный любовью к своему городу. Очень рекомендуем))) Туристы из Москвы)
- ААнастасия4 июля 2023Хорошая экскурсия! Спасибо!
- ЮЮлия6 октября 2022Тайны дюн Куршской Косы: береговая батарея RaulМаргарита прекрасный водитель и интересный рассказчик. Время эксурсии пролетело незаметно, было насыщенно по содержанию, великолепная природа и погода добавляли шарма этой поездке.
- ААлексей27 августа 2021Заповедник Куршская КосаПрекрасная индивидуальная экскурсия, познавательная, по одному из красивейших мест на планете, с не повторимым колоритом и магией. Стоит ли сюда ехать? -Да.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «От ж/д вокзала»
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