Экскурсии от Ж/Д вокзала Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Калининграде, цены от 4 550 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
62 отзыва
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
1 сен в 08:30
от 4 670 за всё до 7 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.
Балтийское расслабление
На машине
4.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Балтийское расслабление
Из Калиниграда - на свидание с морем в спа-формате
Начало: На ж/д вокзале
16 авг в 16:30
18 авг в 11:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
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    впечатлением от красивого и уютного города, от легкой экскурсии, от нашего прекрасного экскурсовода Натальи. И взрослым, и ребенку было интересно. Более того, формат экскурсии квест с получением карточек и в конце призов за них максимально подходит для детей. Сын, порой, отвечал на такие вопросы, на которые я и сама бы не смогла ответить, и, конечно, как любой ребенок был рад поощрениям. С детьми однозначно советую!

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Наталья, большое спасибо за увлекательную экскурсию! Организация, содержание, маршрут - всë на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8 лет и формат экскурсии-квеста
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    как раз идеально подошёл. Программа больше направлена на архитектуру города, некоторые вопросы квеста сложноваты даже для взрослого, но Наталья всегда с радостью подсказывала и конечно не обошлось без историй про кошек) В конце экскурсии Наталья наградила нас милыми призами за прохождение квеста. Мне и ребёнку очень понравилось, большое спасибо за прекрасную и познавательную прогулку!

    Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8
  • А
    Андрей
    5 августа 2023
    Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень все интересно Юлия рассказала, маршрут тоже проложен достаточно насыщенно (затграгивает все интересные аспекты города Зеленоградск) Юлия благодарим за полученные знания, за все увиденное.
  • А
    Алексей
    30 июля 2023
    Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Все прошло великолепно и на одном дыхании! Экскурсовод Юлия была очень чувственна и патриотична! Самое главное, что патриотизм не агрессивный, а пропитанный любовью к своему городу. Очень рекомендуем))) Туристы из Москвы)
  • А
    Анастасия
    4 июля 2023
    Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Хорошая экскурсия! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2022
    Тайны дюн Куршской Косы: береговая батарея Raul
    Маргарита прекрасный водитель и интересный рассказчик. Время эксурсии пролетело незаметно, было насыщенно по содержанию, великолепная природа и погода добавляли шарма этой поездке.
  • А
    Алексей
    27 августа 2021
    Заповедник Куршская Коса
    Прекрасная индивидуальная экскурсия, познавательная, по одному из красивейших мест на планете, с не повторимым колоритом и магией. Стоит ли сюда ехать? -Да.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «От ж/д вокзала»

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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
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  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4 550 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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