Романтические экскурсии по Калининграду

Найдено 13 экскурсий в категории «Романтические» в Калининграде, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
57 отзывов
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
33 отзыва
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
8 отзывов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000 за всё до 10 чел.
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотопрогулка
1 час
9 отзывов
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920 за всё до 3 чел.
Авторский фототур по Балтийскому побережью
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Авторский фототур по Балтийскому побережью
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 490 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фотопрогулка в сердце Калининграда
    Нам с мужем понравилась экскурсия с фотосъёмкой! Анна отличный рассказчик и замечательный фотограф! Фотографии получились романтичными!)) Мы остались довольны! Рекомендуем!
    Нам с мужем понравилась экскурсия с фотосъёмкой! Анна отличный рассказчик и замечательный фотограф! Фотографии получились романтичными!))
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
    читать дальше

    обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
    читать дальше

    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Фотопрогулка в сердце Калининграда
    добрый день. 21.05 у меня была фотопрогулка с Анной она замечательный рассказчик, экскурсия было очень интересной, и много интересных фактов о
    читать дальше

    городе было рассказано и показано. Время пролетело на одном дыхании, приятным бонусом стали суперфото!!! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям кто соберется в такое же супер фотопутешествие.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%% Женя-великолепный фотограф, очень интересная, нежная девушка. Мы провели незабываемые часы в её компании, насладились видами Танцующего леса, Куршской косы, узнали много интересного. Как будто мы знали её всегда. Спасибо за удовольствие. А фото- это отдельная тема 🔥🔥🔥
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%%
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Фотосессия в замке Нессельбек
    Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
    читать дальше

    встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей. У Юли можно подобрать наряд на любой вкус, это очень удобно, не надо придумывать где взять платье или возить с собой, если вы издалека. А также можно выбрать у нее аксессуары. Я первый раз! за все мои фотосессии выбрала для себя множество фотографий, которые мне оооочень понравились, а обычно бывает 2-3 и все, потому что я очень придирчива к себе. А еще Юля мне подарила видео ролики, за что ей огромное спасибо! Я всегда мечтала превратиться в принцессу, пройтись по замку в нарядном платье, спуститься по лестнице, покрутиться, повертеться. Но я даже не мечтала прокатиться на коне в таких нарядах, а тут такой выпал шанс, и я не могла его упустить. Это было по настоящему сказочно, волшебно, красиво, романтично, по королевски. В отеле-замке Нессельбек мы семьей жили 3 дня, поэтому я выделила специально время для фотосессии. 1-2 часа достаточно. Замок находится недалеко от Калининграда. Там все пронизано атмосферой рыцарства и духом средневековья, и в кадрах это хорошо видно. В замке роскошные интерьеры-а это отличные фоны для фотографий: рыцарские залы с витражными окнами и светильниками в средневековом стиле; деревянные потолки, украшенные гербами великих магистров тевтонского ордена, стулья и кровати с расписными спинками и кожаной обивкой, изящные столики, балдахины и портьеры. Эстетику старины усиливают цветные витражи, гобелены и роспись на стенах холла, пронизанного лучами света. Все номера в отеле также в средневековом стиле. В костюме я чувствовала себя настоящей королевой: изумрудное бархатное платье с длинным шлейфом, красная мантия, украшенная узорами, и, конечно, корона и серьги в тон к образу. На меня все смотрели, восхищались, дарили комплименты, мне даже было не удобно) Мы не упускали ни минуты, старались сфотографироваться во всех красивых местах замка, чтобы были разные фотографии. На втором часе съемки мы перешли во внутренний двор, где нас ждал конь Дельфин – красавец тракененской породы. Тут эмоции переполняли и я уже не так позировала, как в замке, кадры получились живые. В сопровождении опытного тренера я полностью чувствовала себя в безопасности и даже осмелилась выполнить трюк-встать на свечу. Оказалось не так то и страшно. У нас даже оставалось время, поэтому покататься и пофотографироваться успели и муж и дети. Наряжаться они не хотели как я, но фото тоже получились интересными и главное останутся на память. Муж только накидку Тевтонского рыцаря надел не надолго. У меня получилась целая история: как будто я сижу в замке, жду рыцаря на коне, выглядываю в окно, тут вдруг он появляется на коне, кланяется, катает меня и мы влюбляемся. Ну прям как в сказке) К сожалению, фотографий только можно загрузить 10, и поэтому передать всё не удастся. В замке проходят почти каждый день рыцарское шоу, нам очень понравились и артисты, и лошади, и их трюки. А Юля, оказывается, еще и хорошо знает историю своего края, поэтому мы заказали у нее фотоэкскурсию по рыбной деревне в Калининграде. Но это уже другая история. Всем рекомендую посетить замок Нессельбек, особенно пожить в нем, а прекрасным дамам заказать для себя любимой сказочную фотосессию. Это одно из самых незабываемых впечатлений от отпуска!

    Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    По акватории Балтийска - на скоростном катере
    Рекомендую
  • В
    Варвара
    2 июня 2024
    Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
    Провели удивительный день с замечательным гидом Анастасией. Настя лёгкая в общении, прекрасно знает местность и историю. Показала пляжи, где мало
    читать дальше

    людей и восхитительная природа. Подобрала индивидуальный подход к каждому из нас, несмотря на разницу в возрасте и интересах. Все мы остались в полном восторге и наполненные впечатлениями. Ждём фото и однозначно рекомендуем!

  • Л
    Любовь
    1 июня 2024
    По акватории Балтийска - на скоростном катере
    Поездка супер! Интересный рассказчик.
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Я и сын 7 лет в восторге от Евгении и прекрасно проведенного дня. Женя показала нам красивейшие места Куршской косы, рассказала
    читать дальше

    много интересного, всё было отлично спланировано, чтобы избежать встреч с большими группами туристов. Также мы прекрасно пообедали в забронированном ранее Женей рыбном ресторане, где всё было очень вкусно. Женя замечательный фотограф, с ней очень комфортно и легко, а сын и вовсе не хотел с ней расставаться. Я считаю, что эта фото-экскурсия была несомненной изюминкой нашего путешествия, рада, что выбрала именно её. А сами фотографии просто потрясающие - красивые, теплые, добрые воспоминания об этом прекрасном месте и дне. Женя, спасибо огромное!! Безудержно рекомендую и буду ждать новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
  2. По акватории Балтийска - на скоростном катере
  3. Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
  4. Фотопрогулка в сердце Калининграда
  5. Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Романтические" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 400 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 494 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Романтические», 494 ⭐ отзыва, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам