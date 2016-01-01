в четверг в 10:00

Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Услышать историю старинного Пиллау и увидеть символы военно-морского города на групповой экскурсии

Этот маршрут откроет для вас западный рубеж России — Балтийск, сохранивший атмосферу довоенной эпохи.

Вы узнаете о жизни бывшего Пиллау, пройдете по набережной вдоль Балтийского моря и восхититесь мощью кораблей российского военно-морского флота.

А еще попробуете найти кусочек янтаря!
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.

Что вас ожидает

Морской дух Балтийска

Цель нашего путешествия — овеянный славой город Балтийск, самый западный город нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения.

  • Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский.
  • На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся двухсотлетним маяком, памятниками Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря.
  • На пароме мы переправимся на Балтийскую косу и пройдем по узкой полоске земли, наслаждаясь морскими пейзажами.

Организационные детали

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
  • Паромная переправа может быть отменена из-за неблагоприятной погоды (в этом случае Балтийскую косу посетить невозможно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
гостиница "Калининград", Ленинский пр. 81
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в четверг в 10:00

Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию. 😊
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