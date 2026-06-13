в четверг в 10:00

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края глубже. Он очень увлеченный историей человек и интересный рассказчик. Мы прошлись по Балтийску, на пароме переплыли на косу и посетили Люнет. Очень хотелось бы увидеть саму косу и пройтись по ней, но к сожалению (что очень странно), это в экскурсию не входит. А очень хотелось побывать на косе и собственно, из-за этого и была куплена эта экскурсия. Но в целом, все очень понравилось!