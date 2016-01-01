в четверг в 10:00

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.
Что вас ожидает
Морской дух Балтийска
Цель нашего путешествия — овеянный славой город Балтийск, самый западный город нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения.
- Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский.
- На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся двухсотлетним маяком, памятниками Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря.
- На пароме мы переправимся на Балтийскую косу и пройдем по узкой полоске земли, наслаждаясь морскими пейзажами.
Организационные детали
Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
- Паромная переправа может быть отменена из-за неблагоприятной погоды (в этом случае Балтийскую косу посетить невозможно)