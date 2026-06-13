в четверг в 10:00

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Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Услышать историю старинного Пиллау и увидеть символы военно-морского города на групповой экскурсии
Этот маршрут откроет для вас западный рубеж России — Балтийск, сохранивший атмосферу довоенной эпохи.

Вы узнаете о жизни бывшего Пиллау, пройдете по набережной вдоль Балтийского моря и восхититесь мощью кораблей российского военно-морского флота. А еще попробуете найти кусочек янтаря!
4.8
79 отзывов
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Описание экскурсии

Морской дух Балтийска

Цель нашего путешествия — овеянный славой город Балтийск, самый западный город нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения.

  • Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский.
  • На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся двухсотлетним маяком, памятниками Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря.
  • На пароме мы переправимся на Балтийскую косу и пройдем по узкой полоске земли, наслаждаясь морскими пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
  • Паромная переправа может быть отменена из-за неблагоприятной погоды (в этом случае Балтийскую косу посетить невозможно)
Дополнительно оплачиваются: паром — 250 ₽ с человека и Старый Люнет — 300 ₽ с человека
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет

в понедельник, четверг и субботу в 09:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Дети до 14 лет1700 ₽
Пенсионеры1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Проф. Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 71746 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
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влюблённые в свой край. Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
5
3
3
2
1
2
Б
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!+3
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
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Елена
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда и Балтийской косы. Сергей своими рассказами и глубокими знаниями истории побудил окунуться в историю
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края глубже. Он очень увлеченный историей человек и интересный рассказчик. Мы прошлись по Балтийску, на пароме переплыли на косу и посетили Люнет. Очень хотелось бы увидеть саму косу и пройтись по ней, но к сожалению (что очень странно), это в экскурсию не входит. А очень хотелось побывать на косе и собственно, из-за этого и была куплена эта экскурсия. Но в целом, все очень понравилось!

Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда
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Александр
Слушайте, ну это же групповая экскурсия. Это нужно четко осознавать.
чтобы понять и почувствовать гений места, там нужно пожить, неспешно погулять без туристов и перегоняющих одна, другую групп.
Если это всё не
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брать во внимание - нормальная экскурсия. Привезли, показали, рассказали, перевезли на катерах на косу, дали погулять, подышать солёным морским ветром Балтики, посмотреть на проходящие по каналу огромные контейнеровозы и сторожевики.
Анна - отличный экскурсовод, организатор, знающий и главное увлечённый своим краем. Умело руководящий группой туристов. всё просто без задержек и проблем.
Если у вас минимум времени, а гештальт с Балтийском закрыть нужно (как у меня) - смело берите эту экскурсию.

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Р
спасибо экскурсия понравилось. много познавательной истории. прогулка пешия. но время пролетело незаметно. спасибо водителю. экскурсоводу, организатору за такую экскурсию. рекомендую эту экскурсию
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Ю
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было интересно слушать. Прогулялись по городу, потом на пароме до Балтийской косы, там другой экскурсовод
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Надежда нас забрала и повела в музей Старый Люнет. После осталось чуть меньше часа на самостоятельную прогулку по косе. Потом обратно на пароме в Балтийск и там посетили самый западный пляж Балтики. Время также около часа на прогулку. Обратно вернулись около 17 часов.

Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было
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А
Спасибо большое! Масса впечатлений от путешествия в Балтийск. Благодарю Вас за познавательную и безопасную поездку!
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