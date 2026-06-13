в четверг в 10:00

Этот маршрут откроет для вас западный рубеж России — Балтийск, сохранивший атмосферу довоенной эпохи.
Вы узнаете о жизни бывшего Пиллау, пройдете по набережной вдоль Балтийского моря и восхититесь мощью кораблей российского военно-морского флота. А еще попробуете найти кусочек янтаря!
Вы узнаете о жизни бывшего Пиллау, пройдете по набережной вдоль Балтийского моря и восхититесь мощью кораблей российского военно-морского флота. А еще попробуете найти кусочек янтаря!
Описание экскурсии
Морской дух Балтийска
Цель нашего путешествия — овеянный славой город Балтийск, самый западный город нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения.
- Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский.
- На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся двухсотлетним маяком, памятниками Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря.
- На пароме мы переправимся на Балтийскую косу и пройдем по узкой полоске земли, наслаждаясь морскими пейзажами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
- Паромная переправа может быть отменена из-за неблагоприятной погоды (в этом случае Балтийскую косу посетить невозможно)
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
в понедельник, четверг и субботу в 09:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 14 лет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Проф. Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 71746 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Очень интересный город Балтийск и не менее интересна Балтийская коса! Спасибо гиду Андрею за прекрасный рассказ и организацию. Всё очень понравилось!
+3
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Как всегда, экскурсия организована на 5+. Экскурсовод Сергей очень интересно и занимательно рассказывал об истории Калининграда и Балтийской косы. Сергей своими рассказами и глубокими знаниями истории побудил окунуться в историю
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Слушайте, ну это же групповая экскурсия. Это нужно четко осознавать.
чтобы понять и почувствовать гений места, там нужно пожить, неспешно погулять без туристов и перегоняющих одна, другую групп.
Если это всё не
чтобы понять и почувствовать гений места, там нужно пожить, неспешно погулять без туристов и перегоняющих одна, другую групп.
Если это всё не
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Р
спасибо экскурсия понравилось. много познавательной истории. прогулка пешия. но время пролетело незаметно. спасибо водителю. экскурсоводу, организатору за такую экскурсию. рекомендую эту экскурсию
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Ю
Мне понравилась экскурсия в Балтийск! Всю дорогу экскурсовод Ксения нам рассказывала и рассказывала исторические факты. Было интересно слушать. Прогулялись по городу, потом на пароме до Балтийской косы, там другой экскурсовод
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А
Спасибо большое! Масса впечатлений от путешествия в Балтийск. Благодарю Вас за познавательную и безопасную поездку!
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