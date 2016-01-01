в четверг в 10:00

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.

Что вас ожидает

Морской дух Балтийска

Цель нашего путешествия — овеянный славой город Балтийск, самый западный город нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения.

Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский.

На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся двухсотлетним маяком, памятниками Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря.

На пароме мы переправимся на Балтийскую косу и пройдем по узкой полоске земли, наслаждаясь морскими пейзажами.

Организационные детали

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.