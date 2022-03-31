Мототур для любителей и профессионалов – обучение от лучших тренеров на подготовленных мотоциклах Motoland 250. Прокачка в теории и на практике в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.

Отдохнешь в компании ребят со всей России

Трассы не повторяются, разный рельеф и сложность

И удовольствие от тренировок

Программа тура по дням

1 день Знакомство

Прибываем во FridayCenter и размещаемся. Идем на брифинг. Знакомимся с программой. Поужинаем в компании тренеров. Зададим вопросы и узнаем всё о трассах. Получим полный комплект мото-экипировки.

2 день Тренировка на трассе для мото-кросса на полуострове Бальга, Кёнигсберг и Калининград

Завтракаем и выезжаем в Ладушкино (нем. Balga). Разминаемся на классной трассе для мотокросса. Разбиваемся на группы по уровню мастерства. Уходим в заезды по живописному сосновому лесу. Маршруты вдоль побережья Вислинского залива. Снимаем экип и возвращаемся в Калининград к обеду. После небольшого отдыха прогуляемся. Увидим сразу два города — Кёнигсберг и Калининград. Во FridayCenter вернемся на ужин. Вечер — свободный. Соберёмся в чилауте и поделимся первыми эмоциями.

3 день Заезды по лесам и полям, пивоварня Понарт

После завтрака выезжаем в Грачёвку (нем. Kraam). Брифинг и серия из двух enduro-заездов по лесам и полям. Нас ждут красивейшие природные маршруты с горками. Сворачиваем лагерь и выезжаем в Калининград. Вкусный обед и небольшой отдых во FridayCenter. После которого посетим старинную пивоварню Понарт. Узнаем всё о пиве в Пруссии и продегустируем множество сортов. Возвращаемся во FridayCenter, ужин. Вечер — свободный. Можно всем вместе посетить сауну или посмотреть фильм.

4 день Заезды по лесным трассам в Переславском

Завтрак и выезд в Переславское (нем. Drugehnen). Впереди два заезда по холмитым лесным трассам. Сумасшедшая по красоте природа, охотничьи тропы и колейки. Вернувшись в Калининград, пообедаем и приведём себя в порядок. После чего отправимся в настоящий немецкий форт Дёнхофф. Прогуляемся по казематам, поднимемся на стены и узнаем его историю. Во FridayCenter вернемся к ужину. Вечер — свободный. Поиграем в настольные игры или расслабимся в бассейне.

5 день Поселок Янтарный, заезды и экскурсии

После завтрака едем в сторону моря. Нас ждет поселок Янтарный (нем. Palmniken). Два заезда по длинным песчаным пляжам. Дюны, подъёмы и спуски вдоль линии морского побережья. Возвращаемся в Калининград, пообедаем и отдохнем. После чего посетим средневековый замок Вальдау. Перенесёмся в XIII век, времена тевтонских рыцарей и прусских королей. Вернувшись во FridayCenter, поужинаем и устроим вечеринку. Веселимся и развлекаемся до утра.

6 день Отъезд