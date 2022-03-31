ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров

Мототур для любителей и профессионалов - обучение от лучших тренеров на подготовленных мотоциклах Motoland 250

5
2 отзыва
Мототур для любителей и профессионалов – обучение от лучших тренеров на подготовленных мотоциклах Motoland 250.

Прокачка в теории и на практике в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
ENDURO CAMP. Мото-тур для новичков и опытных райдеров
Ближайшие даты:
17
июл
19
авг
26
сен
24
окт

Что вас ожидает 🤩

Получишь драйв
Получишь драйв
И удовольствие от тренировок
Проедешь по живописным маршрутам
Проедешь по живописным маршрутам
Трассы не повторяются, разный рельеф и сложность
Побываешь в красивых местах
Побываешь в красивых местах
Недоступных обычным туристам
Влюбишься в Калининград
Влюбишься в Калининград
Отдохнешь в компании ребят со всей России

Программа тура по дням

1 день
Знакомство

Прибываем во FridayCenter и размещаемся.

Идем на брифинг.

Знакомимся с программой.

Поужинаем в компании тренеров.

Зададим вопросы и узнаем всё о трассах.

Получим полный комплект мото-экипировки.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день
Тренировка на трассе для мото-кросса на полуострове Бальга,  Кёнигсберг и Калининград

Завтракаем и выезжаем в Ладушкино (нем. Balga).

Разминаемся на классной трассе для мотокросса.

Разбиваемся на группы по уровню мастерства.

Уходим в заезды по живописному сосновому лесу.

Маршруты вдоль побережья Вислинского залива.

Снимаем экип и возвращаемся в Калининград к обеду.

После небольшого отдыха прогуляемся. 

Увидим сразу два города — Кёнигсберг и Калининград.

Во FridayCenter вернемся на ужин.

Вечер  свободный.

Соберёмся в чилауте и поделимся первыми эмоциями. 

Тренировка на трассе для мото-кросса на полуострове Бальга,  Кёнигсберг и КалининградТренировка на трассе для мото-кросса на полуострове Бальга,  Кёнигсберг и КалининградТренировка на трассе для мото-кросса на полуострове Бальга,  Кёнигсберг и КалининградТренировка на трассе для мото-кросса на полуострове Бальга,  Кёнигсберг и Калининград
3 день
Заезды по лесам и полям, пивоварня Понарт

После завтрака выезжаем в Грачёвку (нем. Kraam).

Брифинг и серия из двух enduro-заездов по лесам и полям.

Нас ждут красивейшие природные маршруты с горками.

Сворачиваем лагерь и выезжаем в Калининград.

Вкусный обед и небольшой отдых во FridayCenter.

После которого посетим старинную пивоварню Понарт.

Узнаем всё о пиве в Пруссии и продегустируем множество сортов.

Возвращаемся во FridayCenter, ужин.

Вечер  свободный.

Можно всем вместе посетить сауну или посмотреть фильм.

Заезды по лесам и полям, пивоварня ПонартЗаезды по лесам и полям, пивоварня ПонартЗаезды по лесам и полям, пивоварня ПонартЗаезды по лесам и полям, пивоварня Понарт
4 день
Заезды по лесным трассам в Переславском

Завтрак и выезд в Переславское (нем. Drugehnen).

Впереди два заезда по холмитым лесным трассам.

Сумасшедшая по красоте природа, охотничьи тропы и колейки.

Вернувшись в Калининград, пообедаем и приведём себя в порядок.

После чего отправимся в настоящий немецкий форт Дёнхофф.

Прогуляемся по казематам, поднимемся на стены и узнаем его историю.

Во FridayCenter вернемся к ужину.

Вечер  свободный.

Поиграем в настольные игры или расслабимся в бассейне.

Заезды по лесным трассам в ПереславскомЗаезды по лесным трассам в ПереславскомЗаезды по лесным трассам в ПереславскомЗаезды по лесным трассам в Переславском
5 день
Поселок Янтарный, заезды и экскурсии

После завтрака едем в сторону моря.

Нас ждет поселок Янтарный (нем. Palmniken).

Два заезда по длинным песчаным пляжам.

Дюны, подъёмы и спуски вдоль линии морского побережья.

Возвращаемся в Калининград, пообедаем и отдохнем.

После чего посетим средневековый замок Вальдау.

Перенесёмся в XIII век, времена тевтонских рыцарей и прусских королей.

Вернувшись во FridayCenter, поужинаем и устроим вечеринку.

Веселимся и развлекаемся до утра.

Поселок Янтарный, заезды и экскурсииПоселок Янтарный, заезды и экскурсииПоселок Янтарный, заезды и экскурсииПоселок Янтарный, заезды и экскурсии
6 день
Отъезд

Завтракаем и собираем чемоданы.

Выехать из номера можно в любое время в течение дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 8 заездов на мотоциклах по 60-90 минут
  • Комплект мото-экипировки
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение
  • Трёхразовое питание
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Посещение бассейна
  • Посещение спортзала
  • Экскурсия по Калининграду, пешеходная
  • Посещение пивоварни "Понарт"
  • Посещение форта "Дёнхофф"
  • Посещение замка "Вальдау"
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка
  • Посещение сауны
  • Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Дождевик
  • Ветровка
  • Комплект футболок на 6 дней
  • Флисовая кофта
  • Спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм
  • Спортивные кроссовки
  • Тапочки для нахождения в комплексе FridayCenter
  • Обувь для бассейна/душа (сланцы)
  • Купальные костюмы
  • Предметы личной гигиены
  • Личная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Возможно ли выбрать другие даты?

Под индивидуальный запрос рассматриваются группы от 10 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
31 мар 2022
Отличный тур, любителям активного отдыха-рекомендую.
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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