Прибываем во FridayCenter и размещаемся.
Идем на брифинг.
Знакомимся с программой.
Поужинаем в компании тренеров.
Зададим вопросы и узнаем всё о трассах.
Получим полный комплект мото-экипировки.
Завтракаем и выезжаем в Ладушкино (нем. Balga).
Разминаемся на классной трассе для мотокросса.
Разбиваемся на группы по уровню мастерства.
Уходим в заезды по живописному сосновому лесу.
Маршруты вдоль побережья Вислинского залива.
Снимаем экип и возвращаемся в Калининград к обеду.
После небольшого отдыха прогуляемся.
Увидим сразу два города — Кёнигсберг и Калининград.
Во FridayCenter вернемся на ужин.
Вечер — свободный.
Соберёмся в чилауте и поделимся первыми эмоциями.
После завтрака выезжаем в Грачёвку (нем. Kraam).
Брифинг и серия из двух enduro-заездов по лесам и полям.
Нас ждут красивейшие природные маршруты с горками.
Сворачиваем лагерь и выезжаем в Калининград.
Вкусный обед и небольшой отдых во FridayCenter.
После которого посетим старинную пивоварню Понарт.
Узнаем всё о пиве в Пруссии и продегустируем множество сортов.
Возвращаемся во FridayCenter, ужин.
Вечер — свободный.
Можно всем вместе посетить сауну или посмотреть фильм.
Завтрак и выезд в Переславское (нем. Drugehnen).
Впереди два заезда по холмитым лесным трассам.
Сумасшедшая по красоте природа, охотничьи тропы и колейки.
Вернувшись в Калининград, пообедаем и приведём себя в порядок.
После чего отправимся в настоящий немецкий форт Дёнхофф.
Прогуляемся по казематам, поднимемся на стены и узнаем его историю.
Во FridayCenter вернемся к ужину.
Вечер — свободный.
Поиграем в настольные игры или расслабимся в бассейне.
После завтрака едем в сторону моря.
Нас ждет поселок Янтарный (нем. Palmniken).
Два заезда по длинным песчаным пляжам.
Дюны, подъёмы и спуски вдоль линии морского побережья.
Возвращаемся в Калининград, пообедаем и отдохнем.
После чего посетим средневековый замок Вальдау.
Перенесёмся в XIII век, времена тевтонских рыцарей и прусских королей.
Вернувшись во FridayCenter, поужинаем и устроим вечеринку.
Веселимся и развлекаемся до утра.
Завтракаем и собираем чемоданы.
Выехать из номера можно в любое время в течение дня.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Под индивидуальный запрос рассматриваются группы от 10 человек.