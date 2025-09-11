Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
Отведать сыров, пива и марципана, пообедать в замковой таверне и поужинать в компании шеф-повара
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 13:00, точный ...
«Экскурсия продолжится на немецкой пивоварне «Понарт»»
11 сен в 12:00
16 окт в 12:00
41 900 ₽ за человека
Все вкусы Балтики: гастротур «всё включено» по Калининградской области в мини-группе
Попробовать марципан, пиво и вино и приготовить блюда по рецептам Тевтонского ордена
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
«Затем поедем на пивоваренный завод «Понарт»»
9 окт в 12:00
138 900 ₽ за человека
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
«А также погрузитесь в гастрономические традиции: перепробуете по несколько сортов пенного на исторических пивоварнях «Бланкенштайн» и «Понарт» и продегустируете сыры, марципан, шоколад и другие сладости»
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
27 000 ₽ за человека
