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приготавливается, - обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой, - на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам) - дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе. Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе. Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось. Желаем им творческих успехов.