Дегустации пенного, ночь в отеле-замке и погружение в историю Кёнигсберга в мини-группе
Побывать в Полесске и на Куршской косе, посетить 3 пивоварни и заглянуть в старинную немецкую школу
Начало: Встретим на на ж/д вокзале или в аэропорту Калинин...
«Заселимся в отель, а ужинать будем в ресторане-пивоварне «Хмель», где вас ждёт дегустация разных видов пенного: императорское, царское светлое, яровое пшеничное, цыганское чёрное, светлое фильтрованное»
18 мар в 12:00
21 мар в 12:00
49 900 ₽ за человека
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
Отведать сыров, пива и марципана, пообедать в замковой таверне и поужинать в компании шеф-повара
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 13:00, точный ...
«Также запланированы дегустации на сыроварне и пивоварне и мастер-класс»
27 мар в 12:00
24 апр в 12:00
38 900 ₽ за человека
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
«А также погрузитесь в гастрономические традиции: перепробуете по несколько сортов пенного на исторических пивоварнях «Бланкенштайн» и «Понарт» и продегустируете сыры, марципан, шоколад и другие сладости»
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
27 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений17 апреля 2023ENDURO CAMP. Мототур для новичков и опытных райдеровОтличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!
- ИИгорь12 марта 2023ENDURO CAMP. Мототур для новичков и опытных райдеровОчень интересный тур. За 4 дня: - посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это
- ВВиталий31 марта 2022ENDURO CAMP. Мототур для новичков и опытных райдеровОтличный тур, любителям активного отдыха-рекомендую.
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