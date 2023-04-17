Туры по пивоварням Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Пивоварни» в Калининграде, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Дегустации пенного, ночь в отеле-замке и погружение в историю Кёнигсберга в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 дня
Дегустации пенного, ночь в отеле-замке и погружение в историю Кёнигсберга в мини-группе
Побывать в Полесске и на Куршской косе, посетить 3 пивоварни и заглянуть в старинную немецкую школу
Начало: Встретим на на ж/д вокзале или в аэропорту Калинин...
«Заселимся в отель, а ужинать будем в ресторане-пивоварне «Хмель», где вас ждёт дегустация разных видов пенного: императорское, царское светлое, яровое пшеничное, цыганское чёрное, светлое фильтрованное»
18 мар в 12:00
21 мар в 12:00
49 900 ₽ за человека
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
На машине
4 дня
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
Отведать сыров, пива и марципана, пообедать в замковой таверне и поужинать в компании шеф-повара
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 13:00, точный ...
«Также запланированы дегустации на сыроварне и пивоварне и мастер-класс»
27 мар в 12:00
24 апр в 12:00
38 900 ₽ за человека
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
На автобусе
4 дня
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
«А также погрузитесь в гастрономические традиции: перепробуете по несколько сортов пенного на исторических пивоварнях «Бланкенштайн» и «Понарт» и продегустируете сыры, марципан, шоколад и другие сладости»
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
27 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    17 апреля 2023
    ENDURO CAMP. Мототур для новичков и опытных райдеров
    Отличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!
  • И
    Игорь
    12 марта 2023
    ENDURO CAMP. Мототур для новичков и опытных райдеров
    Очень интересный тур. За 4 дня: - посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это
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    приготавливается, - обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой, - на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам) - дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе. Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе. Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось. Желаем им творческих успехов.

    Очень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный турОчень интересный тур
  • В
    Виталий
    31 марта 2022
    ENDURO CAMP. Мототур для новичков и опытных райдеров
    Отличный тур, любителям активного отдыха-рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивоварни»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дегустации пенного, ночь в отеле-замке и погружение в историю Кёнигсберга в мини-группе
  2. Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
  3. Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Высота Эфа
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Пивоварни" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 49 900.
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