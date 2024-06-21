Встречаемся и едем знакомиться с Калининградом. Вы увидите сохранившийся район элитной застройки бывшего Кёнигсберга — Амалиенау, набережную Петра I и фортификационные сооружения.

Пообедав в кафе, прогуляемся по Рыбной деревне, побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом — здесь вас ждёт органный концерт.

Посетим Музей марципана: вы узнаете историю этого лакомства и рецепт его приготовления, а также попробуете его на вкус. Затем переедем в Светлогорск. После размещения в отеле желающие поужинают в кафе с видом на море.