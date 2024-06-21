Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом

Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
В сопровождении опытного гида, любящего свой край, вы посетите Калининград, посёлок Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и побываете на Куршской косе и в Танцующем лесу.

Посмотрите на красивую и очень разную архитектуру,
читать дальше

полюбуетесь видами побережья и песчаных дюн, попробуете марципан, сыры и шоколад, куршские лепёшки и строганину из пеламиды.

Послушаете органный концерт и узнаете, как добывают янтарь, поищете солнечные камушки, чтобы забрать их с собой на память.

А ещё сможете ощутить, что в этом маленьком регионе, про который говорят, что это ещё не Европа, но уже и не Россия, всё особенное: природа, история, архитектура, достопримечательности и гастрономия.

Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В апартаментах или одном из отелей 3*: «Дом сказочника», «Раушен», «Универсал». 2-3-местное размещение.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Калининграда

Встречаемся и едем знакомиться с Калининградом. Вы увидите сохранившийся район элитной застройки бывшего Кёнигсберга — Амалиенау, набережную Петра I и фортификационные сооружения.

Пообедав в кафе, прогуляемся по Рыбной деревне, побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом — здесь вас ждёт органный концерт.

Посетим Музей марципана: вы узнаете историю этого лакомства и рецепт его приготовления, а также попробуете его на вкус. Затем переедем в Светлогорск. После размещения в отеле желающие поужинают в кафе с видом на море.

Достопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности Калининграда
2 день

Филинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по Светлогорску

После завтрака, в 09:00 отправляемся в Янтарный. По пути остановимся в живописной Филинской бухте — полюбуемся видами и подышим морским воздухом. В посёлке посетим самый большой карьер по добыче янтаря и заглянем в музей Янтарного комбината, где вы узнаете его историю и рассмотрите различные изделия из камня.

Затем прогуляемся до Храма Казанской иконы Божией Матери, пройдём по площади «Города мастеров», парку им. М. Беккера и набережной. После обеда в кафе или ресторане вернёмся в Светлогорск и пойдём знакомиться с городом-курортом восточной Пруссии. Вы услышите рассказ о прошлом и настоящем этого места и полюбуетесь сказочными домиками на его извилистых улочках. После 18:00 — свободное время.

Филинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по СветлогорскуФилинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по Светлогорску
3 день

Куршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и Зеленоградск

Сегодня в 10:00 отправимся в национальный парк «Куршская коса», где вы узнаете и увидите, что такое авандюны и фашины, попробуете куршские лепёшки. Поднимемся на Высоту Эфа, откуда полюбуемся панорамными видами, и погуляем среди необычных деревьев Танцующего леса.

Пообедаем в кафе в посёлке Рыбачий, здесь же желающие смогут приобрести рыбу. После переедем в «кошачий» город Зеленоградск. Пройдёмся по Курортному проспекту, поищем всевозможные фигурки и изображения пушистых хвостатых, неспешно прогуляемся по променаду. Затем заглянем на сыроварню «Шаакендорф», где вы отведаете сыры, марципан и шоколад. А к 18:00 приедем в аэропорт, довольные и полные впечатлений.

Куршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и ЗеленоградскКуршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и Зеленоградск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в объекты посещения
  • Экологический сбор на Куршскую косу
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
  • Возможно индивидуальное проведение тура (для одного человека). Стоимость - 65 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать рейсы, прибывающие в Калининград до 11:00 по местному времени
Завершение: Калининград, аэропорт, 18:00. Рекомендуем выбирать обратные рейсы с вылетом после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскЗеленоградскВсе туры3-дневные турыТанцующий лесВысота ЭфаНа ноябрьские праздники

Похожие туры из Калининграда

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 450 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам