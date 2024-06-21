Посмотрите на красивую и очень разную архитектуру,
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В апартаментах или одном из отелей 3*: «Дом сказочника», «Раушен», «Универсал». 2-3-местное размещение.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Калининграда
Встречаемся и едем знакомиться с Калининградом. Вы увидите сохранившийся район элитной застройки бывшего Кёнигсберга — Амалиенау, набережную Петра I и фортификационные сооружения.
Пообедав в кафе, прогуляемся по Рыбной деревне, побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом — здесь вас ждёт органный концерт.
Посетим Музей марципана: вы узнаете историю этого лакомства и рецепт его приготовления, а также попробуете его на вкус. Затем переедем в Светлогорск. После размещения в отеле желающие поужинают в кафе с видом на море.
Филинская бухта, посёлок Янтарный, экскурсия по Светлогорску
После завтрака, в 09:00 отправляемся в Янтарный. По пути остановимся в живописной Филинской бухте — полюбуемся видами и подышим морским воздухом. В посёлке посетим самый большой карьер по добыче янтаря и заглянем в музей Янтарного комбината, где вы узнаете его историю и рассмотрите различные изделия из камня.
Затем прогуляемся до Храма Казанской иконы Божией Матери, пройдём по площади «Города мастеров», парку им. М. Беккера и набережной. После обеда в кафе или ресторане вернёмся в Светлогорск и пойдём знакомиться с городом-курортом восточной Пруссии. Вы услышите рассказ о прошлом и настоящем этого места и полюбуетесь сказочными домиками на его извилистых улочках. После 18:00 — свободное время.
Куршская коса и Танцующий лес, посёлок Рыбачий и Зеленоградск
Сегодня в 10:00 отправимся в национальный парк «Куршская коса», где вы узнаете и увидите, что такое авандюны и фашины, попробуете куршские лепёшки. Поднимемся на Высоту Эфа, откуда полюбуемся панорамными видами, и погуляем среди необычных деревьев Танцующего леса.
Пообедаем в кафе в посёлке Рыбачий, здесь же желающие смогут приобрести рыбу. После переедем в «кошачий» город Зеленоградск. Пройдёмся по Курортному проспекту, поищем всевозможные фигурки и изображения пушистых хвостатых, неспешно прогуляемся по променаду. Затем заглянем на сыроварню «Шаакендорф», где вы отведаете сыры, марципан и шоколад. А к 18:00 приедем в аэропорт, довольные и полные впечатлений.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в объекты посещения
- Экологический сбор на Куршскую косу
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
- Возможно индивидуальное проведение тура (для одного человека). Стоимость - 65 000 руб