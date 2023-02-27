Приглашаем вас в путешествие по Калининградской области. Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы и познакомитесь с историей янтаря. А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус — например, увидеть форты и средневековые крепости:

1 ДЕНЬ

Прибытие в Калининград. Трансфер из аэропорта до отеля. Заселение в отель.

Обзорная экскурсия "Калининград. Весь смак за 3.5 часа!" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Фирменная обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Соборы, ворота, бастионы и башни – за 3.5 часа побываем на всех ключевых локациях, а наш гид расскажет удивительную историю города-крепости!:

2 ДЕНЬ

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой).

Экскурсия "Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое впечатляющее место на всём побережье Косы практически одни. Это незабываемые эмоции – ранний подъём стоит того!

Первая остановка – чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона – на Куршскую косу. Мы прогуляемся по удивительному Танцующему Лесу, насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области – город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города – пешеходной улице и променаду.

Прибытие в Калининград около 16:00.

ДЕНЬ 3

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой). Свободный день. По желанию можно отправиться на одну из экскурсий по городу или области (в зависимости от дня недели):

Экскурсия Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости (понедельник, среда, суббота). Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Узнаем все про военно-оборонительную историю Кёнигсберга. Сможем прогуляться и ощутить дух внутри фортификационных сооружений 19 века, услышать тайны и увидеть ключевые локации города-крепости!:

Стоимость: 990₽ взрослый, 950₽ пенсионеры и дети до 18 лет.

Дополнительно оплачивается: входной билет в форт Денхофф 300₽ для взрослых, 150₽ для школьников, студентов и пенсионеров.

2. Экскурсия Советск и Неман с дегустацией сыров (воскресенье). Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

В этом увлекательном автобусном путешествии пройдемся по брусчатым улочкам колоритных Советска и Немана, ощутитим мощь и величие руин замка Рагнит и отведаем тильзитский сыр на крафтовой сыроварне «Deutsches Haus».

Стоимость: 1790₽ взрослый, 1690₽ пенсионеры и дети до 18 лет.

Дополнительно оплачивается: дегустация сыра - 300₽, экскурсия по замку "Рагнит" - 200₽.

3. Экскурсия "Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом" (среда, суббота). Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Экскурсия 3 в 1 - путешествие в средневековую Велау (нынешний город Знаменск), двухчасовой сплав на байдарках и отдых на ферме. За один день вы получите максимум впечатлений и узнаете об истории Калининградской области. Вы увидите немецкое наследие и насладитесь красотами природы. На ферме вас ждет вкуснейший обед.

Стоимость: 1690₽.

Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора или сплав на речном трамвайчике 500₽ с человека, дети до 7 лет (до 35 кг) с 2-мя взрослыми бесплатно, фермерский обед 500₽.

4 ДЕНЬ.

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой).

Экскурсия "Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Самые очаровательные курорты нашего побережья – Светлогорск и Янтарный, а также самая впечатляющая локация – Филинская бухта.

Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием – Янтарный, где нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, уникальный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината.

По пути от Янтарного к Светлогорску мы посетим одно из самых притягательных мест Калининградской области – Филинскую бухту, со смотровой площадки которой открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.

После мы отправимся в Светлогорск – популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города – водонапорной башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.

Дополнительно оплачивается:

посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350₽, детям и пенсионерам 200₽ (по желанию).

Прибытие в Калининград около 17:00.

ДЕНЬ 5.

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой). Свободный день. По желанию можно отправиться на одну из экскурсий по городу или области (в зависимости от дня недели):

1. Экскурсия Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости (понедельник, среда, суббота).

2. Экскурсия Советск и Неман с дегустацией сыров (воскресенье).

3. Экскурсия "Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом" (среда, суббота).

ДЕНЬ 6.

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой).

1. Экскурсия "Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России!" (вторник, четверг, воскресенье). Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Балтийск – одна из ключевых баз военно-морского флота. Ещё совсем недавно он был закрыт для туристов, а сегодня это одно из основных мест притяжения для гостей Калининградской области. В ходе экскурсии с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Надышимся морским воздухом и прогуляемся вдоль одного из лучших пляжей Калининградской области. Увидим крепость Пиллау 17 века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков. Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области - Балтийской косе. Осмотрим Западный форт, услышим историю военных и оборонительных укреплений, посетим удивительный музей Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой.

Важно:

при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

в случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота.

Прибытие в Калининград около 19:00.

2. Экскурсия "Замки и кирхи восточной Пруссии" (среда, суббота). Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Авторская экскурсия, которая позволит погрузиться в средневековые времена оказавшись в стенах рыцарских замков Тевтонского ордена, увидеть невероятно красивые кирхи 14 века и прогуляться по атмосферным средневековым городам Инстербург и Тапиау. Не более 10 минут после начала экскурсии - и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх - Арнау. Построенная в 14 веке и восстановленная по всем канонам, она поразит вас своей аутентичностью. Переезды не будут утомительными: всего полчаса - и нас ждёт следующая остановка. Осмотрим и поразимся потрясающим архитектурным ансамблем кирхи Хайлигенвальде, также построенной в 14 веке. Мы отправимся в самый атмосферный и пропитанный историей город Калининградской области - Черняховск. Ранее именуемый Инстербургом, город прекрасно сохранился и дарит возможность его гостям отправиться в путешествие во времени, прогулявшись по улочкам немецкого города 19 века. Увидим величественную кирху Инстербурга, действующий костел Святого Бруно, а также прогуляемся по старинным улочкам вдоль колоритных домов и вилл прусских времён. Из 19 века мы лихо переместимся на 6 столетий назад и окажемся в стенах замка Инстербург, где прочувствуем дух времен Тевтонского ордена. Далее прогуляемся внутри стен замка Георгенбург, история которого берет начало в 1258 году, после чего отправимся к старинному городку Тапиау (сегодня Гвардейск). В Гвардейске нас ждет проезд по исторической части города, где неплохо сохранилась прусская архитектура, а также остановка у орденского замка Тапиау.

Дополнительно оплачивается (по желанию): экскурсия по замку Инстербург 150₽ с человека.

Прибытие в Калининград около 18:30.

Важно:

В стоимость включена одна из предложенных экскурсий в зависимости от дня проведения.

ДЕНЬ 7.

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой). Свободный день. По желанию можно отправиться на одну из экскурсий по городу или области (в зависимости от дня недели):