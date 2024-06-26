Балтийск, Янтарный, Светлогорск – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Калининграде, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на берегу
На машине
4 дня
Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на берегу
Погулять по Рыбной деревне, исследовать Балтийскую косу и побывать на родине янтаря
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем выбрать рейс с ...
10 мар в 12:00
14 мар в 12:00
49 900 за человека
Выходные в экоотеле на Балтийском море и экскурсия по Янтарному
На машине
На микроавтобусе
2 дня
Выходные в экоотеле на Балтийском море и экскурсия по Янтарному
Устроить перезагрузку на побережье Балтики, исследовать Янтарный и пройти по плавучему променаду
Начало: Калининград, время по согласованию, рекомендуем вы...
11 мар в 10:00
14 мар в 10:00
24 900 за человека
Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
На автобусе
5 дней
Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
Побывать на предприятии по обработке янтаря, посетить самый западный город России и послушать орган
Начало: Калининград, 12:00
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
33 000 за человека
Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
На автобусе
На катере
6 дней
Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
Осмотреть Кёнигсберг с катера, провести день в Янтарном и Светлогорске и поужинать в «Нессельбеке»
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

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    Людмила
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    Европа без визы: тур в Калининград (от 3 до 8 дней)
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    Европа без визы: тур в Калининград (от 3 до 8 дней)
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на берегу
  2. Выходные в экоотеле на Балтийском море и экскурсия по Янтарному
  3. Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
  4. Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийское море
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
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