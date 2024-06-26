4 дня
Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на берегу
Погулять по Рыбной деревне, исследовать Балтийскую косу и побывать на родине янтаря
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем выбрать рейс с ...
10 мар в 12:00
14 мар в 12:00
49 900₽ за человека
2 дня
Выходные в экоотеле на Балтийском море и экскурсия по Янтарному
Устроить перезагрузку на побережье Балтики, исследовать Янтарный и пройти по плавучему променаду
Начало: Калининград, время по согласованию, рекомендуем вы...
11 мар в 10:00
14 мар в 10:00
24 900₽ за человека
5 дней
Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
Побывать на предприятии по обработке янтаря, посетить самый западный город России и послушать орган
Начало: Калининград, 12:00
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
33 000₽ за человека
6 дней
Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
Осмотреть Кёнигсберг с катера, провести день в Янтарном и Светлогорске и поужинать в «Нессельбеке»
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
43 000₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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- Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на берегу
- Выходные в экоотеле на Балтийском море и экскурсия по Янтарному
- Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
- Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
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