Приглашаем вас в путешествие по Калининградской области. Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы и познакомитесь с историей янтаря. А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус — например, увидеть форты и средневековые крепости:

1 ДЕНЬ

Прибытие в Калининград. Трансфер из аэропорта до отеля. Заселение в отель.

Обзорная экскурсия "Калининград. Весь смак за 3.5 часа!" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Фирменная обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Соборы, ворота, бастионы и башни – за 3.5 часа побываем на всех ключевых локациях, а наш гид расскажет удивительную историю города-крепости!:

2 ДЕНЬ

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой).

Экскурсия "Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Самые очаровательные курорты нашего побережья – Светлогорск и Янтарный, а также самая впечатляющая локация – Филинская бухта.

Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием – Янтарный, где нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, уникальный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината.

По пути от Янтарного к Светлогорску мы посетим одно из самых притягательных мест Калининградской области – Филинскую бухту, со смотровой площадки которой открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.

После мы отправимся в Светлогорск – популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города – водонапорной башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.

Дополнительно оплачивается:

посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350₽, детям и пенсионерам 200₽ (по желанию).

Прибытие в Калининград около 17:00.

3 ДЕНЬ.

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой). Освобождение номеров.

Экскурсия "Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).

Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое впечатляющее место на всём побережье Косы практически одни. Это незабываемые эмоции – ранний подъём стоит того!

Первая остановка – чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона – на Куршскую косу. Мы прогуляемся по удивительному Танцующему Лесу, насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области – город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города – пешеходной улице и променаду.

Прибытие в Калининград около 16:00.

Трансфер в аэропорт.

Важно: стоимость указана на человека при двухместном размещении.