О Оксана

Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо