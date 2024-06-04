1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590₽ за человека
скидка
25%
Групповая
9 часов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала
Начало: в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17001 530₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Начало: Калининград, от места проживания гостей
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Начало: По договоренности с гидом
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Янтарный город: эксклюзивное путешествие по Калининградской области
Погрузитесь в мир древнего камня с экскурсией в Янтарный, где история и природа переплетаются
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 11 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо
- ВВероника4 июня 2024Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
- ННиколай4 июня 2024Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
- ААнастасия3 июня 2024Огромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилось всё! Посетили красивейшие места! Очень советую!
- ААлександр3 июня 2024Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.
- ММарина2 июня 202424 мая 2024 года ездила по этому маршруту с гидом Ариной. Экскурсия была очень интересной и насыщенной. У Арины просто талант экскурсовода!
- ККирилл2 июня 2024Анна, спасибо Вам огромное за незабываемые впечатления от Калининграда!!!
- ЕЕлена1 июня 2024Спасибо Арине за прекрасный день! Всё прошло замечательно.
- ВВладимир30 мая 2024Экскурсия прошла на позитиве, спасибо Сергею!
- ВВероника29 мая 2024Спасибо большое Наталье! Всё очень круто
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Янтарный комбинат»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Янтарный комбинат" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1 530 до 17 340 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4496 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Янтарный комбинат», 4496 ⭐ отзывов, цены от 1530₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август