Экскурсии в янтарный комбинат

Найдено 20 экскурсий в категории «Янтарный комбинат» в Калининграде, цены от 1 530 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
скидка
10%
Групповая
9 часов
1081 отзыв
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
995 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
🚗 На машине
скидка
25%
Групповая
9 часов
340 отзывов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300 за человека
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
24 отзыва
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала
Начало: в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
287 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17001 530 за человека
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
93 отзыва
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374 за человека
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Начало: Калининград, от места проживания гостей
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Начало: По договоренности с гидом
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
11 800 за всё до 4 чел.
Янтарный город
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Янтарный город: эксклюзивное путешествие по Калининградской области
Погрузитесь в мир древнего камня с экскурсией в Янтарный, где история и природа переплетаются
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 11 340 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800 за всё до 7 чел.
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Янтарный комбинат»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
  2. Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
  3. Балтийское побережье - в поисках сокровищ
  4. Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
  5. Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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