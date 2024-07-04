Приглашаю на приятную прогулку-фотосессию по Калининграду. Место выберете сами — по запросу я подскажу, где получаются самые атмосферные снимки. Вы будете неспешно бродить и любоваться пейзажами и архитектурой города, а я сделаю профессиональные фотографии.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы встретимся в любой локации Калининграда, которая вам нравится. Прогуляемся по историческому острову Канта или современной Рыбной деревне, исследуем уютные улочки Амалиенау или насладимся необыкновенной атмосферой Понарта. Я подберу выгодные ракурсы и сделаю для вас классные фото на память о прекрасном Кёнигсберге.

Организационные детали

В течение 5 дней после прогулки вы получите 40–60 фотографий в авторской обработке.