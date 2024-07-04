Фотопрогулка по Кёнигсбергу

Увидеть красивые локации города и запечатлеть воспоминания в снимках
Приглашаю на приятную прогулку-фотосессию по Калининграду. Место выберете сами — по запросу я подскажу, где получаются самые атмосферные снимки.

Вы будете неспешно бродить и любоваться пейзажами и архитектурой города, а я сделаю профессиональные фотографии.
Фотопрогулка по Кёнигсбергу
Фотопрогулка по Кёнигсбергу
Фотопрогулка по Кёнигсбергу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы встретимся в любой локации Калининграда, которая вам нравится. Прогуляемся по историческому острову Канта или современной Рыбной деревне, исследуем уютные улочки Амалиенау или насладимся необыкновенной атмосферой Понарта. Я подберу выгодные ракурсы и сделаю для вас классные фото на память о прекрасном Кёнигсберге.

Организационные детали

В течение 5 дней после прогулки вы получите 40–60 фотографий в авторской обработке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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