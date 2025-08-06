Экскурсия по Калининграду за 2,5 часа предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, где пересеклись судьбы Пруссии и России. Вы посетите остров Канта, Королевские ворота, Площадь Победы и другие знаковые места. Узнаете, как Калининград пережил войны и сохранил свою архитектурную идентичность.
Это шанс увидеть, как старинные здания соседствуют с современными, и понять, почему Калининград называют центром Европы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🌍 Исторические факты
- 🚗 Комфортная поездка
- 🏙️ Знаковые места
- 📚 Интересные истории
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Остров Канта
- Королевские ворота
- Площадь Победы
- Аллея района Хуфен
- Район Амалиенау
- Сквер русско-белорусской дружбы
- Район Ратсхоф
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Остров Канта
- Королевские ворота
- Площадь Победы
- Аллею района Хуфен
- Район Амалиенау
- Сквер русско-белорусской дружбы
- Район Ратсхоф и знаменитую «Вагонку»
Вы услышите:
- Как и почему Калининград стал таким, каким мы его знаем
- Важнейшие этапы в истории города, включая его роль в военное время
- Почему Калининград называют центром Европы
- Как формировалась архитектурная идентичность города и какие мастера работали здесь
- Какие дома сохранились со времён Кёнигсберга, а какие — построены недавно
- Чем славится наш зоопарк
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Rapid 2016 г. в.
- Если вам понадобится детское кресло — сообщите об этом заранее
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1575 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже много лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
6 авг 2025
Супер экскурсия! Огромное спасибо Павлу за интересную, познавательную и классную поездку. Всё проходило в дружеской обстановке, было очень комфортно. Павел с огромной увлеченностью и любовью рассказывает о городе, о местах,
татьяна
17 июл 2025
Спасибо Виктории за внимание и понимание! Получили массу информации, очень довольны.
В
Владимир
14 июн 2025
Всё было замечательно, очень понравилось, много интересного, места, о которых наверное никто и не расскажет. Спасибо гиду Виктории за интересные и познавательные истории.
И
Ирина
13 июн 2025
Гид Валерия очень профессиональная, и кроме этого отзывчивый человек, которые прислушивается к пожеланиям клиента. Нам очень понравилась экскурсия. Мы первый раз в Калининграде и получили полное представление о том, что это за город, какова его история, какие живут люди. Спасибо огромное!
С
Светлана
16 мая 2025
Огромное спасибо Марии за экскурсию. Комфортно - только для нас. Проехались по основным достопримечательностям, побывали в Амалиенау, нашли Антошку. Мария много рассказала и про старый Кенигсберг, и про советский Калининград, и про то, что есть уже в наше время. Было очень интересно!!! С удовольствием провели время!
С
Светлана
20 апр 2025
Огромное спасибо нашему гиду за очень интересную и познавательную экскурсию.
