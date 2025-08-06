Надежда читать дальше домах и событиях, не спеша я познакомилась с городом второй раз, но в этот раз с полным погружением благодаря моему гиду. Первый раз была в школе и мало помню)))

Хороших Вам гостей и чудесной погоды всегда! Супер экскурсия! Огромное спасибо Павлу за интересную, познавательную и классную поездку. Всё проходило в дружеской обстановке, было очень комфортно. Павел с огромной увлеченностью и любовью рассказывает о городе, о местах,

татьяна Спасибо Виктории за внимание и понимание! Получили массу информации, очень довольны.

В Владимир Всё было замечательно, очень понравилось, много интересного, места, о которых наверное никто и не расскажет. Спасибо гиду Виктории за интересные и познавательные истории.

И Ирина Гид Валерия очень профессиональная, и кроме этого отзывчивый человек, которые прислушивается к пожеланиям клиента. Нам очень понравилась экскурсия. Мы первый раз в Калининграде и получили полное представление о том, что это за город, какова его история, какие живут люди. Спасибо огромное!

С Светлана Огромное спасибо Марии за экскурсию. Комфортно - только для нас. Проехались по основным достопримечательностям, побывали в Амалиенау, нашли Антошку. Мария много рассказала и про старый Кенигсберг, и про советский Калининград, и про то, что есть уже в наше время. Было очень интересно!!! С удовольствием провели время!