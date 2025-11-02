Мои заказы

Сердце Кёнигсберга: прошлое и настоящее

Откройте тайны острова Канта, прогуливаясь по историческим местам. Узнайте о философе Кантe, герцоге Альбрехте и семи мостах Кёнигсберга
Исторический центр Кёнигсберга - остров Канта - хранит следы нескольких эпох.

Туристы смогут увидеть, как средневековой Кнайпхоф превратился в культурное пространство Калининграда.

Прогулка вдоль Кафедрального собора, пересечение Медового моста и раскрытие тайн города ждут каждого. Встреча с философом Кантом, герцогом Альбрехтом и математиками добавит глубины в это путешествие. Участники узнают о загадке семи мостов и культурных инициативах современного Калининграда
5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Кёнигсберга
  • 🧭 Уникальные исторические факты
  • 🏛 Прогулка по культурным местам
  • 🗿 Встреча с известными личностями
  • 🎨 Культурные инициативы и выставки
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Могила Канта
  • Памятник герцогу Альбрехту
  • Памятник Леонарду Эйлеру
  • Медовый мост
  • Новая синагога
  • Рыбная деревня

Описание экскурсии

Мы обойдём вокруг Кафедрального собора. Вы узнаете, чем балтийская готика отличается от классической.

У могилы Канта поговорим о философе, его привычках и о том, как его имя помогло спасти собор от разрушения.

Рассмотрим памятник герцогу Альбрехту и разберёмся, почему его считают одним из самых важных фигур в истории Пруссии.

Сделаем селфи с Кантом — а заодно я расскажу, где ещё этот харизматичный персонаж «появляется» в городе.

Посмотрим на памятник математику Леонарду Эйлеру — и попытаемся понять концепцию скульптуры.

Поговорим о загадке семи кёнигсбергских мостов и человеке, который совершенно неожиданно нашёл решение.

Обсудим, какое здание называли «Маленькой Венецией» и что находится там сегодня.

Пройдём по Медовому мосту и выясним, чего мы уже не увидим за спиной дедушки-хомлина Карла.

Увидим новую синагогу почти точную копию старой Кёнигсбергской, сожжённой в печально известную Хрустальную ночь.

Рассмотрим Рыбную деревню — квартал, в котором прошлое переплетается с современной жизнью.

Вы узнаете:

  • где располагались три города — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт — ставшие основой Кёнигсберга
  • где любил гулять Кант и с каким прошением он обращался к императрице Елизавете Петровне
  • почему Гофман решил уехать из родного города
  • как остров Кнайпхоф связан с Петром I
  • чем сегодня живёт эта территория — насыщенные выставки, фестивали, концерты и культурные инициативы

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст 12+
  • По согласованию возможно проведение экскурсии на английском или итальянском языке

В финале мы можем добавить одну из локаций на ваш выбор (подробности уточняйте в переписке):

  • дойдём до Домика смотрителя Высокого моста и посетим Музей почтовых открыток
  • посетим Музей Канта в северной башне Кафедрального собора. Дополнительно оплачивается входной билет — 500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 567 туристов
Меня зовут Инна, я дипломированный и аттестованный гид-переводчик по Калининграду и Калининградской области. Коренная жительница Калининграда, по основному образованию я переводчик, много лет работала в судоходном бизнесе, однако интерес к
истории и искусству, любовь к родному городу и желание исследовать его до мельчайших деталей не оставили мне шансов — в один поистине прекрасный момент я превратила свое замечательное хобби в профессию и стала гидом. И теперь на каждой экскурсии я вместе с вами, гостями города и неравнодушными к его жизни калининградцами, с огромным удовольствием погружаюсь в волнующий мир истории и архитектуры Кёнигсберга-Калининграда и искренне верю, что отныне вы тоже будете связаны с нашим прекрасным городом узами большой и светлой любви. Провожу экскурсии на русском, английском и итальянском языках. Приходите, будет интересно!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

О
Ольга
2 ноя 2025
Большое спасибо Инне за экскурсию. Нам очень понравилось!
А
Андрей
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с Инной. Это была отличная идея- начать знакомство с городом с персональной экскурсии, и нам очень повезло, что мы выбрали Инну. Инна очень приятный человек и профессиональный
экскурсовод. Мы получили интересную историческую и не только информацию, все посмотрели, сравнили с фото из прошлого. Узнали историю города с момента основания, как жили в Кёнигсберге и в послевоенном советском Калининграде, о 90 годах, о настоящем города. Мы интересуемся историей, и нам была важна профессиональная экскурсия. Калининград открылся нам благодаря Инне, и мы его полюбили.
Мы были с тремя детьми разного возраста, которые привыкли к экскурсиям и любят их. Интересно было всем.

Очень понравилась экскурсия с Инной. Это была отличная идея- начать знакомство с городом с персональной экскурсии,Очень понравилась экскурсия с Инной. Это была отличная идея- начать знакомство с городом с персональной экскурсии,Очень понравилась экскурсия с Инной. Это была отличная идея- начать знакомство с городом с персональной экскурсии,Очень понравилась экскурсия с Инной. Это была отличная идея- начать знакомство с городом с персональной экскурсии,Очень понравилась экскурсия с Инной. Это была отличная идея- начать знакомство с городом с персональной экскурсии,
Е
Екатерина
28 окт 2025
Инна умница!
Заинтересовала нас своим рассказом о её любимом городе. Чувствовали себя очень комфортно. Получили полную информацию об историческом центре и о городе в целом!
Время пролетело незаметно!
Рассказал был дополнен историческими фотографиями 👍.
Кто ценить информацию и подачу, вам сюда 😊.
Инне дальнейших профессиональных успехов.
А
Анна
27 окт 2025
Инна очень интересно и увлекательно рассказывает. Прогулялись по центру Калининграда и узнали много интересного о его истории.
А
Альбина
24 окт 2025
Очень понравилось, было интересно и познавательно. Замечательный экскурсовод
Е
Екатерина
6 окт 2025
Отличная экскурсия, много полезной информации, с нами была дочка 7лет, экскурсовод очень пыталась ее привлечь к истории! Рекомендую!
Отличная экскурсия, много полезной информации, с нами была дочка 7лет, экскурсовод очень пыталась ее привлечь к истории! Рекомендую!Отличная экскурсия, много полезной информации, с нами была дочка 7лет, экскурсовод очень пыталась ее привлечь к истории! Рекомендую!Отличная экскурсия, много полезной информации, с нами была дочка 7лет, экскурсовод очень пыталась ее привлечь к истории! Рекомендую!
О
Ольга
6 окт 2025
Отличная экскурсия по сердцу Калининграда. Инна великолепный рассказчик, знающая, доброжелательная. Экскурсию рекомендую.
Е
Елена
21 сен 2025
Приятный экскурсовод, хорошая подача, много интересных фактов про город, 2 часа пролетели незаметно.
Приятный экскурсовод, хорошая подача, много интересных фактов про город, 2 часа пролетели незаметно.Приятный экскурсовод, хорошая подача, много интересных фактов про город, 2 часа пролетели незаметно.
Г
Галина
18 сен 2025
Не первая наша экскурсия с гидом Инной. И как в прошлый раз очень интересно, познавательно, с любовью к своему городу. Инна порождает желание дополнительно почитать, найти информацию о Калининграде
Ю
Юлия
16 сен 2025
Было очень интересно взрослому и подростку. Узнали много о городе, соборе, бирже, Канте. Инна, благодарим!
Н
Наталия
10 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия! Были первый раз в Калининграде и начали знакомство с городом с экскурсии с Инной - получили удовольствие от прогулки по историческому центру и максимум полезной информации за
проведенные вместе 2 часа. Инна знает и любит свой город и делится своими знаниями и положительными эмоциями с гостями. Нам очень понравился город, и у нас возникло желание приехать сюда еще! Спасибо огромное!

Алена
Алена
5 сен 2025
Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!
Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!Лучше не придумаешь! Веи советую Инну для прогулки по Калининграду!
И
Ирина
3 сен 2025
Инна, спасибо за чудесную экскурсию! Профессионально, интеллигентно, с любовью к городу и чувством такта к слушателям.
Светлана
Светлана
29 авг 2025
Блестящая экскурсия! Браво, Инна!
Отличный рассказчик, правильно составленный маршрут, динамичная подача материала. Итог - подростки слушали, не отвлекаясь. Идеально для первого знакомства с городом.
Рекомендую!
Д
Дарья
27 авг 2025
Экскурсия была хорошо организована, несмотря на дождь, мы все успели. Инна великолепно рассказала нам про Канта, ответила на все вопросы. Детям 11 лет также было очень интересно
Экскурсия была хорошо организована, несмотря на дождь, мы все успели. Инна великолепно рассказала нам про Канта,Экскурсия была хорошо организована, несмотря на дождь, мы все успели. Инна великолепно рассказала нам про Канта,Экскурсия была хорошо организована, несмотря на дождь, мы все успели. Инна великолепно рассказала нам про Канта,

