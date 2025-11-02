Исторический центр Кёнигсберга - остров Канта - хранит следы нескольких эпох. Туристы смогут увидеть, как средневековой Кнайпхоф превратился в культурное пространство Калининграда. Прогулка вдоль Кафедрального собора, пересечение Медового моста и раскрытие тайн города ждут каждого. Встреча с философом Кантом, герцогом Альбрехтом и математиками добавит глубины в это путешествие. Участники узнают о загадке семи мостов и культурных инициативах современного Калининграда

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Мы обойдём вокруг Кафедрального собора. Вы узнаете, чем балтийская готика отличается от классической.

У могилы Канта поговорим о философе, его привычках и о том, как его имя помогло спасти собор от разрушения.

Рассмотрим памятник герцогу Альбрехту и разберёмся, почему его считают одним из самых важных фигур в истории Пруссии.

Сделаем селфи с Кантом — а заодно я расскажу, где ещё этот харизматичный персонаж «появляется» в городе.

Посмотрим на памятник математику Леонарду Эйлеру — и попытаемся понять концепцию скульптуры.

Поговорим о загадке семи кёнигсбергских мостов и человеке, который совершенно неожиданно нашёл решение.

Обсудим, какое здание называли «Маленькой Венецией» и что находится там сегодня.

Пройдём по Медовому мосту и выясним, чего мы уже не увидим за спиной дедушки-хомлина Карла.

Увидим новую синагогу почти точную копию старой Кёнигсбергской, сожжённой в печально известную Хрустальную ночь.

Рассмотрим Рыбную деревню — квартал, в котором прошлое переплетается с современной жизнью.

где располагались три города — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт — ставшие основой Кёнигсберга

где любил гулять Кант и с каким прошением он обращался к императрице Елизавете Петровне

почему Гофман решил уехать из родного города

как остров Кнайпхоф связан с Петром I

чем сегодня живёт эта территория — насыщенные выставки, фестивали, концерты и культурные инициативы

Рекомендованный возраст 12+

По согласованию возможно проведение экскурсии на английском или итальянском языке

В финале мы можем добавить одну из локаций на ваш выбор (подробности уточняйте в переписке):