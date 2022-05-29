Калининградский микс

Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем

За три дня путешествия вы объедете Кёнигсберг и близлежащие города.

Насладитесь видом и запахом Балтики, ощутите европейскую атмосферу, пройдётесь по тихим улочкам с прусскими вилами. Мы заглянем на завод по добыче и переработке янтаря, где вы понаблюдаете за процессом производства. В местной сыроварне продегустируете сыры, попробуете блюда в женском монастыре. Будет познавательно, вкусно и приятно, а небольшая компания позволит учесть пожелания каждого.
Калининградский микс
Калининградский микс
Калининградский микс
Калининградский микс
Калининградский микс
Калининградский микс
Калининградский микс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло/люлька имеется).

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 9:00
Завершение: Калининград, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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