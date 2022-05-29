Андрей — ваша команда гидов в Калининграде

Провели 844 экскурсии для 1731 туриста

Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в Министерстве туризма, и курсы, организованные национальным парком «Куршская коса», по итогам которых были выданы сертификаты. Мы очень любим наших гостей, стараемся вложить в свои экскурсионные маршруты самое лучшее и интересное. С нами день пройдет увлекательно и весело в любую погоду. Детям будет интересно, а взрослым не скучно. Мы всегда найдем, что предложить, учитывая ваши пожелания и интересы, так как заботимся о качестве вашего отдыха. Ждем вас в гости!