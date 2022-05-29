Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло/люлька имеется).
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 9:00
Завершение: Калининград, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 844 экскурсии для 1731 туриста
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в Министерстве туризма, и курсы, организованные национальным парком «Куршская коса», по итогам которых были выданы сертификаты. Мы очень любим наших гостей, стараемся вложить в свои экскурсионные маршруты самое лучшее и интересное. С нами день пройдет увлекательно и весело в любую погоду. Детям будет интересно, а взрослым не скучно. Мы всегда найдем, что предложить, учитывая ваши пожелания и интересы, так как заботимся о качестве вашего отдыха. Ждем вас в гости!