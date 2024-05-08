Туры в крепость Пиллау

Найдено 4 тура в категории «Крепость Пиллау» в Калининграде, цены от 23 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
    читать дальше

    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
    читать дальше

    и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!

  • И
    Ирина
    9 декабря 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
    читать дальше

    удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
    читать дальше

    по РФ опытный и придирчивый к мелочам. Значит действительно было все хорошо! О своих впечатлениях при бронировании тура - организаторы действительно (в хорошем смысле этих слов) заинтересованы в каждом потенциальном клиенте! Помогли с продлением брони гостиницы, перенесли дату встречи в аэропорту на нужный нам день прилета и так далее. На связи всегда был менеджер, по всем дням тура своевременно направлялись уведомления с телефонами гида, номерами автобусов и т. д. Всё прошло как по маслу. Гостиница тоже удовлетворила всем потребностям. Ну а про красоты Калининграда и области говорить нечего - нужно просто ехать и влюбляться в них! Спасибо организаторам за хорошее настроение свекрови)

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Всё очень понравилось. Организация на всех этапах на высшем уровне!
  • А
    Анастасия
    28 июля 2022
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Программа путешествия очень насыщенная и интересная, самим за три дня невозможно было бы посмотреть такое количество интересных мест. Мы успели
    читать дальше

    побывать в Балтийске, Янтарном, Светлогорске, Зеленоградске, Немане; посетить янтарную мастерскую, сыроварню, монастырь, и, конечно, Куршскую косу. Рассказы экскурсовода были очень живыми, организация хорошая. Наша компания с удовольствием попутешествовала с командой Трипстера еще раз.

    Программа путешествия очень насыщенная и интересная, самим за три дня невозможно было бы посмотреть такое количество

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Крепость Пиллау»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
  2. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  3. Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
  4. Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Крепость Пиллау" можно забронировать 4 тура от 23 600 до 49 513. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «Крепость Пиллау», 10 ⭐ отзывов, цены от 23600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам