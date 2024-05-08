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по РФ опытный и придирчивый к мелочам. Значит действительно было все хорошо! О своих впечатлениях при бронировании тура - организаторы действительно (в хорошем смысле этих слов) заинтересованы в каждом потенциальном клиенте! Помогли с продлением брони гостиницы, перенесли дату встречи в аэропорту на нужный нам день прилета и так далее. На связи всегда был менеджер, по всем дням тура своевременно направлялись уведомления с телефонами гида, номерами автобусов и т. д. Всё прошло как по маслу. Гостиница тоже удовлетворила всем потребностям. Ну а про красоты Калининграда и области говорить нечего - нужно просто ехать и влюбляться в них! Спасибо организаторам за хорошее настроение свекрови)