Туры в Светлогорск из Калининграда

Найдено 31 тур в категории «Светлогорск» в Калининграде, цены от 13 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Рождество в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
2 янв в 10:00
39 900 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
На велосипедах по балтийскому побережью
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990 за человека
Знаменитые места Калининградской области за выходные
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
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    удовольствием купила. Единственный минус - слишком позднее начало экскурсий. В основном в 10 часов, к 17:00 уже возвращение, поэтому на многих локациях провели слишком мало времени, а хотелось бы насладиться видами подольше.

    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
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    эмоции благодаря насыщенной программе и самое главное лучшему из которых я встречал, экскурсоводу Надежде Алексеевне!!!, уроженке Калининграда, человеку искренне влюблённому в свою профессию, имеющей в том числе опыт работы с иностранными туристами. Посмотрели все основные города и знаковые места. Конечно 4 дней мало, мы после тура ещё остались на пару деньков. Проживали в гостинице Калининград *** звезды, сервис соответствует.

    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
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    и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!

  • А
    Анастасия
    17 января 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и отъезда) программа была очень
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    насыщенная. Не было скучных музеев, отсутствовала лишняя информация, все по делу, кратко, а главное интересно Побывали в трех городах, и целый день провели на Куршской косе. Даже зимой там очень красиво С погодой очень повезло, хотя даже если бы не повезло, я уверена программа тура и поддержка гидов спасла бы ситуацию

    Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Светлогорск»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 31
  1. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Европейские выходные на балтийском побережье
  3. Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
  4. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  5. Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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