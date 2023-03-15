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Описание
Нас ждёт обзорная экскурсия по ключевым военно-оборонительным местам города-крепости. Услышим историю главной визитной карточки города - Королевских ворот, где нас ждёт остановка и свободное время для фото. Увидим величественные бастионы Обертайх и Грольман, а также казарму Кронпринц, Фридландские ворота, башню Врангеля. В ходе экскурсии вас ждёт подробный рассказ об истории Кёнигсберга от основания и до штурма. А в конце нашего путешествия во времени мы сделаем остановку и предусмотрим свободное время у одного из самых посещаемых мест города - Росгартенских ворот и Башни Дона.
Программа
Знакомство с оборонительным кольцом Кёнигсберга мы начнём с самого аутентичного и сохранившегося форта Кёнигсберга - Денхофф (№11). Нас ждёт экскурсия с профессиональным гидом. Узнаем историю форта, посетим его пропитанные тайнами подземные лабиринты, увидим множество исторических артефактов. После прогулки у нас будет достаточно свободного времени. Успеем сделать яркие фото, а также выпить кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входной билет в форт Денхофф: 300 рублей для взрослых
150 рублей для школьников
Студентов и пенсионеров
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Калининграде
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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