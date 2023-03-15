Описание

Нас ждёт обзорная экскурсия по ключевым военно-оборонительным местам города-крепости. Услышим историю главной визитной карточки города - Королевских ворот, где нас ждёт остановка и свободное время для фото. Увидим величественные бастионы Обертайх и Грольман, а также казарму Кронпринц, Фридландские ворота, башню Врангеля. В ходе экскурсии вас ждёт подробный рассказ об истории Кёнигсберга от основания и до штурма. А в конце нашего путешествия во времени мы сделаем остановку и предусмотрим свободное время у одного из самых посещаемых мест города - Росгартенских ворот и Башни Дона.