Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости

Что вас ожидает 🤩

  • Фридландские ворота
  • Королевские ворота
  • Бастион «Грольман»
  • Казарма «Кронпринц»
  • Бастион «Обертайх»
  • Башня Дона
  • Росгартенские ворота
  • Башня Врангеля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Нас ждёт обзорная экскурсия по ключевым военно-оборонительным местам города-крепости. Услышим историю главной визитной карточки города - Королевских ворот, где нас ждёт остановка и свободное время для фото. Увидим величественные бастионы Обертайх и Грольман, а также казарму Кронпринц, Фридландские ворота, башню Врангеля. В ходе экскурсии вас ждёт подробный рассказ об истории Кёнигсберга от основания и до штурма. А в конце нашего путешествия во времени мы сделаем остановку и предусмотрим свободное время у одного из самых посещаемых мест города - Росгартенских ворот и Башни Дона.

Программа

Знакомство с оборонительным кольцом Кёнигсберга мы начнём с самого аутентичного и сохранившегося форта Кёнигсберга - Денхофф (№11). Нас ждёт экскурсия с профессиональным гидом. Узнаем историю форта, посетим его пропитанные тайнами подземные лабиринты, увидим множество исторических артефактов. После прогулки у нас будет достаточно свободного времени. Успеем сделать яркие фото, а также выпить кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в форт Денхофф: 300 рублей для взрослых
  • 150 рублей для школьников
  • Студентов и пенсионеров
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Водные развлечения
История и архитектура
История и культура
На автобусе
Дворцы, замки и особняки
Форты

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