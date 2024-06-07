🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 190 отзывов Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф» «Отправляемся в самое сердце грозного оборонительного сооружения, форта «Дёнхофф», в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей» 2500 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана «Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража»» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 90 отзывов На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам... «заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе» 13 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 248 отзывов Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас Начало: По месту остановки гостей «Также мы посетим Форт № 3 «Король Фридрих III» — один из двенадцати основных пунктов фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга»» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 59 отзывов Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии Начало: Около форта № 1 «Штайн» «Я объясню, почему форт почти не был повреждён в Отечественную войну, и расскажу об истории фортификации» 2500 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 231 отзыв Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор «Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам» Расписание: в понедельник и субботу в 09:00 1211 1 090 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 8 часов 152 отзыва Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области Начало: Калининград «Западная точка России, форт Елизаветинский» 24980 19 984 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 114 отзывов Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки «В завершение вы посетите Форт №3 и узнаете, по какому принципу он создавался» 8500 7 225 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Ваш персональный день в Калининграде Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы Начало: На площади Победы «На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»» от 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 82 отзыва Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города Начало: В удобном для вас месте «После вас ждет переправа на пароме к Балтийской косе и форту «Западный»» 11 450 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Популярное предложение Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох Начало: По договоренности с гидом «Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г» 11 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 412 отзывов Калининград: история, природа и архитектура Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии «Вы разберетесь в устройстве и назначении форта № 3 и попробуете угадать, после какого изобретения пришлось забетонировать часть территории» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 207 отзывов Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас Начало: Королевские ворота «Истории, тайны и подземелья форта № 3» 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 104 отзыва Весь Калининград за один день Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот «Основная часть нашего маршрута пройдет вдоль первого оборонительного кольца города — по сохранившимся воротам Кенигсберга и его старинным фортам:» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 78 отзывов Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии «Старинный форт, экологические тропы и занимательные истории» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде «Я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда» от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 107 отзывов Подземный Кёнигсберг: легенды старого города Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости Начало: У входа в музей янтаря «Зыбкое марево форта манило искателей приключений» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: По договоренности с гидом «Отдельный рассказ посвятим оборонительным сооружениям Кёнигсберга: вы увидите часть валового укрепления — башню Дона, где сейчас находится Музей янтаря, Литовский вал, казармы Кронприц, некоторые из бастионов города и форт № 11» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 7 часов 200 отзывов Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей Начало: В Калининграде «Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест» 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Тайны ночной крепости Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов Начало: На Московском проспекте «Отправляемся в Форт № 1, где вам предстоит спуститься в мрачные и воинственные подземелья (я выдам вам фонарики, либо берите свои)» от 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Привет, Калининград Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города «Ну и в завершение я отвезу вас на форт №5, входящий в фортовое кольцо «Ночная перина Кёнигсберга»» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚢 На пароме Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Два в одном: Балтийск и Балтийская коса Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме «Вас ждут интересные и важные инженерные оборонительные объекты: форт «Западный» и аэродром Нойтиф, с которого в июне 1941 года взлетали самолеты для бомбардировки СССР» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 62 отзыва Калининград: путешествие по страницам истории Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии «Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц» 9 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 45% скидка Мини-группа 7 часов 6 отзывов Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1 Начало: На площади Дома Советов «Как немецкий форт дошёл до наших дней» Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30 6000 3 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Кёнигсберг - город-крепость Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного Начало: От ворот Музея янтаря «Осмотрев Королевские и Фридландские ворота, мы отправимся в форт № 11» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Четыре грани города К Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 6 отзывов Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф» Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12 «Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — Форта № 11 «Дёнхофф»» Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00 2500 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 11 отзывов Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» Начало: Московский проспект, съезд 1, 1 «Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 1 «Штайн»» 2500 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта» Начало: Калининградское шоссе 6А «Что вас ждет: Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I»» Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 61 отзыв Фортификация Кёнигсберга Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1 «Мы проедем сквозь них и покинем территорию Старого Кёнигсберга, отправившись в Форт 8 «Король Фридрих I» в восстановлении, которого я принимаю участие» Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 8 часов 160 отзывов Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память «Форт № 3 — вы увидите одно из защитных сооружений Кенигсберга и поймёте, как использовали деревья для их маскировки» 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград «После осмотра внутреннего кольца оборонительных сооружений и ворот Кенигсберга, мы посетим музей-форт №5, который в начале апреля 1945 года был взят советскими войсками, немецкий гарнизон капитулировал, а сам форт — сильно разрушен» Расписание: Ежедневно с утра 10 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде «Мы посетим Западный форт, который сейчас почти захвачен морем, и прогуляемся по побережью» Расписание: по договоренности 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 275 отзывов Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии «При выезде из города вы увидите форт №3 наружного кольца обороны и мы поговорим об оборонительных рубежах Кенигсберга» 9 980 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Квест 4 часа 2 отзыва Обзорная экскурсия-квест по Калининграду Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К» Начало: В центре города «Форт № 5 вдохновит на последний марш-бросок на пути к заветному призу» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Групповая 2 часа 110 отзывов Сокровища Фортов Кёнигсберга Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное «Подробнее об экскурсии Вы узнаете, для чего были построены форты Кёнигсберга, как они устроены» Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности. 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2 часа 12 отзывов Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте «Экскурсия начнётся у стен форта № 1 «Штайн»» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00 2600 2 340 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря «Мы осмотрим руины форта, который входил в комплекс оборонительных сооружений города-крепости Пиллау» 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 7 часов 44 отзыва Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы «Мы рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины форта Западный, построенного в 19 веке для защиты входа в порт» 11740 11 153 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Штурм Кёнигсберга Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5 Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «История обороны города у форта № 5» 4 150 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «Затем посетим Форт № 3 «Король Фридрих III»» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Гастрономическое путешествие по Калининграду и области Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни Начало: Остров Канта «1⃣ 🏰 Кёнигсберг — город-крепостьВы посетите один из фортов (№ 3, 5 или 11), услышите о восточно-прусской операции 20 в» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Квест 7 часов 8 отзывов Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи «Цель — найти форты, исследовать их, сделать красивые фотографии и получить трофеи (мы обсудим, какие, например, монеты или значки)» 24800 19 840 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда Узнать, что скрывает город, и побывать в местах, о которых не напишут путеводители Начало: Площадь Победы «Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:» от 11 270 ₽ за всё до 6 чел.