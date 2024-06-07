Экскурсии по фортам Калининграда

Найдено 62 экскурсии в категории «Форты» в Калининграде, цены от 990 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
«Отправляемся в самое сердце грозного оборонительного сооружения, форта «Дёнхофф», в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
«Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
90 отзывов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
«заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400 за всё до 6 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
«Также мы посетим Форт № 3 «Король Фридрих III» — один из двенадцати основных пунктов фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
«Я объясню, почему форт почти не был повреждён в Отечественную войну, и расскажу об истории фортификации»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
«Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Западная точка России, форт Елизаветинский»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
«В завершение вы посетите Форт №3 и узнаете, по какому принципу он создавался»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«После вас ждет переправа на пароме к Балтийской косе и форту «Западный»»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
«Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«Вы разберетесь в устройстве и назначении форта № 3 и попробуете угадать, после какого изобретения пришлось забетонировать часть территории»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
207 отзывов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
«Истории, тайны и подземелья форта № 3»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Основная часть нашего маршрута пройдет вдоль первого оборонительного кольца города — по сохранившимся воротам Кенигсберга и его старинным фортам
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Старинный форт, экологические тропы и занимательные истории»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
«Зыбкое марево форта манило искателей приключений»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«Отдельный рассказ посвятим оборонительным сооружениям Кёнигсберга: вы увидите часть валового укрепления — башню Дона, где сейчас находится Музей янтаря, Литовский вал, казармы Кронприц, некоторые из бастионов города и форт № 11»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
200 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800 за всё до 4 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
«Отправляемся в Форт № 1, где вам предстоит спуститься в мрачные и воинственные подземелья (я выдам вам фонарики, либо берите свои)»
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
«Ну и в завершение я отвезу вас на форт №5, входящий в фортовое кольцо «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
«Вас ждут интересные и важные инженерные оборонительные объекты: форт «Западный» и аэродром Нойтиф, с которого в июне 1941 года взлетали самолеты для бомбардировки СССР»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Калининград: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
62 отзыва
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
«Как немецкий форт дошёл до наших дней»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Кёнигсберг - город-крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
«Осмотрев Королевские и Фридландские ворота, мы отправимся в форт № 11»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Четыре грани города К
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400 за всё до 4 чел.
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
«Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — Форта № 11 «Дёнхофф»»
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
10 июня в 22:00
17 июня в 22:00
25002 000 за человека
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Начало: Московский проспект, съезд 1, 1
«Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 1 «Штайн»»
13 июня в 22:00
18 июня в 22:00
25002 000 за человека
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Начало: Калининградское шоссе 6А
«Что вас ждет: Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I»»
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Фортификация Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
«Мы проедем сквозь них и покинем территорию Старого Кёнигсберга, отправившись в Форт 8 «Король Фридрих I» в восстановлении, которого я принимаю участие»
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«Форт № 3 — вы увидите одно из защитных сооружений Кенигсберга и поймёте, как использовали деревья для их маскировки»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
«После осмотра внутреннего кольца оборонительных сооружений и ворот Кенигсберга, мы посетим музей-форт №5, который в начале апреля 1945 года был взят советскими войсками, немецкий гарнизон капитулировал, а сам форт — сильно разрушен»
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 999 за всё до 5 чел.
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
«Мы посетим Западный форт, который сейчас почти захвачен морем, и прогуляемся по побережью»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
275 отзывов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«При выезде из города вы увидите форт №3 наружного кольца обороны и мы поговорим об оборонительных рубежах Кенигсберга»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
🚗 На машине
Квест
4 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
«Форт № 5 вдохновит на последний марш-бросок на пути к заветному призу»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Сокровища Фортов Кёнигсберга
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
2 часа
110 отзывов
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
«Подробнее об экскурсии Вы узнаете, для чего были построены форты Кёнигсберга, как они устроены»
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
«Экскурсия начнётся у стен форта № 1 «Штайн»»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340 за человека
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
«Мы осмотрим руины форта, который входил в комплекс оборонительных сооружений города-крепости Пиллау»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
«Мы рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины форта Западный, построенного в 19 веке для защиты входа в порт»
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153 за всё до 4 чел.
Штурм Кёнигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Штурм Кёнигсберга
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«История обороны города у форта № 5»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150 за всё до 4 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Затем посетим Форт № 3 «Король Фридрих III»»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
«1⃣ 🏰 Кёнигсберг — город-крепостьВы посетите один из фортов (№ 3, 5 или 11), услышите о восточно-прусской операции 20 в»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990 за всё до 4 чел.
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
«Цель — найти форты, исследовать их, сделать красивые фотографии и получить трофеи (мы обсудим, какие, например, монеты или значки)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Узнать, что скрывает город, и побывать в местах, о которых не напишут путеводители
Начало: Площадь Победы
«Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 11 270 за всё до 6 чел.
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
7 отзывов
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
Устроить себе приключение в тайных ходах и секретном бункере
Начало: Возле Рыбной деревни
«Истории и тайны Форта 1 «Штайн»»
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulya
    7 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Балтийск и неизведанная Балтийская коса
    Ездили с Виталием на Балтийскую косу и остались в полном восторге! Безупречно организованная, оригинальная и очень интересная программа с поездкой
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    на катере, посещением необычных объектов времен второй мировой (аэродром Нойтиф - просто "бомба"!!!), прогулкой по красивейшей косе и очень приятному городу Балтийску. Наш гиб был исключительно внимателен, остроумен, эрудирован и по хорошему влюблен в свой край. На наш взгляд, Балтийская коса не менее обязательна к посещению, чем много более известная ее "соседка" коса Куршская. И если есть такая возможность, то настоятельно рекомендуем ехать туда именно с Виталием.

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Денис - очень увлеченный своим делом рассказчик. Очень понравилось, что мы были в форте одни, понравилась ночная атмосфера старого форта.
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    Да, хочется вернуться и еще побродить днем. И да - пожалели, что не взяли морковку для ушастых. Предлагаем продавать ее на месте)))

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
    Нам всё понравилось. Спасибо!
    Нам всё понравилось. Спасибо!
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Виллы, форт, коса, курорт… и замок
    Будь 10 звезд, и этого будет мало! Очень интересно, пунктуально, индивидуально. На любой вопрос у него есть ответ. Огромная любовь к
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    своему краю. Симпатичный человек и рассказчик. Начитанный и содержательный в плане обсуждения истории человек. Маршруты хорошо продуманы. Шутник от бога 😂 С огромными толпами людей не пересекались.

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Привет, Калининград
    Ольга прекрасный рассказчик. Маршрут продуман и очень интересен. Почти 4 часа пролетели быстро. Мы очень довольны и однозначно рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода.
  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Четыре грани города К
    Был в Калининграде по рабочим вопросам, и с учетом плотного графика удобно было воспользоваться предложением частного гида. Экскурсию посещали втроем,
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    притом что двое коллег уже бывали в Калининграде, но также остались довольны. Владимир - очень приятный собеседник, отлично знает историю и географию города, комфортабельно водит просторный автомобиль (который весьма пригодился не только для преодоления расстояний, но и несколько раз помог укрыться от дождя). В маршруте особо стоит отметить посещение редких, но знаковых мест, до которых обычный турист вряд ли доберется самостоятельно. Отличный вариант для первого знакомства с замечательным городом!

  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Поездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповой экскурсией. Получили очень много интересной информации. Спасибо за чудесную экскурсию. Я была с мальчишками, они просто в восторге.
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  4. Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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