Мы отправимся в форт, когда здесь уже не останется многочисленных туристов — и никто не помешает погрузиться в загадочный фортификационный мир. Вы поймёте, как всё устроено и убедитесь, что ни одной лишней детали здесь быть не может. Узнаете об истории его строительства. И посетите уникальный музей, где каждый экспонат можно потрогать руками.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Чудо военной и инженерной мысли форт «Дёнхофф»
В старинной крепости каждый кирпич пронизан историей. Вы познакомитесь с устройством форта и поймёте, каков он снаружи и что скрывает внутри. Узнаете о предпосылках строительства кирпичных фортов на территории Германской империи. И обратите внимание на неочевидные вещи — любая мелочь здесь имеет своё значение.
Музей находок Восточной Пруссии
В музее представлена уникальная экспозиция довоенных и военно-исторических артефактов Старого Кёнигсберга. Вы увидите каски, винтовки, мечи, рыцарские шлемы — и множество других удивительных предметов. И погрузитесь в атмосферу того времени и историю региона — ведь все экспонаты можно потрогать руками.
Организационные детали
В форте очень много милых кроликов — так возьмите же с собой морковку и накормите их!:)
в четверг и субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта №11
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 35 туристов
Меня зовут Вячеслав, я хранитель уникального музея находок Восточной Пруссии, который расположен в чуде военной и инженерной мысли конца 19 в. — форте №11 «Дёнхофф». Я с удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями об истории земли Прусской!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 ноя 2024
Очень интересное, историческое место. Вячеслав замечательно, увлечённо обо всём рассказывает, показывает. Обошли весь форт, узнали, что и как там было устроено, как всё было продумано до мелочей. А сколько всего интересного увидели в музее находок Восточной Пруссии! Вячеслав знает историю каждой вещи, представленной в этом музее. Всё можно взять в руки, прикоснуться к истории, сделать интересные фотографии. Большое спасибо!!!
Иван
4 ноя 2024
Вячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательность снаружи, внутри и на крыше здания. Экскурсовод очень интересно рассказывает о том, как использовался
Влада
2 ноя 2024
Очень интересное место, обязательно к посещению
Отдельно хочется сказать слова благодарности Вячеславу. Человек знает и любит свое дело, можно слушать часами. Музей восхитительный! Там можно прикоснуться к истории в прямом смысле слова.
Спасибо за интересную экскурсию! Будем рекомендовать
Отдельно хочется сказать слова благодарности Вячеславу. Человек знает и любит свое дело, можно слушать часами. Музей восхитительный! Там можно прикоснуться к истории в прямом смысле слова.
Спасибо за интересную экскурсию! Будем рекомендовать
Айсылу
1 ноя 2024
Добрый день! Очень приятно было слушать увлекательные рассказы Вячеслава. Спасибо большое!
Т
Татьяна
27 окт 2024
Выражаем огромную благодарность Вячеславу за увлекательное 2-часовое путешествие по форту и посещение личного «тактильного» музея чудесных находок. Мы запланировали эту экскурсию за неделю до приезда в Калининград и остались очень довольны! Рекомендую к посещению и однозначно вернемся еще, но уже в замок Balga
Алина
25 окт 2024
Вячеслав отличный рассказчик и увлеченный историей Калининграда человек. В экскурсию вошёл не только маршрут по форту, который, конечно, впечатляет своим масштабом, но и рассказ о находках. Вячеслав сам участвует в раскопках и вещи в коллекции музея старинные и многие уникальные. Спасибо за интересную экскурсию.
Кролики просто милота)))
Кролики просто милота)))
Галина
20 окт 2024
Форт грандиозное инженерное сооружение, находится в прекрасном техническом состоянии, сохранилось много механизмов. Вячеслав провел увлекательную экскурсию снаружи и внутри форта. Понравился небольшой личный музей артефактов времен первой и второй мировых войн. Вячеслав увлеченный и отзывчивый гид. Рекомендую 100%
Л
Лада
19 окт 2024
Великолепная экскурсия! Вячеслав живет своим делом, мы в полном восторге, обязательно порекомендую экскурсию друзьям
Богдан
8 окт 2024
Отзыв
Брали индивидуальную экскурсию в форт. Интересно, круто, любознательно. Но особенно понравилось, когда зашли в музей. Там лежало много всего старого, Казалось бы. Ну что Тут в этом такого. Но, когда
Брали индивидуальную экскурсию в форт. Интересно, круто, любознательно. Но особенно понравилось, когда зашли в музей. Там лежало много всего старого, Казалось бы. Ну что Тут в этом такого. Но, когда
Т
Татьяна
28 сен 2024
Экскурсия шикарная! Познавательная, очень интересная и увлекательная. Вячеслав прекрасный экскурсовод. Видно что человек увлечен своим делом. Узнали много нового и познавательного. В музее экспонаты можно не просто рассматривать, но и взять в руки.
Со 100% уверенностью будем рекомендовать данную экскурсию.
Со 100% уверенностью будем рекомендовать данную экскурсию.
В
Вероника
21 сен 2024
Компанией побывали на этой экскурсии и не возлагали на нее особых надежд,но в итоге это оказалась одна из-за лучших экскурсий. Главной изюминкой которой стал экскурсовод Вячеслав. Его шикарный рассказ,подача и
Вячеслав
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв!
Александр
19 сен 2024
Экскурсия шикарная, очень интересная и познавательная. Вячеслав, видно что человек душу вкладывает в своё интересное и нужное дело. Спасибо большое!
А
Анастасия
15 сен 2024
Были вчера у Вячеслава на экскурсии. Все прошло отлично! Экскурсия была поделена на 2 части - первая по форту, вторая по музею находок Восточной Пруссии.
Были удивлены, когда узнали, что Вячеслав
Были удивлены, когда узнали, что Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв.
Входит в следующие категории Калининграда
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