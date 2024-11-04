Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга

Встретиться с прошлым на вечерней экскурсии по самому известному форту Калининграда
Мы отправимся в форт, когда здесь уже не останется многочисленных туристов — и никто не помешает погрузиться в загадочный фортификационный мир. Вы поймёте, как всё устроено и убедитесь, что ни одной лишней детали здесь быть не может. Узнаете об истории его строительства. И посетите уникальный музей, где каждый экспонат можно потрогать руками.
5
13 отзывов
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Чудо военной и инженерной мысли форт «Дёнхофф»

В старинной крепости каждый кирпич пронизан историей. Вы познакомитесь с устройством форта и поймёте, каков он снаружи и что скрывает внутри. Узнаете о предпосылках строительства кирпичных фортов на территории Германской империи. И обратите внимание на неочевидные вещи — любая мелочь здесь имеет своё значение.

Музей находок Восточной Пруссии

В музее представлена уникальная экспозиция довоенных и военно-исторических артефактов Старого Кёнигсберга. Вы увидите каски, винтовки, мечи, рыцарские шлемы — и множество других удивительных предметов. И погрузитесь в атмосферу того времени и историю региона — ведь все экспонаты можно потрогать руками.

Организационные детали

В форте очень много милых кроликов — так возьмите же с собой морковку и накормите их!:)

в четверг и субботу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У форта №11
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
4 ноя 2024
Очень интересное, историческое место. Вячеслав замечательно, увлечённо обо всём рассказывает, показывает. Обошли весь форт, узнали, что и как там было устроено, как всё было продумано до мелочей. А сколько всего интересного увидели в музее находок Восточной Пруссии! Вячеслав знает историю каждой вещи, представленной в этом музее. Всё можно взять в руки, прикоснуться к истории, сделать интересные фотографии. Большое спасибо!!!
Иван
4 ноя 2024
Вячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательность снаружи, внутри и на крыше здания. Экскурсовод очень интересно рассказывает о том, как использовался
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форт в военное и послевоенное время, его историю, в каких условиях жили солдаты.
После вас ждёт музей находок, который организовал сам Вячеслав со своим сыном. Поиски велись в разных регионах Калининграда и области. От бытовых вещей до военных. Вачеслав расскажет вам о каждой вещи из своей коллекции с огромным увлечением, душой и любовью к своему делу, к своей родине и истории. В музее почти все можно трогать, брать в руки и внимательно рассматривать! Экскурсия заставляет вас задавать как можно больше вопросов и узнавать много нового, поэтому я бы рекомендовал закладывать на нее 2,5-3 часа.

Вячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательностьВячеслав предоставляет уникальную возможность осмотреть форт вечером без большого количества людей. Данная экскурсия позволит увидеть достопримечательность
Влада
2 ноя 2024
Очень интересное место, обязательно к посещению
Отдельно хочется сказать слова благодарности Вячеславу. Человек знает и любит свое дело, можно слушать часами. Музей восхитительный! Там можно прикоснуться к истории в прямом смысле слова.
Спасибо за интересную экскурсию! Будем рекомендовать
Айсылу
1 ноя 2024
Добрый день! Очень приятно было слушать увлекательные рассказы Вячеслава. Спасибо большое!
Т
27 окт 2024
Выражаем огромную благодарность Вячеславу за увлекательное 2-часовое путешествие по форту и посещение личного «тактильного» музея чудесных находок. Мы запланировали эту экскурсию за неделю до приезда в Калининград и остались очень довольны! Рекомендую к посещению и однозначно вернемся еще, но уже в замок Balga
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Алина
25 окт 2024
Вячеслав отличный рассказчик и увлеченный историей Калининграда человек. В экскурсию вошёл не только маршрут по форту, который, конечно, впечатляет своим масштабом, но и рассказ о находках. Вячеслав сам участвует в раскопках и вещи в коллекции музея старинные и многие уникальные. Спасибо за интересную экскурсию.
Кролики просто милота)))
Галина
20 окт 2024
Форт грандиозное инженерное сооружение, находится в прекрасном техническом состоянии, сохранилось много механизмов. Вячеслав провел увлекательную экскурсию снаружи и внутри форта. Понравился небольшой личный музей артефактов времен первой и второй мировых войн. Вячеслав увлеченный и отзывчивый гид. Рекомендую 100%
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Л
19 окт 2024
Великолепная экскурсия! Вячеслав живет своим делом, мы в полном восторге, обязательно порекомендую экскурсию друзьям
Богдан
8 окт 2024
Отзыв

Брали индивидуальную экскурсию в форт. Интересно, круто, любознательно. Но особенно понравилось, когда зашли в музей. Там лежало много всего старого, Казалось бы. Ну что Тут в этом такого. Но, когда
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Вячеслав стал рассказывать про данные находки, про их значение, про историю данных предметов, всё заиграло совершенно иными красками, настолько впечатлило и удивило, и понравилось, что захотелось самим пойти на раскопки! И больше приблизится к Истории Калининграда и к истории военных времен. Желаем огромных успехов, процветания, увеличения данного музея, потому что, это правда Очень интересно! Желаем прожолжить раскопки и историческую работу, а также заявить, о проделанной работе и чтобы, как можно больше людей могли прикоснуться как к Истории, так и к музею!

Отзыв
Т
28 сен 2024
Экскурсия шикарная! Познавательная, очень интересная и увлекательная. Вячеслав прекрасный экскурсовод. Видно что человек увлечен своим делом. Узнали много нового и познавательного. В музее экспонаты можно не просто рассматривать, но и взять в руки.
Со 100% уверенностью будем рекомендовать данную экскурсию.
В
21 сен 2024
Компанией побывали на этой экскурсии и не возлагали на нее особых надежд,но в итоге это оказалась одна из-за лучших экскурсий. Главной изюминкой которой стал экскурсовод Вячеслав. Его шикарный рассказ,подача и
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увлеченность своим делом сделали экскурсию в тысячу раз лучше и увлекательнее. Добавлю,что в форте есть музей собранный Вячеславом в котором вы можете потрогать своими руками,а сам Вячеслав с удовольствием расскажет о каждом предмете. Смело берите и вы 100% не будите разочарованы.

Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв!
Александр
19 сен 2024
Экскурсия шикарная, очень интересная и познавательная. Вячеслав, видно что человек душу вкладывает в своё интересное и нужное дело. Спасибо большое!
А
15 сен 2024
Были вчера у Вячеслава на экскурсии. Все прошло отлично! Экскурсия была поделена на 2 части - первая по форту, вторая по музею находок Восточной Пруссии.

Были удивлены, когда узнали, что Вячеслав
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является владельцем музея и все находки в музее были найдены и изучены лично им и его командой. Вячеслав с интересом рассказывал про экспонаты, очень подробно и детально. Видно, что он этим живет и очень любит свое дело!

Все экспонаты в музее можно потрогать, близко рассмотреть, что очень интересно (сколько весит, какой материал на ощупь и т. п.)!

Часть по форту была тоже интересная - мы были вечером одни в здании и так получилось, что одни в группе! Вячеслав провел нас по основным местам форта, рассказал исторические факты. Что интересно - Вячеслав раньше работал в этом форте, когда он был уже складом, и знает разные интересные истории. Чем с удовольствием с нами делился)

Немного не хватило более детальной информации про форт (в основном рассказе Вячеслава). Возможно, я бы добавила побольше структурированности и красочности в рассказе про форт (как, например, дальше в экскурсии по музею находок). Но это никак не портит впечатление от экскурсии. На все вопросы, которые остались не раскрытыми по ходу экскурсии, Вячеслав с удовольствием отвечал и впечатление от экскурсии только положительное!

P.S. Кролики и утки во дворе форта великолепны!)

Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв.

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