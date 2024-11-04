Мы отправимся в форт, когда здесь уже не останется многочисленных туристов — и никто не помешает погрузиться в загадочный фортификационный мир. Вы поймёте, как всё устроено и убедитесь, что ни одной лишней детали здесь быть не может. Узнаете об истории его строительства. И посетите уникальный музей, где каждый экспонат можно потрогать руками.

Описание экскурсии

Чудо военной и инженерной мысли форт «Дёнхофф»

В старинной крепости каждый кирпич пронизан историей. Вы познакомитесь с устройством форта и поймёте, каков он снаружи и что скрывает внутри. Узнаете о предпосылках строительства кирпичных фортов на территории Германской империи. И обратите внимание на неочевидные вещи — любая мелочь здесь имеет своё значение.

Музей находок Восточной Пруссии

В музее представлена уникальная экспозиция довоенных и военно-исторических артефактов Старого Кёнигсберга. Вы увидите каски, винтовки, мечи, рыцарские шлемы — и множество других удивительных предметов. И погрузитесь в атмосферу того времени и историю региона — ведь все экспонаты можно потрогать руками.

Организационные детали

В форте очень много милых кроликов — так возьмите же с собой морковку и накормите их!:)