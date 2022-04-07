На теплоходе к Кирхе Арнау

Смешанная: обзорная прогулка на теплоходе по реке с одной остановкой и пешеходная

Групповая
Смешанная: обзорная прогулка на теплоходе по реке с одной остановкой и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Программа для самостоятельного посещения.

Предъявите ваучер Tezeks в пункте отправления.

Маршрут экскурсии представлен в разделе "Дополнительная информация".

Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на прогулочный катер, если группа составляет менее 11 человек.

Экскурсия не проводится в зимний период.
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс «Рыбная деревня»
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Мосты Медовый и Деревянный,Набережная Трибуца,Стадион «Арена Калининград»,Яхтенная марина,Развлекательный комплекс «Риверсайд»
  • Кирха «Арнау»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Совершите путешествие по маршруту, который объединяет древнюю историю города и современную. В ходе экскурсии вы узнаете о том, как заселялся и застраивался остров Октябрьский (Ломзе).

Вы пройдете по старому и новому руслам реки Преголи. Начав от причала у Рыбной деревни, через стадион «Арена Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу, теплоход пройдет вверх по Старой Преголи. Вы посетите древнюю, основанную тевтонцами в 1364 году, готическую кирху Арнау (от нем. Kirche - церковь) — известный исторический и архитектурный памятник. В наше время там находится действующий приход святой великомученицы Екатерины, интересный уникальными фрагментами средневековых фресок 16 века.

Прогулка завершится осмотром исторической части Калининграда с борта судна: остров Канта, Музей Мирового океана с его удивительными судами, набережные и мосты.

Чтобы узнать больше о древней истории Калининграда и увидеть основные достопримечательности, заказывайте экскурсию на теплоходе у нас на сайте.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг в 10:00

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