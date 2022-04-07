Совершите путешествие по маршруту, который объединяет древнюю историю города и современную. В ходе экскурсии вы узнаете о том, как заселялся и застраивался остров Октябрьский (Ломзе).

Вы пройдете по старому и новому руслам реки Преголи. Начав от причала у Рыбной деревни, через стадион «Арена Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу, теплоход пройдет вверх по Старой Преголи. Вы посетите древнюю, основанную тевтонцами в 1364 году, готическую кирху Арнау (от нем. Kirche - церковь) — известный исторический и архитектурный памятник. В наше время там находится действующий приход святой великомученицы Екатерины, интересный уникальными фрагментами средневековых фресок 16 века.

Прогулка завершится осмотром исторической части Калининграда с борта судна: остров Канта, Музей Мирового океана с его удивительными судами, набережные и мосты.

Чтобы узнать больше о древней истории Калининграда и увидеть основные достопримечательности, заказывайте экскурсию на теплоходе у нас на сайте.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски.