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Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»

4.1
204 отзыва
АкваВояж
АкваВояж – Гид из Калининграда
Отправляемся в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда.

Вы увидите центр город 🏙️ с воды, старинные здания Кафедрального собора и Торговой биржи и уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана.

А также узнаете о прошлом и настоящем города.

Все суда оборудованы открытой и закрытой палубой — вам будет комфортно и уютно в любую погоду.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 530 ₽ за человека

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Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»

Что вы увидите

  • Комплекс «Рыбная деревня»
  • Мосты Медовый и Юбилейный
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Здание бывшей Кёнигсбергской биржи
  • Исторический флот Музея мирового океана
  • Двухъярусный мост
  • Калининградский морской порт
В этом чудесном водном путешествии вы узнаете и увидите много нового и интересного о городе, в котором немецкая и русская история 📖 переплелись в единую нить времени и приобрели новые формы.
Маршрут будет проходить по основным достопримечательностям: новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня», «Юбилейный» и «Медовый мосты», старинные здания Кафедрального собора и Торговой биржи, уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана, восстановленные пакгаузы и элеваторы бывшего Кёнигсбергского порта и новые причалы Калининградского торгового порта — места, где неоднократно бывал русский царь Пётр I.
Все судна имеют как открытую палубу, так и закрытый салон — вам будет комфортно совершить водную прогулку 👣 в любую погоду!
Что входит
  • Теплоходный круиз
  • Экскурсионное сопровождение (аудио или живое в зависимости от судна)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 ул. Октябрьская, 6а
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская, 8
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АкваВояж
АкваВояж
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204 отзыва оставили туристы

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