В этом чудесном водном путешествии вы узнаете и увидите много нового и интересного о городе, в котором немецкая и русская история 📖 переплелись в единую нить времени и приобрели новые формы.
Маршрут будет проходить по основным достопримечательностям: новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня», «Юбилейный» и «Медовый мосты», старинные здания Кафедрального собора и Торговой биржи, уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана, восстановленные пакгаузы и элеваторы бывшего Кёнигсбергского порта и новые причалы Калининградского торгового порта — места, где неоднократно бывал русский царь Пётр I.
Все судна имеют как открытую палубу, так и закрытый салон — вам будет комфортно совершить водную прогулку 👣 в любую погоду!
Что входит
Теплоходный круиз
Экскурсионное сопровождение (аудио или живое в зависимости от судна)
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало
🚩 ул. Октябрьская, 6а
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская, 8
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.