В этом чудесном водном путешествии вы узнаете и увидите много нового и интересного о городе, в котором немецкая и русская история 📖 переплелись в единую нить времени и приобрели новые формы.

Маршрут будет проходить по основным достопримечательностям: новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня», «Юбилейный» и «Медовый мосты», старинные здания Кафедрального собора и Торговой биржи, уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана, восстановленные пакгаузы и элеваторы бывшего Кёнигсбергского порта и новые причалы Калининградского торгового порта — места, где неоднократно бывал русский царь Пётр I.

Все судна имеют как открытую палубу, так и закрытый салон — вам будет комфортно совершить водную прогулку 👣 в любую погоду!