1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«На теплоходе «Самбия» вместимостью до 55 человек вы обогнете остров Канта, заглянете в порт, проплывете под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800₽ за человека
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
«Приглашаем в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда»
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулка на теплоходе «Самбия»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
«Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия»»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 09:50
9 июня в 09:50
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Групповая
1 час
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
«Обзорная прогулка на теплоходе по реке без остановок»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00
800₽ за человека
Групповая
3 часа
По морскому каналу на теплоходе
«Комфортабельный теплоход с современным оборудованием располагает закрытыми и открытыми палубами с пледами, а экипаж предложит вам чаепитие для того, чтобы задать хороший тон прогулке»
Расписание: Среда в 10:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Алина молодец, грамотная, эрудированная, спасибо! А вот с корабликом вышла непоняточка, вместо комфортабельного теплохода нас катали на лодочке Ветерок, впечатление было испорчено.
- ААндрей28 мая 2024Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
- ЕЕлена27 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Всегда начинаем знакомство с новым городом с Обзорной экскурсии, а потом уже сами исследуем запомнившиеся и
- ССветлана25 мая 2024Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
- ЕЕлена24 мая 2024Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид с приятным голосом, которая интересно и доступно рассказывала. Замечательная прогулка на 2-х палобном теплоходе. Очень рекомендую!
- ЕЕкатерина24 мая 2024Полноценная экскурсия для гостей города. Очень понравилось, были с ребёнком 4 лет, не утомительно. Шикарные виды и прекрасные фото. Замечательный гид. Спасибо. (г. Салехард и г. Димитровград)
- ИИван20 мая 2024Экскурсия мне очень понравилась, содержательная. Гид знает свое дело на отлично, слушать приятно и завлекательно, отвечает на вопросы компетентно. Только небольшой
- РРавиль17 мая 2024Все прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторам.
- ЕЕлена16 мая 2024Калининград - Морской канал на теплоходеЧудесная экскурсия! Торговый порт, судостроительный завод - красота и мощь индустриального пейзажа. Великолепные виды с воды, прекрасный рассказ экскурсовода. Незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На теплоходе»
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