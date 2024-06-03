Прогулки на теплоходе в Калининграде

Найдено 7 экскурсий в категории «На теплоходе» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
52 отзыва
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«На теплоходе «Самбия» вместимостью до 55 человек вы обогнете остров Канта, заглянете в порт, проплывете под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800 за человека
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
«Приглашаем в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда»
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
51 отзыв
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулка на теплоходе «Самбия»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900 за человека
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
163 отзыва
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
«Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия»»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 09:50
9 июня в 09:50
900 за человека
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
2 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
«Обзорная прогулка на теплоходе по реке без остановок»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00
800 за человека
По морскому каналу на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
2 отзыва
По морскому каналу на теплоходе
«Комфортабельный теплоход с современным оборудованием располагает закрытыми и открытыми палубами с пледами, а экипаж предложит вам чаепитие для того, чтобы задать хороший тон прогулке»
Расписание: Среда в 10:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
    Экскурсия замечательная, экскурсовод Алина молодец, грамотная, эрудированная, спасибо! А вот с корабликом вышла непоняточка, вместо комфортабельного теплохода нас катали на лодочке Ветерок, впечатление было испорчено.
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
    Нам очень понравилась экскурсия! Всегда начинаем знакомство с новым городом с Обзорной экскурсии, а потом уже сами исследуем запомнившиеся и
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    наиболее понравившиеся места! Экскурсавод Надежда - топ! Интересно рассказывала, зарядила на весь отпуск положительными впечатлениями! Спасибо! Едем с вами на следующие экскурсии!

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид с приятным голосом, которая интересно и доступно рассказывала. Замечательная прогулка на 2-х палобном теплоходе. Очень рекомендую!
    Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гидЗамечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гидЗамечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
    Полноценная экскурсия для гостей города. Очень понравилось, были с ребёнком 4 лет, не утомительно. Шикарные виды и прекрасные фото. Замечательный гид. Спасибо. (г. Салехард и г. Димитровград)
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Экскурсия мне очень понравилась, содержательная. Гид знает свое дело на отлично, слушать приятно и завлекательно, отвечает на вопросы компетентно. Только небольшой
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    минус по организационным вопросам, в том, что когда собирает автобус в местах сбора есть большая вероятность сесть в другой автобус, т. к. у данного тур оператора нет представителя который мог собирать, встречать туристов до входа в автобус в процессе обьезда по точкам сбора. От водителя автобуса не все поймешь. Мы были на точке сбора гостиница Исбис подьезжали многие тур автобусы с представителями данных компаний, которые встречали на момент посадки в автобус, которое исключало посторонних лиц от других компаний. Мы ехали в автобусе пара попала к нам в автобус по ошибке.

  • Р
    Равиль
    17 мая 2024
    Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
    Все прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторам.
    Все прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторамВсе прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторамВсе прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторамВсе прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторамВсе прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторамВсе прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторам
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Калининград - Морской канал на теплоходе
    Чудесная экскурсия! Торговый порт, судостроительный завод - красота и мощь индустриального пейзажа. Великолепные виды с воды, прекрасный рассказ экскурсовода. Незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На теплоходе»

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  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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