Вы увидите все главные достопримечательности нашего города. Королевские и Росгартенские ворота, Башни Дона и Врангеля, руины Замка Кёнигсберг, набережную р. Преголя, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могилу Канта. В ходе экскурсии Вы ощутите не только дух города-крепости Кёнигсберг, но и узнаете, чем живёт Калининград сегодня.

Наш гид в ходе экскурсии даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений Вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе. Уверены, наша экскурсия не только влюбит Вас в Калининград, но и поможет пересмотреть дальнейший отпуск в нашем любимом городе.