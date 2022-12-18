Огни вечернего Калининграда

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Огни вечернего Калининграда
Огни вечернего Калининграда
Огни вечернего Калининграда
Огни вечернего Калининграда

Что вас ожидает 🤩

  • Биржевой сквер
  • Башня дона
  • Музей янтаря
  • Верхнее озеро
  • Набережная р. Преголя
  • Рыбная Деревня и мосты острова Кнайпхоф
  • Кёнигсбергский собор и могила Канта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы увидите все главные достопримечательности нашего города. Королевские и Росгартенские ворота, Башни Дона и Врангеля, руины Замка Кёнигсберг, набережную р. Преголя, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могилу Канта. В ходе экскурсии Вы ощутите не только дух города-крепости Кёнигсберг, но и узнаете, чем живёт Калининград сегодня.

Наш гид в ходе экскурсии даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений Вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе. Уверены, наша экскурсия не только влюбит Вас в Калининград, но и поможет пересмотреть дальнейший отпуск в нашем любимом городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 16:40
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🚗На машине🧒Можно с детьми🌇Вечерние🔭Обзорные📜История и культура🚌На автобусе

Похожие туры в Калининграде

Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
1078 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта
ул. Октябрьская, 8
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
870 за 1 человека
Вечерний Калининград
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
6 отзывов
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
5 500 за всё до 4 чел.
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии Ия
Ия
4.2
5 отзывов
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
Необычная экскурсия по Калининграду и области, включающая автобусно-пешеходный и водный (на катере) маршруты
Октябрьская улица, 4, Калининград
22 дек
24 дек
29 дек
31 дек
3 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Калининграду
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду
По договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
6 700 за всё до 6 чел.
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.8
94 отзыва
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
На этой экскурсии вы увидите Калининград с лучших его ракурсов
Отель Mercure, и еще 4 места на выбор
20 дек
22 дек
24 дек
27 дек
790 за 1 человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
276 отзывов
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
Объехать на автобусе главные памятники и проникнуться очарованием города в вечернем свете
одна из 6 точек на выбор
23 дек
29 дек
30 дек
1 янв
950855 за 1 человека
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
5
163 отзыва
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
Когда-то Калининград носил имя Кёнигсберг и входил в состав Германии
Гостиница Калининград, Ленинский проспект, 81
21 дек
22 дек
24 дек
25 дек
850723 за 1 человека
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
5
1 отзыв
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу
Ленинский проспект, 81, Калининград
5 500 за всё до 5 чел.
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
2.5 часа
🚗 На машине
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.6
119 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
31 дек
7 янв
14 янв
21 янв
1 300 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
3.8
42 отзыва
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
22 дек
29 дек
5 янв
12 янв
2 450 за 1 человека
Экскурсия по фортам Калининграда
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу) , в прошлом самой мощной крепости
по согласованию с гидом
10 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ