Вечерний Калининград предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.
Прогулка по проспекту Мира, посещение вилл Амалиенау и Кафедрального собора подарят незабываемые впечатления. Узнайте о жизни аристократов, тайнах Биржевого сквера и
Прогулка по проспекту Мира, посещение вилл Амалиенау и Кафедрального собора подарят незабываемые впечатления. Узнайте о жизни аристократов, тайнах Биржевого сквера и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Архитектурное разнообразие
- ❤️ Истории любви и романтики
- 🍽 Рекомендации лучших кафе
- 🎭 Погружение в культуру и историю
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Вечерние экскурсии в Калининграде особенно хороши с мая по сентябрь. В это время город оживает в свете иллюминации, создавая неповторимую атмосферу для прогулок и открытий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Проспект Мира
- Центральный парк
- Район Амалиенау
- Остров Канта
- Биржевой сквер
- Королевская гора
Описание экскурсии
Сияющие достопримечательности и их судьбы
От вилл и особняков до присутственных мест — в свете фонарей вы изучите всё архитектурное разнообразие Калининграда. В наш маршрут войдут:
- Проспект Мира — вы рассмотрите здания в стиле барокко, классицизм и баухаус и разберётесь, какие из построек дошли до нас нетронутыми временем.
- Центральный парк — здесь я покажу вам кирху памяти королевы Луизы, и вы погрузитесь в историю постройки.
- Район Амалиенау — гуляя среди особняков, мы обсудим, как жили аристократы в начале XX столетия, и поговорим о Карле Шмидте, одном из домовладельцев. Вы узнаете, что находится в его вилле сейчас, и как строились дома в эпоху модерна.
- Остров Канта — здесь вас ждёт город из руин трёхсот домов, пострадавших от бомбардировок. Вы увидите Кафедральный собор, который пережил разруху, и могилу философа. Кроме того, я открою вам романтическую грань бывшего Кёнингсберга и расскажу историю любви герцога Альбрехта, изменившей облик города.
- Биржевой сквер — я поясню, что в постройке XIX века напоминает итальянские дворцы, и чем биржа живёт сегодня.
- Королевская гора — вы побываете в месте, где 700 лет находился замок, и разгадаете его секреты.
Конечно, я познакомлю вас с ночной жизнью Калининграда. Вы услышите о самых лучших кафе и клубах, а при желании мы закончим экскурсию ужином из прусских и литовских блюд. Я посоветую, какой музей посетить и какие аутентичные места обязательно нужно увидеть.
Организационные детали
- Ужин не включён в стоимость.
- Экскурсия завершается на площади Победы.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. Если вы остановились в другом городе, трансфер оплачивается дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.
- Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это высший пилотаж.
Именно такими должны быть гиды и тогда туризм в России выйдет на совершено иной уровень.
Виктория браво!
Автомобильная экскурсия по Калинингаду включает все основные исторические точки, которые можно охватить за
Именно такими должны быть гиды и тогда туризм в России выйдет на совершено иной уровень.
Виктория браво!
Автомобильная экскурсия по Калинингаду включает все основные исторические точки, которые можно охватить за
Вам был полезен этот отзыв?
Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и в этот раз поступили также, прилетели в два часа дня,
Вам был полезен этот отзыв?
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в Калининград ❤️Федор очень интересный рассказчик!!Рекомендую данную экскурсию 💯
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное Виктории за чудесно проведенный вечер! Мы столько всего посмотрели, столько узнали! Виктория чудесный человек, легкий в общении. Прекрасно преподносит материал. Время пролетело незаметно. Рекомендуем)
Вам был полезен этот отзыв?
Остались очень довольны. Было интересно слушать! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хотим выразить огромную благодарность гиду Валентине! Нам очень повезло, что знакомство с городом проходило в её компании. Настоящий профессионал, интересный рассказчик, искренний, располагающий к себе человек. Если вы искушенный путешественник,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Вечерний Калининград»
-
15%
Групповая
Групповая экскурсия с дегустацией «Вечерний Калининград»
Объехать на автобусе главные памятники и проникнуться очарованием города в вечернем свете
Начало: одна из 5 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:30 и 18:30
Завтра в 14:00
9 авг в 14:00
1000 ₽
1176 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Калининград
Разобраться в истории города и открыть его секреты при свете огней и гирлянд
Начало: Рыбная деревня
Завтра в 19:00
9 авг в 19:00
от 6990 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерний Калининград на машине: Амалиенау, Обертайх, Близнецы, торт и дегустация пива
Увидеть главные достопримечательности и районы Калининграда за три часа
Начало: У зоопарка
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
11 авг в 18:00
2050 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей
Почувствовать очарование пустынного города в сумерках и исследовать его культурное наследие
Начало: На набережной Петра Великого или у Ваших апартамен...
2 сен в 19:30
3 сен в 19:30
от 7990 ₽ за всё до 4 чел.
от 15 000 ₽ за экскурсию