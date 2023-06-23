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Вечерний Калининград

Откройте для себя вечерний Калининград, где старинные здания и скверы оживают в свете иллюминации. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Вечерний Калининград предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.

Прогулка по проспекту Мира, посещение вилл Амалиенау и Кафедрального собора подарят незабываемые впечатления. Узнайте о жизни аристократов, тайнах Биржевого сквера и
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истории любви герцога Альбрехта. Закончите вечер в одном из лучших кафе города, наслаждаясь блюдами прусской и литовской кухни. Экскурсия подходит для всех, кто хочет почувствовать дух старинного города и его современность

5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏛 Архитектурное разнообразие
  • ❤️ Истории любви и романтики
  • 🍽 Рекомендации лучших кафе
  • 🎭 Погружение в культуру и историю

Лучшее время для посещения

янв
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июн
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Вечерние экскурсии в Калининграде особенно хороши с мая по сентябрь. В это время город оживает в свете иллюминации, создавая неповторимую атмосферу для прогулок и открытий.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечерний Калининград
Вечерний Калининград
Вечерний Калининград

Что можно увидеть

  • Проспект Мира
  • Центральный парк
  • Район Амалиенау
  • Остров Канта
  • Биржевой сквер
  • Королевская гора

Описание экскурсии

Сияющие достопримечательности и их судьбы

От вилл и особняков до присутственных мест — в свете фонарей вы изучите всё архитектурное разнообразие Калининграда. В наш маршрут войдут:

  • Проспект Мира — вы рассмотрите здания в стиле барокко, классицизм и баухаус и разберётесь, какие из построек дошли до нас нетронутыми временем.
  • Центральный парк — здесь я покажу вам кирху памяти королевы Луизы, и вы погрузитесь в историю постройки.
  • Район Амалиенау — гуляя среди особняков, мы обсудим, как жили аристократы в начале XX столетия, и поговорим о Карле Шмидте, одном из домовладельцев. Вы узнаете, что находится в его вилле сейчас, и как строились дома в эпоху модерна.
  • Остров Канта — здесь вас ждёт город из руин трёхсот домов, пострадавших от бомбардировок. Вы увидите Кафедральный собор, который пережил разруху, и могилу философа. Кроме того, я открою вам романтическую грань бывшего Кёнингсберга и расскажу историю любви герцога Альбрехта, изменившей облик города.
  • Биржевой сквер — я поясню, что в постройке XIX века напоминает итальянские дворцы, и чем биржа живёт сегодня.
  • Королевская гора — вы побываете в месте, где 700 лет находился замок, и разгадаете его секреты.

Конечно, я познакомлю вас с ночной жизнью Калининграда. Вы услышите о самых лучших кафе и клубах, а при желании мы закончим экскурсию ужином из прусских и литовских блюд. Я посоветую, какой музей посетить и какие аутентичные места обязательно нужно увидеть.

Организационные детали

  • Ужин не включён в стоимость.
  • Экскурсия завершается на площади Победы.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. Если вы остановились в другом городе, трансфер оплачивается дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.
  • Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Оксана
Это высший пилотаж.
Именно такими должны быть гиды и тогда туризм в России выйдет на совершено иной уровень.
Виктория браво!
Автомобильная экскурсия по Калинингаду включает все основные исторические точки, которые можно охватить за
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три часа. Виктория профессионал, очень четкая, правильная речь, возможно в прошлом есть опыт преподавания, оратора/лектора. Виктория человек очень творческий, при этом умеющий быстро принимать решения, без лишних сомнений, может поддержать любую тему, ответить на любой вопрос. Мне очень импонируют такие личности с учетом того, что я занимаюсь статистическим психоанализом.
Также, я хотела бы отметить, что Виктория отличный водитель, хорошо знает дороги, а также места, где действительно вкусный кофе.
Отдельно напишу несколько строк о внешнем виде Виктории (я как женщина, не могла не обратить на это внимание) - очень приятно, когда на встречу приезжает не просто человек в шортах и растянутой футболке, а очень эффектно одетая женщина в идеально сидящем летнем жакете, брючках, в идеально чистой белой обуви. Это говорит о том, что человек обращает внимание на детали, собран, по-деловому подходит к тому, чем занимается.
Я несомненно рекомендую Викторию как гиа по Калининграду.
Мне даже не хватило времени, чтобы пообщаться. Три часа пролетели.

Дополню. До Виктории, у нас было 6 других гидов (по Калининградской области) и я с мужем и сыном составили некий "рейтинг гидов", в котором у нас были лидеры, но познакомившись с Викторией, мы единогласно поставили ей первое место в нашем "рейтинге":)

Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
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Ирина
Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и в этот раз поступили также, прилетели в два часа дня,
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а уже вечером отправились на экскурсию по вечернему Калининграду. Экскурсию для нас провела Валентина. Очень грамотный и знающий гид, искренне влюбленный в свой город и дело, которым занимается. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы увидели основные достопримечательности, проехались по вечернему городу, узнали массу исторических фактов и совсем не устали хотя к тому моменту уже почти сутки не спали. Кроме того получили несколько советов что и где посмотреть, где поесть, куда стоит отправиться самостоятельно, а где лучше побывать в сопровождении гидов. Очень приятно иметь дело с увлеченными своей профессией людьми!

Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с
Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с
Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с
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Наталья
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в Калининград ❤️Федор очень интересный рассказчик!!Рекомендую данную экскурсию 💯
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
Нашу экскурсию проводил Федор,спасибо ему большое!Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно и познавательно!Мы влюбились в
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Елена
Спасибо огромное Виктории за чудесно проведенный вечер! Мы столько всего посмотрели, столько узнали! Виктория чудесный человек, легкий в общении. Прекрасно преподносит материал. Время пролетело незаметно. Рекомендуем)
Спасибо огромное Виктории за чудесно проведенный вечер! Мы столько всего посмотрели, столько узнали! Виктория чудесный человек,
Спасибо огромное Виктории за чудесно проведенный вечер! Мы столько всего посмотрели, столько узнали! Виктория чудесный человек,
Спасибо огромное Виктории за чудесно проведенный вечер! Мы столько всего посмотрели, столько узнали! Виктория чудесный человек,
Спасибо огромное Виктории за чудесно проведенный вечер! Мы столько всего посмотрели, столько узнали! Виктория чудесный человек,
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Ольга
Остались очень довольны. Было интересно слушать! Рекомендую!
Остались очень довольны. Было интересно слушать! Рекомендую!
Остались очень довольны. Было интересно слушать! Рекомендую!
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О
Хотим выразить огромную благодарность гиду Валентине! Нам очень повезло, что знакомство с городом проходило в её компании. Настоящий профессионал, интересный рассказчик, искренний, располагающий к себе человек. Если вы искушенный путешественник,
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который уже успел посетить много интересных мест — не сомневайтесь и выбирайте для экскурсии именно Валентину. Широкий кругозор, грамотная, поставленная речь, открытость к любознательным слушателям. Осталось замечательное впечатление несмотря на неудачу с погодой.

Валентина, желаем вам здоровья, успехов во всех начинаниях, замечательных путешествий и побольше прекрасных благодарных гостей!

Мария, Елена и Ольга 15 июня 2023

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