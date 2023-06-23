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три часа. Виктория профессионал, очень четкая, правильная речь, возможно в прошлом есть опыт преподавания, оратора/лектора. Виктория человек очень творческий, при этом умеющий быстро принимать решения, без лишних сомнений, может поддержать любую тему, ответить на любой вопрос. Мне очень импонируют такие личности с учетом того, что я занимаюсь статистическим психоанализом.

Также, я хотела бы отметить, что Виктория отличный водитель, хорошо знает дороги, а также места, где действительно вкусный кофе.

Отдельно напишу несколько строк о внешнем виде Виктории (я как женщина, не могла не обратить на это внимание) - очень приятно, когда на встречу приезжает не просто человек в шортах и растянутой футболке, а очень эффектно одетая женщина в идеально сидящем летнем жакете, брючках, в идеально чистой белой обуви. Это говорит о том, что человек обращает внимание на детали, собран, по-деловому подходит к тому, чем занимается.

Я несомненно рекомендую Викторию как гиа по Калининграду.

Мне даже не хватило времени, чтобы пообщаться. Три часа пролетели.



Дополню. До Виктории, у нас было 6 других гидов (по Калининградской области) и я с мужем и сыном составили некий "рейтинг гидов", в котором у нас были лидеры, но познакомившись с Викторией, мы единогласно поставили ей первое место в нашем "рейтинге":)