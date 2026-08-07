2 отзыва оставили туристы

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Ночной Калининград

Разобраться в истории города и открыть его секреты при свете огней и гирлянд
Ваше знакомство с Калининградом я сделаю познавательным и увлекательным.

Вы не пропустите важные повороты истории и центральные памятники, познакомитесь с архитектурными контрастами и по желанию увидите старые предприятия Кенигсберга. За 3 часа эти город и регион в центре Европы станут вам ближе и понятнее.
5
42 отзыва
Ночной Калининград
Ночной Калининград
Ночной Калининград

Описание экскурсии

Обзорный маршрут

Экскурсия начнётся от Медового моста, самого центра города. Оттуда доедем до площади Победы, погуляем по ней и поговорим об архитектурном ансамбле. Затем побываем в промышленной части города, найдём старинные предприятия и насладимся прекрасным видом Калининградского морского порта, кораблей и судов в свете фонарей.

Финальная часть экскурсии — прогулка в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора.

Судьба и специфика Калининграда

Культурное наследие и архитектура города покажут путь людей, населявших эти прекрасные земли с 13 века. Вы проведёте нити от Кёнигсберга к Калининграду, услышите о рыцарях и королях. Я расскажу о научных достижениях, инженерных решениях, прагматизме и педантичности немецкого народа, влиявших на облик Кенигсберга. А ещё об экономике и промышленности региона.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Возьмите с собой зонтик — тогда дождя точно не будет
  • Экскурсия проводится на новом автомобиле Hyundai Creta 2021 года

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рыбная деревня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2680 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
4
3
1
2
1
Евгения
Очень благодарна Алексею за экскурсию!
В Калининграде впервые. Экскурсия помогла понять как дальше спланировать моё прибывание в городе. А так же скорректировать мои "интернетные" знания о городе. За 2,5 часа так много увидеть и узнать в комфорте и в приятной беседе с интересным человеком. Калининград в вечерних огнях- это завораживает. Однозначно рекомендую экскурсию! Особенно тем, кто впервые в городе!
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А
Благодарим нашего гида Алексея за чудесную экскурсию по городу Калининград. Думали, что будет очередная скучная экскурсия, но было невероятно круто. Не нудная лекция, а живое общение. Мы не просто слушали, а участвовали в диалоге. Много интересных фактов и визуального материала. Если хотите влюбиться в Калининград, то очень советую Обратиться к Алексею!
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Д
Советую, оперативно и интересно. С учётом целого дня экскурсий перед вечерней программой, удобно на автомобиле и интересная подача.
Советую. Нам с супругой понравилось.
С уважением Дмитрий
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А
Очень интересная и динамичная экскурсия. Маршут позволяет посмотреть максимум интересного в городе. Рекомендую.
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М
Отличный рассказчик, с самолета можно сказать сразу на ночную экскурсию. Несмотря на разницу во времени, продержались до полуночи по местному))) увлекательно и познавательно…
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В
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный собеседник, тактичный, вежливый экскурсовод, выявляет потребности и интересы с первых минут и много интересностей знает об истории региона. Мы рекомендуем!
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
Были на индивидуальной экскурсии, Алексей познакомил нас впервые с Калининградом! Остались очень теплые впечатления, Алексей интересный
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