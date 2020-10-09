2 отзыва оставили туристы

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Путь Калининграда — любовь, наука и война

Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам

5
2 отзыва
Алексей
Алексей – Гид из Калининграда
Ваше знакомство с Калининградом я сделаю познавательным и удивительным.

Вы не пропустите важные повороты истории 📖 и центральные памятники, познакомитесь с архитектурными контрастами и по желанию увидите старые предприятия Кенигсберга.

За 3 часа эти город 🏙️ и регион в центре Европы станут вам ближе и понятнее.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 40002 600 ₽ за экскурсиюскидка35%

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Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война

Что вас ожидает

Обзорный маршрут
Экскурсия ⛳ начнется от руин Королевского замка Кенигсберга. Оттуда доедем до площади Победы, погуляем по ней и поговорим об архитектурном ансамбле. А дальше я предлагаю вам выбрать один из двух вариантов:

  • Отправиться к Южному вокзалу, проехать мимо знаменитых ворот и по желанию зайти в музей 🖼 марципана;
  • Побывать в промышленной части города, найти старинные предприятия и заглянуть в маленькую мастерскую янтаря.

Финальная часть экскурсии 🧭 — прогулка 👣 в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора.

Судьба и специфика Калининграда
Культурное наследие и архитектура города покажут путь людей, населявших эти прекрасные земли с 13 века. Вы проведете нити от Кенигсберга к Калининграду, услышите о рыцарях и королях. Я расскажу о научных достижениях, инженерных решениях, прагматизме и педантичности немецкого народа, влиявших на облик Кенигсберга. А еще об экономике и промышленности региона.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Возьмите с собой зонтик — тогда дождя точно не будет
Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война
Путь Калининграда — любовь, наука и война

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, в Калининграде живу и работаю с 2000 года, образование высшее. Вдохновлён городом и областью и готов делится своими знаниями и информацией. Помимо экскурсионной деятельности хорошо ориентируюсь в вопросах недвижимости, региональной экономики и промышленности.
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2 отзыва оставили туристы

9 октября 2020
Это была прекрасная экскурсия! Алексей покатал нас на машине по городу, за счёт чего мы многое увидели. Вся информация интересна, легко воспринимается. Алексей ответил на все вопросы, очень добрый и доброжелательный! Однозначно рекомендуем
20 сентября 2020
Экскурсия "Путь Калининграда" произвела на меня неизгладимое впечатление. Довольно большой объем интересной информации, благодаря продуманному маршруту, усваивается быстро и легко. Интересные рассказы обо всем мною увиденном позволяют без труда воспринять информацию. О многих достопримечательностях я многого, в том числе и историю, не знала. Алексей рассказывает в очень доступной форме. Мы прогулялись около Дома советов, как оказалось, там был замок и возможно в этом замке была, а может быть и есть, янтарная комната!) Далее прогулялись по площади Победы и кажется, мы даже немного отклонились от заложенного маршрута), а закончили экскурсию на острове Канта. Безусловно экскурсия будет интересна как туристу, так и жителям Калининграда и области! Рекомендую!

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