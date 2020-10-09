2 отзыва оставили туристы

Обзорный маршрут Экскурсия ⛳ начнется от руин Королевского замка Кенигсберга. Оттуда доедем до площади Победы, погуляем по ней и поговорим об архитектурном ансамбле. А дальше я предлагаю вам выбрать один из двух вариантов:
Отправиться к Южному вокзалу, проехать мимо знаменитых ворот и по желанию зайти в музей 🖼 марципана;
Побывать в промышленной части города, найти старинные предприятия и заглянуть в маленькую мастерскую янтаря.
Финальная часть экскурсии 🧭 — прогулка 👣 в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора.
Судьба и специфика Калининграда Культурное наследие и архитектура города покажут путь людей, населявших эти прекрасные земли с 13 века. Вы проведете нити от Кенигсберга к Калининграду, услышите о рыцарях и королях. Я расскажу о научных достижениях, инженерных решениях, прагматизме и педантичности немецкого народа, влиявших на облик Кенигсберга. А еще об экономике и промышленности региона.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Возьмите с собой зонтик — тогда дождя точно не будет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алексей, в Калининграде живу и работаю с 2000 года, образование высшее. Вдохновлён городом и областью и готов делится своими знаниями и информацией. Помимо экскурсионной деятельности хорошо ориентируюсь в вопросах недвижимости, региональной экономики и промышленности.
Это была прекрасная экскурсия! Алексей покатал нас на машине по городу, за счёт чего мы многое увидели. Вся информация интересна, легко воспринимается. Алексей ответил на все вопросы, очень добрый и доброжелательный! Однозначно рекомендуем
Анна
20 сентября 2020
Экскурсия "Путь Калининграда" произвела на меня неизгладимое впечатление. Довольно большой объем интересной информации, благодаря продуманному маршруту, усваивается быстро и легко. Интересные рассказы обо всем мною увиденном позволяют без труда воспринять информацию. О многих достопримечательностях я многого, в том числе и историю, не знала. Алексей рассказывает в очень доступной форме. Мы прогулялись около Дома советов, как оказалось, там был замок и возможно в этом замке была, а может быть и есть, янтарная комната!) Далее прогулялись по площади Победы и кажется, мы даже немного отклонились от заложенного маршрута), а закончили экскурсию на острове Канта. Безусловно экскурсия будет интересна как туристу, так и жителям Калининграда и области! Рекомендую!