2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Обзорный маршрут

Экскурсия ⛳ начнется от руин Королевского замка Кенигсберга. Оттуда доедем до площади Победы, погуляем по ней и поговорим об архитектурном ансамбле. А дальше я предлагаю вам выбрать один из двух вариантов:

Отправиться к Южному вокзалу, проехать мимо знаменитых ворот и по желанию зайти в музей 🖼 марципана;

Побывать в промышленной части города, найти старинные предприятия и заглянуть в маленькую мастерскую янтаря.

Финальная часть экскурсии 🧭 — прогулка 👣 в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора.

Судьба и специфика Калининграда

Культурное наследие и архитектура города покажут путь людей, населявших эти прекрасные земли с 13 века. Вы проведете нити от Кенигсберга к Калининграду, услышите о рыцарях и королях. Я расскажу о научных достижениях, инженерных решениях, прагматизме и педантичности немецкого народа, влиявших на облик Кенигсберга. А еще об экономике и промышленности региона.

Организационные детали