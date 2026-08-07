2 отзыва оставили туристы

Ваше знакомство с Калининградом я сделаю познавательным и увлекательным. Вы не пропустите важные повороты истории и центральные памятники, познакомитесь с архитектурными контрастами и по желанию увидите старые предприятия Кенигсберга. За 3 часа эти город и регион в центре Европы станут вам ближе и понятнее.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Обзорный маршрут

Экскурсия начнётся от Медового моста, самого центра города. Оттуда доедем до площади Победы, погуляем по ней и поговорим об архитектурном ансамбле. Затем побываем в промышленной части города, найдём старинные предприятия и насладимся прекрасным видом Калининградского морского порта, кораблей и судов в свете фонарей.

Финальная часть экскурсии — прогулка в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора.

Судьба и специфика Калининграда

Культурное наследие и архитектура города покажут путь людей, населявших эти прекрасные земли с 13 века. Вы проведёте нити от Кёнигсберга к Калининграду, услышите о рыцарях и королях. Я расскажу о научных достижениях, инженерных решениях, прагматизме и педантичности немецкого народа, влиявших на облик Кенигсберга. А ещё об экономике и промышленности региона.

Организационные детали