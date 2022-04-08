«Огни ночного города»: вечерняя прогулка по Калининграду

Прогулка по ночному Калининграду - возможность насладиться неповторимой загадочной атмосферой

Индивидуальная
Прогулка по ночному Калининграду — возможность насладиться неповторимой загадочной атмосферой и достопримечательностями города в лучах подсветки!
«Огни ночного города»: вечерняя прогулка по Калининграду
«Огни ночного города»: вечерняя прогулка по Калининграду
«Огни ночного города»: вечерняя прогулка по Калининграду
«Огни ночного города»: вечерняя прогулка по Калининграду
«Огни ночного города»: вечерняя прогулка по Калининграду

Что вас ожидает 🤩

  • Современный и исторический центры Калининграда
  • Парадная миля Кёнигсберга
  • Руины Королевского замка
  • Дровяной и Медовый мосты
  • Рыбная деревня
  • Синагога
  • Кафедральный собор

Об экскурсии

Вы познакомитесь с удивительной историей города от крепости на холме до чарующих построек начала XX века, узнаете о его знаменитых жителях, полюбуетесь соборами прошлого и современности, услышите множество легенд и мифов, отыщите Сердце города и поймёте, почему хуже кошки ведьмы нет! Ночной город распахнёт для Вас свои объятия и покорит с первого взгляда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1, Калининград
Завершение: Калининград, Остров Канта
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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