Вы познакомитесь с удивительной историей города от крепости на холме до чарующих построек начала XX века, узнаете о его знаменитых жителях, полюбуетесь соборами прошлого и современности, услышите множество легенд и мифов, отыщите Сердце города и поймёте, почему хуже кошки ведьмы нет! Ночной город распахнёт для Вас свои объятия и покорит с первого взгляда.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1, Калининград
Завершение: Калининград, Остров Канта
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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