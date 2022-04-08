Об экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей города от крепости на холме до чарующих построек начала XX века, узнаете о его знаменитых жителях, полюбуетесь соборами прошлого и современности, услышите множество легенд и мифов, отыщите Сердце города и поймёте, почему хуже кошки ведьмы нет! Ночной город распахнёт для Вас свои объятия и покорит с первого взгляда.